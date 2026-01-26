El Ministerio de Transporte abrió convocatoria para modernización de taxis eléctricos en seis ciudades: requisitos y cómo acceder

La postulación al Fondo de Modernización del Parque Automotor de Taxis (Fopat) es gratuita y permite acceder a incentivos económicos para adquirir taxis eléctricos - crédito Ministerio de Transporte

El Programa de Modernización de Taxis liderado por el Ministerio de Transporte abre una convocatoria dirigida a los propietarios de taxis de Bogotá D.C., Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo y Soacha, así como a conductores que acrediten su condición de víctimas del conflicto armado en cualquier lugar del país.

Esta iniciativa, que permite postularse hasta el 11 de febrero, busca impulsar la transición del parque automotor hacia tecnologías limpias, otorgando beneficios económicos directos y promoviendo el cuidado ambiental.

La postulación al programa se realiza a través del Fondo de Modernización del Parque Automotor de Taxis (Fopat). El trámite es completamente gratuito, sin intermediarios, y está diseñado para simplificar el acceso a los incentivos por parte de los dueños de taxis interesados en reemplazar sus vehículos actuales por modelos eléctricos.

El programa requiere que los interesados estén inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), cuenten con Soat y revisión técnico-mecánica vigentes, y cumplan condiciones de operación continua - crédito Ministerio de Transporte

El programa está enfocado en los propietarios, personas naturales o jurídicas, de uno a tres taxis con más de diez años de matrícula. Para acceder, se exige estar registrado en el Registro único Nacional de Tránsito (Runt), tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y la Revisión Técnico-Mecánica vigente, y haber contado con la tarjeta de operación durante al menos un año continuo en los últimos cinco años.

Los postulantes deben asegurarse de cumplir todos los requisitos establecidos en la Resolución 20253040045925, ya que la falta de alguno conlleva el rechazo de la solicitud durante la verificación.

La modernización hacia taxis eléctricos supone beneficios económicos significativos. Según el Ministerio de Transporte, el uso de estos vehículos permite ahorrar hasta 43% en combustible y 65 % en mantenimiento respecto a los taxis de combustión interna. Además, los propietarios de taxis eléctricos acceden a descuentos en el Soat, reducción en el valor de la revisión técnico-mecánica y exención de restricciones de circulación, facilitando la operación continua y eficiente del servicio.

El incentivo económico para la adquisición de un taxi eléctrico nuevo equivale al 30 % del valor comercial del vehículo, hasta un máximo de $34,5 millones de pesos. Si el taxi a desintegrar tiene veinte años o más de matrícula, el beneficio asciende hasta $42 millones por la suma de un aporte adicional de $7,5 millones.

El incentivo económico puede alcanzar hasta el 30% del valor comercial del taxi eléctrico, con un máximo de $34,5 millones, y hasta $42 millones para vehículos de más de 20 años - crédito Ministerio de Transporte

Para ejemplificar, si el nuevo taxi eléctrico cuesta $100 millones, el aporte puede llegar a $37,5 millones, dejando un costo final de $62,5 millones para vehículos con más de 21 años.

El programa también contempla incentivos para instalar infraestructura de recarga eléctrica residencial. Los propietarios podrán recibir un apoyo económico de hasta el 90 % del costo total de adquisición e instalación, o $10 millones, según lo que sea menor. Este monto se gira directamente al proveedor e instalador del cargador, eliminando trámites complejos para los beneficiarios.

Para la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el avance en la transición energética debe tener como centro a las personas: “Queremos que los taxistas tengan vehículos modernos, eficientes y más rentables, mientras contribuimos a reducir emisiones y a mejorar la calidad del aire en las ciudades. Este programa demuestra que cuidar el ambiente puede significar más ingresos y mejores condiciones para quienes viven del transporte”.

La implementación del programa pretende modernizar hasta 54.000 taxis hacia 2036, consolidando una política pública orientada a la descarbonización del transporte y la mejora del aire en las principales ciudades. El proceso de postulación es sencillo y en línea: los interesados pueden verificar requisitos, descargar formularios y consultar los beneficios en el sitio web oficial del Ministerio de Transporte.

La conversión a taxis eléctricos aporta a la sostenibilidad urbana y la salud pública por reducción de emisiones y promoción de tecnologías limpias en el transporte individual - crédito Secretaría de Movilidad/X

Entre los documentos requeridos para acceder al beneficio se encuentran la cédula de ciudadanía, carta de autorización para desintegración del vehículo, documento de preaprobación de crédito en caso de requerir financiación, cotización del taxi eléctrico, certificado de desintegración del vehículo antiguo y la licencia de tránsito del nuevo. Además, se exige la certificación bancaria y de existencia del comercializador del vehículo, así como el formulario único de beneficiario debidamente diligenciado.

La transición a taxis eléctricos representa no solo una oportunidad para reducir los costos del servicio y mejorar las condiciones laborales de los taxistas, también una contribución directa a la sostenibilidad urbana y la salud pública, al disminuir las emisiones contaminantes y fomentar el uso de tecnologías limpias en el transporte público individual.