Él es Christian González, el primer colombiano en la historia que jugará el Super Bowl

Christian González, con el número 0 en su camiseta, celebra su intercepción en el partido contra los Denver Broncos - crédito Ron Chenoy-Imagn Images

La irrupción de Christian González en el panorama deportivo marca un momento emblemático para Colombia y la NFL. El esquinero de los New England Patriots no solo llevó a su equipo al Super Bowl LX con una intercepción decisiva sobre los Denver Broncos mientras una nevada cubría el campo, sino que su actuación convirtió a González en el primer colombiano en disputar el partido más relevante del fútbol americano profesional.

Nunca antes un jugador con raíces colombianas había alcanzado esta instancia; sus antecedentes más cercanos, Jairo Peñaranda, Fuad Reveiz y Fernando Velasco, este último estuvo junto a su equipo en el partido que entrega el trofeo Vince Lombardi, pero no disputó ni un solo minuto.

A dos minutos del final, con la pizarra 10-7 a favor de los Patriots y los Broncos lanzados al ataque, González interceptó un pase de Jarrett Stidham en medio de condiciones adversas, asegurando el triunfo y desatando la euforia en Nueva Inglaterra.

El colombiano se destaca en la defensiva de los New England Patriots como el mejor esquinero de la temporada - crédito New England Patriots

Su lectura de la jugada y su capacidad de adaptación sobre un terreno cubierto de nieve evidenciaron su evolución como uno de los defensores más difíciles de sortear para los quarterbacks rivales. González, con apenas veintitrés años, suma 4 intercepciones, 160 tacleadas y un touchdown en sus 37 apariciones en la NFL, cifras que lo han llevado a ser nominado al Pro Bowl y a integrar el segundo equipo All Pro.

El camino para llegar a este instante no ha sido sencillo. González enfrentó una lesión que truncó prematuramente su primer año como profesional pero logró recuperar su nivel en 2024 hasta convertirse en titular indiscutido de la defensiva que dirige Mike Vrabel. Fue Vrabel quien destacó la transformación de su jugador al afirmar: “Hace seis u ocho semanas noté un cambio. No sé si fue contra Ravens, pero vi a otro Gonzo, una persona diferente. Es muy talentoso”.

La historia personal de González se nutre de una tradición deportiva. Nació en Carrollton, Texas, el 28 de junio de 2002, hijo de Héctor González, exjugador de baloncesto de Piratas de Bogotá, e integrante de una familia de atletas donde destaca su hermana Melissa González, medallista de oro sudamericana en atletismo y representante olímpica de Colombia en los Juegos de Tokio 2020. Sus otras hermanas, Samantha y Lily, también compiten a nivel universitario, consolidando un legado deportivo familiar.

Christian Gonzalez parado en el escenario muestra los colores de la bandera de Colombia en su traje tras convertirse en la 17ma selección por parte de los Patriots de Nueva Inglaterra - crédito AP Foto/Jeff Roberson

Durante el Draft de 2023, González fue seleccionado en la primera ronda como pick 17 por Nueva Inglaterra y mostró con orgullo la bandera colombiana bordada en el interior de su saco, evidenciando su vínculo con la tierra de su padre.

La evolución deportiva de González comenzó en la secundaria, donde alternó entre receptor abierto y mariscal de campo, pero se consolidó como esquinero en la Universidad de Colorado y luego en Oregon, donde en su última temporada universitaria sumó 45 tacleadas y 7 pases defendidos. Su rendimiento en Oregon propició su salto a la NFL, convirtiéndose en apenas el cuarto jugador colombiano en lograrlo.

Christian González es hijo de un exbasquetbolista colombiano y hermano de Melissa González, atleta olímpica por Colombia - crédito Ron Chenoy-Imagn Images

El año de González ha sido sobresaliente: 69 tackles y 10 pases defendidos durante la temporada regular. En los playoffs, su capacidad táctica y física fue determinante. Además de González, la nómina de los Patriots cuenta con otros nombres relevantes en la comunidad latinoamericana, como el safety panameño Jaylinn Hawkins y el pateador venezolano Andy Borregales, según subraya AS.

El Super Bowl LX está previsto para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, sede de los San Francisco 49ers. Es la duodécima vez que los Patriots acceden a esta final, más que cualquier otra franquicia en la historia, y buscarán su séptimo trofeo Vince Lombardi, con el objetivo de superar a los Pittsburgh Steelers y consolidarse en la cima del palmarés del fútbol americano profesional. El rival en esta edición será Seattle Seahawks, que accedió tras vencer a los Los Ángeles Rams.