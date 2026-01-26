Colombia

Golpe a la extorsión en Bogotá: siete integrantes de la estructura criminal Los Satanás fueron capturados

Las investigaciones revelaron que los implicados intimidaban a comerciantes con amenazas y ataques, además de exigir altas sumas de dinero, empleando armas, explosivos y videos para extorsionar en diversos sectores del sur de la ciudad

Guardar
El modus operandi de la
El modus operandi de la banda incluía grabar videos amenazantes en comercios de Kennedy y Bosa, enviados a las víctimas para exigir millonarias sumas de dinero bajo amenazas contra sus vidas - crédito Policía Bogotá

El reciente golpe contra la estructura criminal Los Satanás dejó a siete ciudadanos extranjeros detenidos y desarticuló parte de su operación en las localidades de Kennedy y Bosa, en Bogotá.

Según la Policía Nacional, este grupo había establecido un sistema de extorsión y violencia que llegó a generar cerca de 200 millones de pesos mensuales en rentas criminales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con información oficial, la acción se realizó mediante un trabajo conjunto entre el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula) y la Fiscalía General de la Nación.

Las investigaciones, fundamentadas en denuncias ciudadanas, entrevistas a víctimas y testigos, información de fuentes humanas y el análisis de registros audiovisuales, permitieron establecer que la estructura delictiva estaría vinculada a delitos de extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, según información oficial.

Durante ocho allanamientos en Bogotá, las autoridades incautaron armas de fuego, explosivos, granadas, celulares, droga, panfletos extorsivos y dos motocicletas utilizadas en ataques - crédito Policía

Así como lo explicó el brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá: “La Policía Nacional, en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, en coordinación con la Fiscalía y a través del Gaula, logra la captura de siete criminales integrantes del grupo delincuencial común organizado Satanás. Mediante ocho allanamientos en las localidades de Bosa y Kennedy, logramos incautar cuatro armas de fuego, dos barras de explosivos, diez celulares, dos granadas de fragmentación, treinta y siete cartuchos y, asimismo, mil trescientos diez gramos de estupefaciente y dos motocicletas, las cuales participaron en los diferentes hechos delictivos”..

El grupo intimidaba en forma reiterada a comerciantes de los sectores mencionados a través de ataques sicariales, disparos a establecimientos y amenazas directas.

Parte del modus operandi consistía en grabar videos dentro y fuera de los comercios, que eran enviados posteriormente a las víctimas por aplicaciones de mensajería, atribuyéndose acciones violentas y exigiendo millonarias sumas de dinero bajo amenazas contra la vida e integridad de los afectados y sus familias.

“Les pudimos comprobar que este grupo criminal y estos delincuentes generaron cuatro hechos, de los cuales, lamentablemente, perdieron la vida dos personas y asimismo quedaron cinco personas más heridas”, agregó el oficial.

Durante ocho allanamientos en Bogotá,
Durante ocho allanamientos en Bogotá, las autoridades incautaron armas de fuego, explosivos, granadas, celulares, droga, panfletos extorsivos y dos motocicletas utilizadas en ataques - crédito Policía Bogotá

Más detalles del operativo

La operación incluyó ocho diligencias de allanamiento y registro, que permitieron incautar cuatro armas de fuego, dos barras de explosivos, dos granadas, diez teléfonos celulares, 37 cartuchos, 1.310 gramos de estupefacientes, panfletos extorsivos y dos motocicletas.

Estas últimas eran adquiridas en la Av. Primero de Mayo y luego revendidas para dificultar el rastreo policial.

Entre los detenidos figuran alias Bill, señalado como coordinador de los ataques, el armamento y el transporte; alias Yefry, quien trabajaba en una recicladora afectada y proveía información interna; y alias Masacre y Diablo, responsables de homicidios, lesiones e intimidaciones con explosivos.

