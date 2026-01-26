La Gran Consulta por Colombia: “Plan de choque” en salud, “bloque anticorrupción” y mejoras en la educación marcaron las propuestas de los candidatos

El bloque temático se centró en salud, educación, corrupción y otros temas sociales - crédito montaje Infobae

Durante un espacio de debate y diálogo con la ciudadanía realizado el 25 de enero a las 6:00 p. m., nueve aspirantes presidenciales de la coalición la “Gran Consulta por Colombia” participaron en un bloque temático enfocado en salud, educación, corrupción y otros asuntos sociales.

El encuentro reunió a Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria, que respondieron preguntas formuladas por ciudadanos a través de redes sociales como X e Instagram. El bloque abordó temas relacionados con la crisis del sistema de salud, el acceso a la educación, la atención a poblaciones vulnerables y la corrupción en el Estado.

Las intervenciones se desarrollaron de manera individual, con preguntas asignadas al azar, y posteriormente los candidatos complementaron sus respuestas durante el espacio de réplicas, en el que ampliaron o reforzaron sus planteamientos.

David Luna sobre corrupción y salud mental

David Luna respondió una pregunta formulada por una usuaria relacionada con el incumplimiento de promesas electorales y los casos de corrupción. En su intervención, reconoció la desconfianza ciudadana hacia la clase política y afirmó: “Tiene toda la razón porque siente que los políticos roban, que los políticos mienten, que los políticos hablan basura”.

El candidato señaló que su trayectoria respalda su postura frente a este tema y afirmó: “Veintisiete años en el servicio público, sin una investigación, sin una sanción, sin un escándalo de corrupción”. Agregó que la lucha contra la corrupción debe incluir el uso de tecnología, sanciones penales y extinción de dominio de los bienes robados, así como la elección de funcionarios con vocación de servicio.

Como réplica, Luna amplió su intervención refiriéndose al sistema de salud, en particular a la salud mental de niños y jóvenes. “Quiero hacer un muy importante énfasis en la salud mental, en la salud que están sufriendo en estos momentos nuestros niños y nuestros jóvenes por ansiedad, por depresión”, afirmó, y propuso prohibir el uso de redes sociales para menores de catorce años como medida para enfrentar esta problemática.

Juan Daniel Oviedo sobre EPS y atención en salud

Juan Daniel Oviedo respondió una pregunta formulada por otra usuaria sobre el futuro de las EPS y la posibilidad de eliminarlas. En su respuesta, señaló que la ciudadanía quiere sentir la salud más cercana, pero advirtió sobre el uso de ese discurso para justificar prácticas irregulares.

“No podemos hacer política para robar la plata de la salud con la fachada de que estamos haciendo la salud más cercana a la ciudadanía”, afirmó. Indicó que las EPS hacen parte de un régimen mixto de aseguramiento y que su propuesta no contempla acabarlas, sino fortalecer los controles para evitar el desvío de recursos. “No podemos permitir que la plata que se les gire quede en un cuarto oscuro para beneficios propios”, señaló.

Oviedo agregó que será necesario “recuperar la estabilidad financiera del sector salud”, lo que implicará buscar más de cincuenta billones de pesos a partir del 7 de agosto de 2026, mediante tecnología y auditoría. Como réplica, reiteró que la salud no debe dividir al país políticamente: “Cuando voy al médico, a mí no me preguntan si soy petrista o uribista”, y afirmó que el sistema debe responder a los pacientes sin distinciones ideológicas.

Mauricio Cárdenas sobre niñez, madres cabeza de hogar y sistema de salud

Mauricio Cárdenas respondió una pregunta relacionada con la situación de niños, niñas y adolescentes que crecen en contextos de conflicto armado, migración forzada y pobreza. En su intervención, señaló que “más de la mitad de las madres en Colombia son madres cabeza de hogar” y que su propuesta se enfoca en fortalecer su independencia económica.

Planteó un programa de apoyos de dos millones de pesos para emprendimientos familiares y afirmó que es necesario ampliar los centros de desarrollo infantil, señalando que “en todos los municipios de Colombia debe haber un CDI (Centro de Desarrollo Infantil)”. En materia de empleo, propuso “un millón de cupos gratuitos nuevos en formación” en áreas como programación, mercadeo digital, diseño y gastronomía.

Como réplica, Cárdenas se refirió a la crisis del sistema de salud y afirmó que existen deudas por treinta billones de pesos. “Los voy a pagar, pero con una condición: se autorizan todas esas citas y todos los procedimientos y se entregan los medicamentos”, señaló, indicando que su plan de choque busca restablecer el funcionamiento del sistema.

