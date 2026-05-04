Colombia

Miguel Rodríguez Orejuela y los capos colombianos que envejecen en cárceles de EE. UU.: pedidos de clemencia y largas condenas

Familiares y abogados de varios exlíderes criminales han presentado solicitudes de excarcelación ante las autoridades judiciales de Estados Unidos. Citan razones de salud y edad avanzada, mientras los internos permanecen bajo custodia por delitos de narcotráfico y otros crímenes cometidos en décadas pasadas

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Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del cartel de Cali, cumple una condena en Texas y enfrenta graves problemas de salud a los 82 años.- crédito AFP
Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del cartel de Cali, cumple una condena en Texas y enfrenta graves problemas de salud a los 82 años.- crédito AFP

Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del cartel de Cali, permanece bajo custodia en Estados Unidos con una sentencia de 30 años, mientras sus familiares y abogados solicitan clemencia por razones de salud. Según El Colombiano, el capo, de 82 años, padece demencia vascular y sus representantes han pedido a la justicia estadounidense que le permita terminar sus días fuera de prisión debido a su grave deterioro cognitivo.

Rodríguez Orejuela se encuentra en la prisión de Big Spring, Texas, donde cumple una condena impuesta por delitos relacionados con el narcotráfico. La solicitud de excarcelación se fundamenta en su avanzado estado de salud y en la experiencia reciente de su hermano, Gilberto Rodríguez Orejuela, quien falleció en una cárcel de Carolina del Norte en 2022 a los 83 años, sin recibir ningún beneficio humanitario. Ambos encabezaron el cartel de Cali, organización que, según el mismo medio, tuvo influencia sobre instituciones estatales y rutas internacionales de tráfico de cocaína.

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Pedidos de excarcelación y antecedentes familiares

La familia de Miguel Rodríguez Orejuela ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que el capo muera en prisión, como sucedió con su hermano. El pedido actual se encuentra todavía en trámite y no ha recibido respuesta oficial por parte de la justicia de Estados Unidos. En el pasado, solicitudes similares han sido rechazadas, incluso en casos de enfermedad terminal, lo que refleja la política restrictiva aplicada a figuras del narcotráfico colombiano extraditadas a ese país.

El gobierno Petro aboga por la liberación de Trinidad como parte del proceso de paz - crédito Colprensa
Simón Trinidad , exdirigente de las Farc, cumple una sentencia de 60 años en una prisión estadounidense por secuestro de ciudadanos norteamericanos. - crédito Colprensa

Otros capos longevos en penales estadounidenses

El caso de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como “Simón Trinidad” y antiguo dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), también ha sido noticia reciente. Según El Colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo incluyó por error como víctima en un expediente sobre la Unión Patriótica, lo que generó una reacción pública del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Posteriormente, la JEP corrigió la información, recordando que Trinidad es responsable de secuestros y atentados.

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Simón Trinidad cumple una condena de 60 años en una cárcel estadounidense por el secuestro de tres contratistas militares de ese país. De acuerdo con el mismo medio, lleva 22 años privado de la libertad y sus allegados han solicitado en varias ocasiones su repatriación, sin éxito. Trinidad tiene actualmente 75 años.

Cadenas perpetuas y penas prolongadas

Entre los colombianos que enfrentan cadenas perpetuas en Estados Unidos figura Dandeny Muñoz Mosquera, alias “La Quica”, exjefe de sicarios del cartel de Medellín. El medio señala que Muñoz Mosquera fue condenado a 10 cadenas perpetuas en 1992, y que los primeros 18 años de su sentencia los pasó en aislamiento. Su hija, Diana Katherine Muñoz, relató que en ese periodo no tuvo acceso a la luz solar.

Otros condenados a perpetuidad son Luis Carlos Quintero Cruz, Miguel Vélez y Bernardo Antonio Vásquez, responsables del asesinato del piloto Barry Seal, quien colaboraba con la DEA y la CIA. Estas sentencias se aplicaron porque los hechos ocurrieron en territorio estadounidense, donde la limitación de 60 años para extraditados colombianos no tiene efecto.

Clan del Golfo
El Clan del Golfo es una organización criminal colombiana cuyos líderes enfrentan largas condenas por narcotráfico en prisiones de Estados Unidos. - crédito Colprensa

Capos del Clan del Golfo y exjefes del cartel del Norte del Valle

A la lista de líderes históricos que cumplen largas condenas se suman Dairo Antonio Úsuga David (“Otoniel”) y Daniel Rendón Herrera (“don Mario”), identificados por El Colombiano como cofundadores del Clan del Golfo. Úsuga David enfrenta 45 años de prisión y Rendón Herrera, 35. También están Diego León Montoya Sánchez (“don Diego”) y Eugenio Montoya Sánchez (“don Hugo”), exjefes del cartel del Norte del Valle, con penas de 45 y 30 años respectivamente.

Otros nombres mencionados por El Colombiano incluyen Carlos Arturo Patiño Restrepo (“Patemuro”) y Daniel Barrera (“el Loco Barrera”), con condenas de 40 y 35 años.

Paramilitares y otros extraditados

Entre los paramilitares, Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) cumple una sentencia de 31 años y tres meses por narcotráfico y liderazgo en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Le sigue Henry de Jesús López Londoño (“Mi Sangre”) con una condena de 31 años. El Colombiano recuerda que estos nombres están vinculados a épocas de alta violencia en regiones como Cauca, Valle, Bolívar, Chocó, Antioquia y Catatumbo.

Fabio Ochoa Vásquez
Fabio Ochoa Vásquez, exintegrante del cartel de Medellín, regresó a Colombia tras cumplir una condena de 30 años en Estados Unidos por narcotráfico. - crédito Colprensa

Retornos a Colombia tras cumplir condenas

Algunos narcotraficantes y exparamilitares han regresado a Colombia tras cumplir sus condenas en Estados Unidos. Entre ellos figura Fabio Enrique Ochoa Vasco (“Kiko Pobre”), quien fue extraditado desde Venezuela en 2009, condenado a nueve años en Estados Unidos y actualmente reside en Medellín. Fabio Ochoa Vásquez, otro miembro del cartel de Medellín, volvió en diciembre de 2024 tras tres décadas de encierro, y Carlos Enrique Lehder Rivas retornó en marzo de 2025 después de 33 años preso.

El Colombiano cita el caso de Griselda Blanco Restrepo, pionera del tráfico de cocaína, quien tras ser deportada vivió ocho años en Medellín y fue asesinada en 2012. La nota también menciona exjefes paramilitares extraditados en 2008, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, Hernán Giraldo Serna, Carlos Jiménez Naranjo, Hebert Veloza García y Francisco Zuluaga Lindo. Algunos de ellos cumplen condenas pendientes en Colombia, mientras otros participan en procesos de paz.

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