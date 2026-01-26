Una lujosa fiesta en las calles de Cartagena por la boda de una colombiana y un ciudadano hindú desató asombro de los transeúntes

Así quedó registrada una llamativa boda hindú en el centro de Cartagena - crédito @ruidiaz_ddhh / X

El centro histórico de Cartagena vivió una jornada marcada por la llegada de una comitiva internacional, atraída por una boda entre un empresario de India y una colombiana, en la que, según testigos del evento, no escatimaron en gastos.

Amigos y familiares del novio viajaron desde India para protagonizar una celebración que ocupó las calles de la ciudad y evidenció el peso creciente de Cartagena como destino de lujo para matrimonios extranjeros.

En registros audiovisuales del evento, los asistentes desfilaron por el centro histórico bailando al ritmo de tambores, mientras vestían atuendos tradicionales propios de la cultura india como saris (tela de 5 a 9 metros envuelta alrededor del cuerpo), para las mujeres y Sherwani ( abrigo largo y formal , similar a una levita, que llega por debajo de las rodillas) para hombres.

Cartagena ha sostenido su posición como uno de los destinos preferidos en Sudamérica para las bodas de parejas extranjeras, seducidas por los escenarios “de lujo, playas y casas coloniales”.

Las tarifas para este tipo de celebraciones suelen partir desde USD 100.000, aproximadamente 356.706.783 pesos colombianos, lo que ha sido visto como un atractivo, especialmente para quienes se benefician del tipo de cambio.