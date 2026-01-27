Colombia

Chile deportó a 52 colombianos por infringir normas migratorias: estarían relacionados con robos y tráfico de drogas

El Servicio Nacional de Migraciones comunicó que el proceso, realizado mediante vuelo chárter, forma parte de una política sostenida orientada a la protección del orden público y del cumplimiento normativo en territorio chileno

El gobierno de Chile expulsó
El gobierno de Chile expulsó a 52 colombianos acusados de infringir normas migratorias o tener nexos con bandas criminales - crédito Alberto Valdés/EFE

El gobierno chileno, en cabeza de su presidente Gabriel Boric, expulsó de su país a 52 colombianos que, según las autoridades de ese país, infringieron las normas de migración o presentaron algún tipo de investigación por presuntos nexos con bandas criminales.

Así lo anunció el Servicio Nacional de Migraciones de Chile (Sermig) en la tarde del lunes 26 de enero. Además, la entidad entregó detalles del vuelo chárter en el que los colombianos, además de otros 31 bolivianos, salieron de su territorio.

Según Sermig, la operación se enmarca en el esfuerzo por cumplir la legislación vigente y fortalecer la seguridad nacional. “La regularidad con que estas medidas se han ejecutado refleja una clara priorización por asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria y fortalecer la seguridad del país. Se trata de una política de Estado que debe sostenerse en el tiempo”, destacó Luis Eduardo Thayer, director nacional del organismo.

El vuelo, que partió con destino a Colombia y Bolivia, marcó el operativo número 23 de este tipo desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric en 2022. En ese período, Chile ha acumulado 4.421 expulsiones de personas extranjeras, una buena parte conformada por colombianos.

Entre los motivos que justificaron la deportación, destacan delitos como tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de armas y el ingreso al país por pasos no habilitados. Además, 56 personas fueron expulsadas por causas administrativas, tras haber sido condenadas por delitos como robo con intimidación, homicidio, delitos sexuales e infracción a la ley de drogas.

La jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana de la Policía de Investigaciones, prefecto Polly Ureta Aburto, puntualizó que todos los expulsados mantenían órdenes de expulsión vigentes al momento del operativo.

En el acumulado de 2025, el Sermig y la Policía de Investigaciones registraron 1.117 extranjeros expulsados, incluido un colombiano. Durante los primeros días de 2026, ya se contabilizan 128 expulsiones más.

Desde su llegada al poder en marzo de 2022, el presidente Boric ha endurecido su posición frente a los extranjeros que incurren en delitos en territorio chileno. Ha solicitado además la colaboración de los gobiernos de la región para enfrentar de manera conjunta este fenómeno.

