Hombre que atacó a machete a sus padres fue asesinado a golpes por sus vecinos

La comunidad arremetió en contra del criminal que atacó a sus padres con un machete

Un hombre identificado como José David García Antequera, de 35 años, murió tras ser golpeado por vecinos en el asentamiento Bendición de Dios, que se encuentra ubicado en el norte de Bucaramanga, luego de que atacara con machete a sus padres durante la noche del domingo 25 de enero de 2026.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el fallecido presentaba dos anotaciones como indiciado por delitos de porte de estupefacientes y violencia intrafamiliar, por lo que ya tenía historial de otros ataques, así que sus vecinos decidieron atacarlo como represalia, aunque los golpes fueron tan brutales que terminaron por arrebatarle la vida.

Según relatos de los allegados a la familia al diario Vanguardia, el sujeto que fue golpeado hasta morir sufría esquizofrenia y había intentado agredir a sus padres en ocasiones anteriores, lo que fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

El reporte indica que los ciudadanos emplearon objetos contundentes para inmovilizar al agresor

Ante la gravedad de esta situación se pronunció el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que le contó detalles del caso al medio local: “Los habitantes del barrio lo sacaron de la residencia, lo amarraron, lo golpearon y le quitaron la vida“.

Además, el oficial rechazó que la comunidad no confíe en los uniformados para que sean ellos los que actúen en este tipo de casos, sino que intervengan a tal punto de causar una muerte. “Totalmente reprochable tanto la primera agresión como la toma de justicia por mano propia en el barrio”.

La muerte del hombre que agredió a sus padres

Los testimonios de los presentes indican que la comunidad respondió a los gritos de auxilio de las víctimas y atrapó al agresor dentro de la vivienda; posteriormente, decidieron atarlo de manos y propinarle múltiples golpes que, según versiones preliminares, fueron producidos por objetos contundentes.

Del mismo modo, se confirmó que el sujeto fue hallado con vida a las afueras de la casa donde se desató la agresión, por lo que fue trasladado con signos vitales al Hospital Local del Norte, en el que falleció minutos después de su ingreso.

El sujeto empleó un machete para atacar a su padre y su madre en su propia casa

Estado de salud de las víctimas del primer ataque

El reporte médico indicó que la madre del fallecido, identificada como Luisa Antequera Llanes, de 63 años, sufrió tres heridas abiertas, incluyendo una en la cabeza con hundimiento óseo, por lo que fue remitida al Hospital Universitario de Santander debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas con el arma cortopunzante.

Por su parte, el padre del agresor, llamado Miguel Ángel García Castro, de 86 años, permanece bajo observación, debido a que recibió heridas en la cabeza, el cuello y uno de sus brazos.

Uno de los vecinos fue capturado y es señalado como uno de los responsables de causar la muerte del agresor

Durante el operativo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Metropolitana de Bucaramanga realizaron la respectiva inspección. Allí tomaron entrevistas y realizaron el levantamiento del cadáver para analizar el caso y realizar las primeras verificaciones como recolección de material probatorio.

Además, la Policía confirmó que fue capturado un vecino del sector, sin antecedentes judiciales, presuntamente implicado en la agresión fatal, que quedó a disposición de las autoridades, ante las que debe responder por la brutal golpiza que terminó en fatalidad.

La hipótesis principal que se maneja en el caso es que el hecho se originó por intolerancia social, aunque el caso sigue en proceso de investigación. Ante lo sucedido, algunos vecinos pidieron que el ciudadano que quedó a disposición de las autoridades sea liberado, teniendo en cuenta que no fue la única persona que participó de esta acción, pero será el equipo judicial el que determine su suerte.