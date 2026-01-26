Colombia

Director del Centro Democrático respondió a posible salida de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie : “No se detectaron irregularidades”

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, anunció la salida de él y de su esposa del Centro Democrático, lanzando duros cuestionamientos a Gabriel Vallejo, director de la colectividad

María Fernanda Cabal y José
María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie anunciaron su salida del Centro Democrático - crédito Colprensa/Nathalia Angarita/REUTERS

El director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, se refirió a la carta divulgada este lunes 26 de enero de 2026, en la que José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, anunció que ambos dejarán la colectividad.

Infobae Colombia confirmó con fuentes cercanas a María Fernanda Cabal que la misiva es legítima y que en las próximas horas dará un pronunciamiento oficial.

En la carta, Lafaurie señala que han reunido más información con el paso del tiempo que evidenciaría posibles irregularidades en el proceso de elección de la candidata presidencial, que resultó ser Paloma Valencia, cuestionando duramente a Vallejo y a la secretaria general del partido Centro Democrático.

José Félix Lafaurie, presidente de
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, anunció que ambos dejarán el Centro Democrático -crédito X

Para Lafaurie, omitieron “la verificación jurídica de las encuestadoras, permitir procedimientos sin respaldo normativo y validar una selección carente de garantías, ambos transitan por el filo de la vulneración de los principios legales”.

El empresario afirmó que tanto María Fernanda Cabal como él merecen una salida digna del Centro Democrático, por lo que propusieron una escisión que permita crear una nueva colectividad bajo las banderas de la senadora.

Respuesta de Gabriel Vallejo

A través de su cuenta de X, Gabriel Vallejo respondió a la carta de José Félix Lafaurie, en la cual citan el documento con la auditoría del proceso que terminó con la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial.

“Mi respuesta inicial a la carta del doctor Lafaurie quedó plasmada en este trino del 17 de diciembre de 2025”, indicó Vallejo en su red social.

Gabriel Vallejo
Gabriel Vallejo - crédito @GabrielJVallejo/X

¿Qué dice el informe?

El 17 de diciembre de 2025, el Centro Democrático publicó las fichas técnicas y los resultados de las encuestas que definieron a Paloma Valencia como su candidata presidencial para 2026.

A diferencia de ocasiones anteriores, el partido también presentó el informe de auditoría de los sondeos, buscando dar mayor transparencia al proceso interno.

La primera encuesta, realizada por la firma chilena Cadem, consultó a la ciudadanía en general y mostró que Paloma Valencia obtuvo un 17% de respaldo, seguida por María Fernanda Cabal con 11% y Paola Holguín con 8%.

La segunda medición, llevada a cabo por Panel Ciudadano, también de Chile, se enfocó solamente en militantes del partido. En este caso, Valencia alcanzó el 45% de apoyo, Cabal el 37% y Holguín el 16%.

Panel Ciudadano utilizó una base de datos entregada y actualizada por el propio partido, que incluía información de los representantes.

El estudio se realizó mediante encuestas automatizadas enviadas por WhatsApp a cerca de 5.000 personas afiliadas, con el objetivo de definir la candidatura oficial. Por su parte, Cadem aplicó un cuestionario autoadministrado a través de un panel digital, Nequest, en Colombia.

La muestra fue de 2.109 personas mayores de 18 años, residentes en diferentes regiones del país.

El partido político hizo públicas
El partido político hizo públicas las fichas técnicas y resultados de los estudios realizados por las encuestadoras contratadas - crédito Centro Democrático

Ante la solicitud de Cabal y otros miembros del partido, el Centro Democrático compartió un informe elaborado por la empresa Kepler, que auditó la seguridad, integridad y validez del proceso de votación electrónica realizado por Panel Ciudadano.

Este documento, de 12 páginas, detalla los aspectos técnicos y el procedimiento de recolección y procesamiento de datos.

Según Kepler, la encuesta de Panel Ciudadano registró 2.255 respuestas válidas y 68 nulas.

Del total de votos válidos, Valencia recibió 1.037, Cabal 851 y Holguín 367. Las respuestas nulas correspondieron a formularios incompletos.

El informe también describe el método de recepción y auditoría de los datos, incluyendo una revisión de la base de datos utilizada. Se indica que la lista de candidatos fue modificada durante el proceso, conforme a las reglas internas, sin afectar la transparencia.

El informe de Kepler, que
El informe de Kepler, que validó el proceso de votación de Panel Ciudadano, confirma que Paloma Valencia recibió 1.037 votos válidos, mientras que María Fernanda Cabal obtuvo 851 - crédito @CeDemocratico/X

El informe concluyó que la votación se realizó correctamente, con una adecuada clasificación, tratamiento y resguardo de los registros, y sin detectar irregularidades.

“‘No se detectan irregularidades en el proceso de la encuesta’. Paloma Valencia representa la nueva política y se convierte en la esperanza de Colombia”, citó el Centro Democrático en su comunicado.

