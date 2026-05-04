Colombia

Alta rotación y crisis ministeriales en el gabinete de Gustavo Petro: balance a menos de 100 días del fin del periodo presidencial

Durante 2022 y 2026 se registraron cambios frecuentes en varias carteras del Ejecutivo. Justicia fue la más inestable, con seis titulares, mientras Igualdad acumuló 12 nombramientos en viceministerios. En contraste, Salud mantuvo continuidad con un solo ministro durante cerca de 36 meses. También hubo encargos prolongados en Ambiente y la Cancillería, además de ajustes en Hacienda y Educación tras la salida de varios funcionarios en distintos momentos

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Remezón de ministros de Gustavo Petro
El gabinete presidencial de Gustavo Petro ha estado marcado por relevos frecuentes, interinidades y episodios de crisis que han impactado la gestión y la estabilidad institucional del gobierno. - crédito Jesús Avilés/Infobae

A menos de 100 días de finalizar el actual periodo presidencial de Gustavo Petro, El Colombiano realizó un análisis del comportamiento del gabinete ministerial, en el que se evidencia una alta rotación de ministros y viceministros, así como múltiples ajustes en distintas carteras del Ejecutivo a lo largo de los casi cuatro años de gobierno.

Durante este tiempo, diferentes ministerios han registrado cambios reiterados en sus titulares, encargos temporales y reestructuraciones internas, lo que ha configurado un gabinete con variaciones constantes en su composición.

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Ministerios con mayor número de cambios de titulares

El Ministerio de Justicia ha sido la cartera con mayor movimiento en el nivel ministerial, al contabilizar seis titulares durante el periodo presidencial. En este despacho se han registrado designaciones en propiedad y encargos, especialmente tras la renuncia de Eduardo Montealegre, lo que llevó a la administración temporal de Augusto Ocampo y Andrés Idárraga.

El ministerio permaneció durante varios meses sin titular definitivo hasta la llegada de Jorge Iván Cuervo, quien asumió posteriormente la dirección de la cartera.

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En segundo lugar se ubican el Ministerio de Comercio y el Ministerio de la Igualdad, cada uno con cuatro ministros durante el periodo de gobierno.

Estos cambios han estado asociados a reorganizaciones internas del Ejecutivo, ajustes políticos y reemplazos en distintos momentos de la administración.

Viceministerios: concentración de cambios en el Ministerio de la Igualdad

En el nivel de viceministros, el mayor nivel de rotación se ha registrado en el Ministerio de la Igualdad, cartera que cuenta con cuatro viceministerios.

De acuerdo con los registros del medio ya mencionado, este ministerio ha tenido 12 nombramientos en cargos de viceministro durante el periodo presidencial, convirtiéndose en la dependencia con mayor variación en este nivel administrativo.

Actualmente, el viceministerio de Diversidades se encuentra vacante. Este ministerio ha sido objeto de seguimiento por el nivel de ejecución de sus políticas y la frecuencia de cambios en su estructura directiva.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud Fotos: Cristian Garavito / Presidencia de la República
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, es el funcionario de más larga permanencia en el equipo de gobierno de Gustavo Petro. - crédito Cristian Garavito / Presidencia de la República

Ministerio de Salud: la cartera con mayor estabilidad

En contraste con otras dependencias del Gobierno, el Ministerio de Salud ha sido la cartera con mayor estabilidad durante el periodo presidencial.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha permanecido en el cargo durante aproximadamente 36 meses, convirtiéndose en el funcionario con mayor continuidad dentro del gabinete.

De igual forma, los viceministros Jaime Urrego (Salud Pública) y Luis Alberto Martínez (Protección Social) han mantenido sus cargos durante los 44 meses del periodo presidencial, siendo los únicos altos funcionarios con continuidad total en el Ejecutivo durante este tiempo.

Comparación con gobiernos anteriores en Colombia

El comportamiento del gabinete durante el gobierno de Gustavo Petro puede analizarse en contraste con administraciones anteriores:

  • En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se registraron 37 ministros en ocho años.
  • En los dos periodos de Juan Manuel Santos, se contabilizaron 61 ministros.
  • En la administración de Iván Duque Márquez, se registraron 40 ministros.

