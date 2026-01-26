Colombia

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá un reconocimiento especial por parte de la academia musical

El artista forma parte del grupo de cinco artistas que serán homenajeados por su aporte a la música latina en el mundo, dejando un legado para los nuevos talentos

El cantante y compositor colombiano
El cantante y compositor colombiano Juanes será homenajeado por los Premios Lo Nuestro - crédito EFE/ Miguel Sierra

La noticia sobre el reconocimiento al cantante colombiano Juanes ha resonado con fuerza en la comunidad musical latina tras confirmarse que será homenajeado con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria durante la 38ª entrega del prestigioso galardón.

Según la academia que otorga este premio, “Juanes recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria en la 38ª entrega de #PremioLoNuestro 🏆🌎🎶“, destacando su papel como “reconocido por su autenticidad, su constante evolución y su profunda conexión con la música latina, Juanes ha tendido puentes entre generaciones, géneros y culturas, llevando su mensaje de identidad y sensibilidad a escenarios de todo el mundo”.

Juanes recibirá un reconocimiento a
Juanes recibirá un reconocimiento a 'La Trayectoria' enla próxima entrega de los Premios Lo Nuestro - crédito @premiolonuestro/IG

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Juanes no solo ha marcado la historia de la música latina, sino que también se ha convertido en una voz influyente para distintas generaciones. La propia academia remarcó que “con 2 nominaciones a PLN 2026 y ganador de 14 #PremioLoNuestro, celebraremos una carrera que inspira”, destacando números que consolidan su liderazgo en la región.

Con canciones como La camisa negra o A Dios le pido, el cantante colombiano ha sabido cautivar a diferentes públicos, mientras transmitía mensajes de identidad, sensibilidad y conciencia social al mundo, de acuerdo con la cadena encargada de la transmisión.

La ceremonia de este año vuelve a destacar a Juanes como candidato, ya que cuenta con dos nominaciones en la gala de 2026. El encuentro de la música latina que honra lo que somos se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero, en el Kaseya Center en Miami, Florida.

Estos son los colombianos nominados

Un grupo destacado de artistas colombianos figura como protagonista en las nominaciones de la edición número 38 de los Premios Lo Nuestro 2026, bajo el lema “Honrando lo que Somos”.

Karol G y Beéle lideran la representación colombiana, cada uno con ocho nominaciones. La cantante compite en categorías principales como Artista del Año, Álbum del Año por su LP Tropicoqueta y Canción del Año por Latina Foreva.

Beéle, por su parte, está nominado como Artista del Año y destaca en géneros como Afrobeats del Año, además de Colaboración del Año y Canción Urbana del Año por La Plena (W Sound 5) junto a Ovy On The Drums y W Sound. Su álbum Borondo también compite por Álbum Urbano del Año.

Álbum de Karol G 2025
Álbum de Karol G 2025 (Fuente: Instagram)

La cuota colombiana se refuerza con Shakira y J Balvin, quienes tienen seis nominaciones cada uno. Shakira figura en categorías como Artista del Año, Canción del Año por Soltera y Tour del Año por Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una de las giras más exitosas del circuito hispanohablante.

En el caso de J Balvin, la mayoría de sus menciones se deben a colaboraciones, como Misterio con Gilberto Santa Rosa, que compite como Mezcla Perfecta del Año, y Rio, nominada como Canción Urbana del Año.

Otros colombianos como Maluma y Morat también suman seis nominaciones. Maluma destaca con Bronceador en la categoría Canción Pop del Año y su colaboración Si Tú Me Vieras junto a Carín León compite en Colaboración del Año de Música Mexicana. Morat, por su parte, fue reconocido principalmente por su trabajo junto a Jay Wheeler en Sin Ti.

Shakira tiene varias nominaciones en
Shakira tiene varias nominaciones en los Premios Lo Nuestro - crédito REUTERS/Agustin Marcarian

La lista de nominados colombianos es extensa y abarca tanto figuras consolidadas como revelaciones. Entre los nombres mencionados figuran Ryan Castro, Feid, Camilo, Fariana, Silvestre Dangond, Sebastián Yatra, Kapo, Manuel Turizo, Carlos Vives, Hamilton, Piso 21, Ela Taubert, Juanes, Fonseca, Goyo, Greeicy, Nanpa Básico, Juan Duque, Ysa C, Bomba Estéreo, Venesti y Grupo Niche.

La colaboración +57, que reúne a Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, Ryan Castro y Blessd, compite como Colaboración Urbana del Año, consolidando el impacto de la música colombiana en la escena internacional.

Chontico día: Resultado hoy lunes

Golpe a la extorsión en

Solo una universidad pública en

Tras denuncia de Nayib Bukele,

Ministro de Defensa de Colombia
Advierten sobre el deterioro de

Yeferson Cossio respondió a polémica

Así va la tabla de

