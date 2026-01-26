Golpe a la extorsión en Bogotá: siete integrantes de la estructura criminal Los Satanás fueron capturados

El modus operandi de la banda incluía grabar videos amenazantes en comercios de Kennedy y Bosa, enviados a las víctimas para exigir millonarias sumas de dinero bajo amenazas contra sus vidas - crédito Policía Bogotá

El reciente golpe contra la estructura criminal Los Satanás dejó a siete ciudadanos extranjeros detenidos y desarticuló parte de su operación en las localidades de Kennedy y Bosa, en Bogotá.

Según la Policía Nacional, este grupo había establecido un sistema de extorsión y violencia que llegó a generar cerca de 200 millones de pesos mensuales en rentas criminales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con información oficial, la acción se realizó mediante un trabajo conjunto entre el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula) y la Fiscalía General de la Nación.

Las investigaciones, fundamentadas en denuncias ciudadanas, entrevistas a víctimas y testigos, información de fuentes humanas y el análisis de registros audiovisuales, permitieron establecer que la estructura delictiva estaría vinculada a delitos de extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, según información oficial.

Durante ocho allanamientos en Bogotá, las autoridades incautaron armas de fuego, explosivos, granadas, celulares, droga, panfletos extorsivos y dos motocicletas utilizadas en ataques - crédito Policía

Así como lo explicó el brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá: “La Policía Nacional, en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, en coordinación con la Fiscalía y a través del Gaula, logra la captura de siete criminales integrantes del grupo delincuencial común organizado Satanás. Mediante ocho allanamientos en las localidades de Bosa y Kennedy, logramos incautar cuatro armas de fuego, dos barras de explosivos, diez celulares, dos granadas de fragmentación, treinta y siete cartuchos y, asimismo, mil trescientos diez gramos de estupefaciente y dos motocicletas, las cuales participaron en los diferentes hechos delictivos”..

El grupo intimidaba en forma reiterada a comerciantes de los sectores mencionados a través de ataques sicariales, disparos a establecimientos y amenazas directas.

Parte del modus operandi consistía en grabar videos dentro y fuera de los comercios, que eran enviados posteriormente a las víctimas por aplicaciones de mensajería, atribuyéndose acciones violentas y exigiendo millonarias sumas de dinero bajo amenazas contra la vida e integridad de los afectados y sus familias.

“Les pudimos comprobar que este grupo criminal y estos delincuentes generaron cuatro hechos, de los cuales, lamentablemente, perdieron la vida dos personas y asimismo quedaron cinco personas más heridas”, agregó el oficial.

Durante ocho allanamientos en Bogotá, las autoridades incautaron armas de fuego, explosivos, granadas, celulares, droga, panfletos extorsivos y dos motocicletas utilizadas en ataques - crédito Policía Bogotá

Más detalles del operativo

La operación incluyó ocho diligencias de allanamiento y registro, que permitieron incautar cuatro armas de fuego, dos barras de explosivos, dos granadas, diez teléfonos celulares, 37 cartuchos, 1.310 gramos de estupefacientes, panfletos extorsivos y dos motocicletas.

Estas últimas eran adquiridas en la Av. Primero de Mayo y luego revendidas para dificultar el rastreo policial.

Entre los detenidos figuran alias Bill, señalado como coordinador de los ataques, el armamento y el transporte; alias Yefry, quien trabajaba en una recicladora afectada y proveía información interna; y alias Masacre y Diablo, responsables de homicidios, lesiones e intimidaciones con explosivos.

Otros miembros, como alias Ricardo, Dervis y Carlos, se encargaban de grabar los videos utilizados para amedrentar.

Entre los detenidos se encuentran alias ‘Bill’, responsable de coordinar acciones armadas; ‘Yefry’, informante de víctimas; ‘Masacre’ y ‘Diablo’, acusados de homicidios y ataques con explosivos - crédito Policía

A este grupo se le atribuyen al menos cuatro hechos violentos: el 23 de diciembre de 2025, la extorsión y asesinato del yerno de una propietaria de recicladora en Bosa, con una exigencia de 60 millones de pesos; el 8 de enero de 2026, disparos contra un lavadero en Puente Aranda por 20 millones de pesos; el 12 de enero, un ataque armado contra un fruver en Bosa con saldo de una víctima fatal y dos heridos, además de la exigencia de 15 millones de pesos; y el 13 de enero, un atentado contra un local de comidas rápidas en Bosa, donde dos personas resultaron heridas y se exigieron 70 millones de pesos.

Los siete capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por delitos de concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas, municiones y explosivos. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y adelantó que continuará incrementando el acompañamiento a los habitantes de la capital e invitando a denunciar cualquier hecho relacionado con la extorsión a través de la línea 165.