Otros miembros, como alias Ricardo, Dervis y Carlos, se encargaban de grabar los videos utilizados para amedrentar.

Entre los detenidos se encuentran alias ‘Bill’, responsable de coordinar acciones armadas; ‘Yefry’, informante de víctimas; ‘Masacre’ y ‘Diablo’, acusados de homicidios y ataques con explosivos - crédito Policía

A este grupo se le atribuyen al menos cuatro hechos violentos: el 23 de diciembre de 2025, la extorsión y asesinato del yerno de una propietaria de recicladora en Bosa, con una exigencia de 60 millones de pesos; el 8 de enero de 2026, disparos contra un lavadero en Puente Aranda por 20 millones de pesos; el 12 de enero, un ataque armado contra un fruver en Bosa con saldo de una víctima fatal y dos heridos, además de la exigencia de 15 millones de pesos; y el 13 de enero, un atentado contra un local de comidas rápidas en Bosa, donde dos personas resultaron heridas y se exigieron 70 millones de pesos.

Los siete capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por delitos de concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas, municiones y explosivos. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y adelantó que continuará incrementando el acompañamiento a los habitantes de la capital e invitando a denunciar cualquier hecho relacionado con la extorsión a través de la línea 165.

Temas Relacionados

Extorsión BogotáCaptura integrantes Los SatanásLos SatanásAmenazas y ataques comerciantesLocalidades Kennedy y BosaExtorsión y violencia BogotáFiscalíaGaulaPolicía BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico día: Resultado hoy lunes 26 de enero de 2026

Conoce los números ganadores de una las loterías más populares del sur del país

Chontico día: Resultado hoy lunes

Evita estafas en Nequi: esta es la forma segura de abrir una cuenta en la billetera digital

Las estafas asociadas a billeteras electrónicas van en aumento, por lo que descargar la app solo desde tiendas oficiales y no compartir códigos ni datos personales es vital

Evita estafas en Nequi: esta

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá un reconocimiento especial por parte de la academia musical

El artista forma parte del grupo de cinco artistas que serán homenajeados por su aporte a la música latina en el mundo, dejando un legado para los nuevos talentos

Premios Lo Nuestro 2026: el

Solo una universidad pública en Colombia es financieramente viable: el 97% no puede sostenerse económicamente

Un análisis realizado por la Contraloría indica que la amplia mayoría de estas instituciones utiliza fondos estatales para subsistir, mientras crecen los compromisos pensionales y se incrementa la brecha en la distribución de los recursos

Solo una universidad pública en

Tras denuncia de Nayib Bukele, ministro de Justicia anunció medidas para bloquear señales en cárceles de Colombia

Andrés Idárraga anunció acciones contra un grupo que, de acuerdo con medios internacionales, comete fraudes desde el penal de Cómbita, en Boyacá, y ha perjudicado a personas en varios países de la región

Tras denuncia de Nayib Bukele,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Premios Lo Nuestro 2026: el

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá un reconocimiento especial por parte de la academia musical

Yeferson Cossio respondió a polémica por su ‘reality’ que premiará mujeres con cirugías plásticas: “No es a ustedes a las que les voy a dar las tetas”

Beba y Alejandro Estrada protagonizan un duro enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Patán”

Se habrían filtrado en redes los nombres de los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’: participante repetiría el triunfo

La historia del actor y productor Salvo Basile, el italiano que vino a Colombia a buscar dónde hacer una película y se enamoró de Cartagena

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: América de Cali es líder, mientras que Millonarios se hunde

Álvaro Montero se sinceró: Falcao García o James Rodríguez, quién es el verdadero ídolo de la selección Colombia

Colombia vs. Bolivia: la Tricolor se impone 2-1 y sigue con vida en la Copa América de Futsal

Estos son los dos candidatos para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios, según Carlos Antonio Vélez

Hora, dónde ver y contra quién será el Super Bowl en el que jugará el colombiano Christian González con los Patriots