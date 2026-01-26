Colombia

Luis Suárez conquista al Sporting de Lisboa: el cántico de la afición lusa para el goleador colombiano

El delantero ha sido la gran figura en los dos partidos más recientes, anotando los goles que le dieron el triunfo a su equipo

El atacante celebrando en una
El atacante celebrando en una de sus anotaciones en el duelo ante Arouca - crédito Rita Franca/REUTERS

Luis Suárez vive un presente brillante con el Sporting de Lisboa y se consolida como uno de los referentes ofensivos más destacados del fútbol portugués. El delantero colombiano, nacido en Santa Marta, fue figura en dos partidos decisivos que han marcado el rumbo de su equipo en la temporada.

El martes 20 de enero de 2026, Suárez lideró la sorprendente victoria ante el vigente campeón Paris Saint-Germain (PSG) en la séptima fecha de la Liga de Campeones, anotando los dos goles que sellaron el triunfo y generando repercusión internacional.

Luis Suárez marcó el gol
Luis Suárez marcó el gol de la victoria de Sporting Lisboa sobre el Aroaca en la última jugada del partido - crédito Sporting Lisboa

No fue un hecho aislado. En la jornada 19 de la Liga de Portugal, Suárez volvió a convertirse en protagonista al firmar otro doblete en la victoria sobre Arouca, resultado que no solo le dio tres puntos fundamentales al Sporting, sino que lo ubicó en la segunda posición de la clasificación con 48 unidades, apenas cuatro por debajo del líder Porto, que aún cuenta con un partido pendiente.

El impacto del atacante en el cuadro luso es incuestionable y cada vez son más los aficionados que corean su nombre en las tribunas.

La temporada del atacante, que llegó al Sporting en julio de 2025, ha superado las expectativas. El colombiano arribó a Lisboa bajo la presión de reemplazar al sueco Viktor Gyökeres, que fue uno de los goleadores del club con 98 anotaciones en lo que estuvo defendiendo la camiseta de Sporting.

La misión no era sencilla, pero el exjugador de Almería, con paso previo por el Olympique de Marsella, Real Zaragoza y Nàstic de Tarragona, asumió el reto con determinación y profesionalismo. En poco tiempo, se ganó el respeto de la hinchada y el reconocimiento de la prensa local.

La afición del Sporting ya tiene cántico para Luis Suárez

La hinchada de Sporting de Lisboa le canta al goleador colombiano, Luis Suárez - crédito @Sporting_CPAdep/X

El impacto del samario no solo se refleja en los números, sino también en el cariño de la afición. Al término del último partido, los hinchas presentes en el estadio le dedicaron un cántico especial en portugués: “Marcó, marcó, Luis Suárez”, símbolo del vínculo que comienza a forjar con la grada.

El delantero ha disputado 31 partidos con la camiseta de los leones y ha convertido 24 goles, una cifra notable para sus primeros seis meses en Portugal. De esas anotaciones, 17 llegaron en la liga local, cuatro en la Champions League, una en la Allianz Cup y dos en la Copa de Portugal, demostrando regularidad en todas las competiciones.

Rui Borges elogia el trabajo colectivo y el liderazgo del colombiano Suárez

Rui Borges, técnico de Sporting
Rui Borges, técnico de Sporting de Lisboa - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El aporte goleador del atacante de selección ha sido fundamental, pero el entrenador del Sporting, Rui Borges, destaca mucho más que sus cifras. Tras la victoria ante Arouca, el técnico portugués subrayó: “No se trata solo de los goles, sino de cómo trabaja para el equipo. Lucha muchísimo, trabaja muchísimo y tiene una energía única que impulsa al grupo”.

Borges enfatizó el compromiso del colombiano y su influencia dentro del vestuario: “Sus compañeros saben que está involucrado y que puede decidir un partido en cualquier momento. Por eso es un buen fichaje; sabíamos lo que aportaría”.

El rendimiento de Suárez no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico de la selección Colombia. Néstor Lorenzo, estratega nacional, sigue de cerca el nivel del delantero con miras a la lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que podría convertirse en su primera participación en este certamen.

La regularidad del samario en una liga europea competitiva y su capacidad para responder en escenarios de alta presión lo convierten en un candidato firme para integrar el ataque de la Tricolor en el torneo más importante del planeta.

Luis SuárezSporting de LisboaLiga de PortugalColombia-Deportes