Juan Carlos Pinzón sobre medicamentos y reforma al sistema de salud

Juan Carlos Pinzón respondió una pregunta de un ciudadano que relató dificultades para acceder a medicamentos necesarios para su función renal. En su intervención expresó: “A mí me duele el corazón cuando oigo esa historia de ese ciudadano”, y señaló que el sistema de salud atraviesa una crisis que afecta la atención y la entrega de medicamentos.

Anunció que, de resultar electo, implementará un “plan de choque” financiado con recursos de la Nación. “El 7 de agosto presento, anuncio y ejecuto un plan de choque para que demos garantía para la entrega de todos los medicamentos de los colombianos por los siguientes dieciocho meses”, afirmó. También propuso un plan acelerado para citas con especialistas y la creación de una Comisión Nacional de Trabajo para diseñar un nuevo sistema de salud.

En su réplica, Pinzón amplió su intervención hacia el acceso a la educación superior y afirmó que todo joven que termine el bachillerato tendrá un crédito con garantía de la Nación. Además, anunció la creación de la beca Miguel Uribe Turbay para que tres mil estudiantes al año puedan estudiar en el exterior y regresar al país.

Enrique Peñalosa sobre adultos mayores y gestión en salud

Enrique Peñalosa respondió una pregunta relacionada con la situación de abandono de personas de la tercera edad.

En su intervención afirmó: “Vamos a darle todo el apoyo a nuestros viejos”, y señaló que mantendrá los subsidios actuales, además de impulsar viviendas adecuadas para adultos mayores y apoyos económicos para cuidadores.

También mencionó el fortalecimiento de los centros día y la adecuación de entornos urbanos seguros. Como réplica, Peñalosa se refirió al sistema de salud y afirmó que la solución pasa por la gestión. “Aquí lo que se necesita es una excelente gerencia con la mejor gente”, y recordó experiencias de su administración en Bogotá, en las que, según dijo, se mejoró la infraestructura hospitalaria.

Aníbal Gaviria sobre subsidios, empleo y crédito

Aníbal Gaviria respondió una pregunta relacionada con la cultura de los subsidios y la necesidad de promover el esfuerzo individual. Señaló que el desarrollo del país depende de que las personas puedan construir su proyecto de vida, sin eliminar los subsidios destinados a poblaciones vulnerables.

Como propuesta central, anunció su intención de “acabar con el gota gota”, mediante una modificación de la tasa de usura que permita a los bancos otorgar créditos a microempresarios y trabajadores informales con tasas acordes a su capacidad de pago.

En su réplica, reiteró que esta medida busca aliviar a millones de colombianos agobiados por créditos con intereses elevados y facilitar el desarrollo de microempresas.

Juan Manuel Galán sobre protección animal, niñez y mujeres

Juan Manuel Galán respondió una pregunta sobre la prohibición de la tauromaquia y la protección animal. Recordó su participación como ponente de la ley contra el maltrato animal y afirmó: “No estoy de acuerdo con el maltrato animal, no estoy de acuerdo con la violencia de espectáculos”.

Vinculó este enfoque con políticas dirigidas a la niñez, señalando que los niños deben ser prioridad constitucional y que es necesario garantizar nutrición, afecto y educación.

Como réplica, Galán se dirigió a las mujeres y afirmó que su gobierno priorizará la independencia económica femenina, para que puedan salir de entornos de violencia.

Vicky Dávila sobre corrupción y sistema de salud

Vicky Dávila respondió una pregunta de la usuaria Mayra sobre medidas concretas contra la corrupción. En su intervención afirmó: “Yo me metí a esto porque me mamé de los corruptos”, y señaló que su trayectoria como periodista respalda su propuesta.

Anunció la creación de un “bloque de búsqueda anticorrupción”, con cooperación internacional, y afirmó que los responsables deberán pagar penas sin beneficios judiciales. Como réplica, Dávila se refirió al sistema de salud y aseguró que garantizará el pago de medicamentos, señalando que su experiencia personal le permite conocer las dificultades del sector.

Paloma Valencia sobre educación, Icetex y política social

Paloma Valencia respondió una pregunta sobre el acceso a créditos educativos y el futuro del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). En su intervención sostuvo: “Vuelve el Icetex, vuelve Colfuturo y vuelve el váucher escolar”, como mecanismos para garantizar la libre elección educativa.

También propuso una reforma al pénsum académico, conectividad para todos los colegios y formación en áreas como inteligencia artificial y robótica.

En su réplica final, Valencia afirmó que el reto del país es garantizar ingresos a todos los colombianos y reiteró programas de formación, subsidios y apoyo económico para madres cabeza de hogar, jóvenes sin empleo y adultos mayores.