En el promedio del siglo XXI, los gobiernos en Colombia han tenido alrededor de 51 ministros por periodo presidencial, lo que permite ubicar los cambios del actual gobierno dentro de una tendencia histórica de rotación en el gabinete.

En la entrevista de Iván Duque, en la cual el mandatario decidió evadir varias preguntas, defendió a Álvaro Uribe Vélez y a Juan Manuel Santos cuando hacían parte del mismo Gobierno. Foto: Colprensa, Reuters
En los ocho años de Álvaro Uribe Vélez hubo 37 ministros; los dos periodos de Juan Manuel Santos sumaron 61 titulares, mientras que en el gobierno de Iván Duque se registraron 40 cambios en las carteras ministeriales. - crédito Colprensa, Reuters

Interinidades y encargos en el gabinete ministerial

Durante el periodo presidencial también se han registrado múltiples casos de encargos temporales en ministerios clave.

Entre ellos se encuentran el Ministerio de Ambiente, con Irene Vélez en calidad de encargada durante varios meses, y la Cancillería, con Rosa Villavicencio en funciones temporales por aproximadamente nueve meses.

Estas figuras de encargo han sido recurrentes en distintas etapas del Gobierno, como parte de procesos de transición interna en varias carteras.

Movilidad de viceministros hacia cargos ministeriales

De los aproximadamente 134 viceministros que han pasado por el Gobierno, un grupo reducido ha sido posteriormente designado como ministros.

Entre ellos se encuentran:

  • Juan Carlos Florián (Igualdad)
  • Yannai Kadamani (Culturas)
  • María Constanza García (Transporte)
  • Carina Murcia (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)
  • Aurora Vergara (Educación)
  • Martha Carvajalino (Agricultura)
  • Diego Guevara (Hacienda)

También se destaca el caso de Edwin Palma, quien pasó de viceministro de Trabajo a ministro de Minas y Energía. Adicionalmente, Belfor García asumió la jefatura de su entidad en calidad de encargo tras desempeñarse como viceministro en el MinTIC.

Cambios iniciales en el gabinete ministerial

En los primeros meses del Gobierno se realizaron ajustes en el gabinete con la salida de varios ministros considerados inicialmente como figuras de perfil técnico o de centro político.

Entre ellos se encuentran Alejandro Gaviria en el Ministerio de Educación, quien salió tras diferencias en torno a la reforma a la salud; así como María Isabel Urrutia en el Ministerio del Deporte y Patricia Ariza en el Ministerio de Cultura.

Posteriormente, en abril de 2023, se registraron salidas como las de Cecilia López en el Ministerio de Agricultura y José Antonio Ocampo en el Ministerio de Hacienda, quien había sido considerado inicialmente como una figura de estabilidad económica dentro del gabinete.

Algunos ministros y viceministros han recibido nombramientos en más de una cartera durante el presente cuatrienio - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia
Algunos ministros y viceministros han recibido nombramientos en más de una cartera durante el presente cuatrienio - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

Reconfiguración del gabinete y ajustes institucionales

Durante el periodo presidencial también se realizaron sesiones públicas del Consejo de Ministros, algunas de ellas transmitidas por medios oficiales, en las que se evidenciaron diferencias internas entre integrantes del gabinete.

En uno de estos encuentros, en febrero de 2025, se registraron cuestionamientos a la incorporación de Armando Benedetti al equipo de Gobierno, lo que derivó en la salida de la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Centralización de la comunicación del Gobierno

En la fase final del periodo presidencial, el Ejecutivo adoptó una medida de reorganización administrativa al centralizar las comunicaciones del gabinete en la Presidencia de la República.

Esta decisión se adoptó tras diversas controversias relacionadas con declaraciones de funcionarios del Gobierno, con el objetivo de unificar los mensajes institucionales y coordinar la vocería oficial del Ejecutivo.

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