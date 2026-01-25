María Fernanda Cabal explotó contra Petro por crisis en el sistema de salud y recordó su polémico “shu, shu, shu”

La senadora María Fernanda Cabal estalló en contra del presidente Petro debido a la investigación que pidió adelantar a la Fiscalía - crédito Colprensa

La senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al Centro Democrático y exprecandidata presidencial, lanzó fuertes cuestionamientos al presidente Gustavo Petro luego de que este pidiera a la Fiscalía General de la Nación priorizar investigaciones sobre supuestos crímenes relacionados con el sistema de salud en Colombia.

A través de su cuenta de X, la legisladora aseguró que la situación actual del sistema sanitario es resultado directo de la administración Petro; lo hizo con una feroz crítica al rememorar las palabras del mandatario.

“Muy bien que la Fiscal investigue desde sus ministros de Salud hasta su conducta con el shu, shu, shu. Jamás hubo una crisis de estas dimensiones en el sistema hasta que ustedes lo destruyeron”, escribió la senadora, al señalar que el problema no es reciente, sino que se agudizó con la actual gestión.

María Fernanda Cabal explotó contra el presidente Petro por sus 'jugadas' con las EPS que terminaron en la creación de una difícil crisis en el sistema de salud - crédito @MariaFdaCabal/X

La legisladora uribista recordó además una declaración polémica del presidente, utilizada para ilustrar lo que ella considera una falta de responsabilidad frente a los ciudadanos.

“Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto (reforma a la salud). Entonces, shu, shu, shu, shu, eso es un dominó, implemente. EPS quebrada: sus afiliados tienen que pasar a las que quedan; se caen. Y entonces, todo ese mundo de mayor, aun de afiliados, tiene que pasar a la que queda. Esas se caen. No es de uno esperar”, dijo Petro, que de alguna manera fue recordada por Cabal, al resaltar que las palabras de Petro evidencian decisiones que, según ella, afectaron la estabilidad del sistema.

La senadora también cuestionó las afirmaciones del presidente sobre la inversión en salud, puesto que Petro había señalado que la Constitución de 1991 garantiza el derecho a la salud y que el Estado entregó recursos sin precedentes para cumplir ese mandato.

La senadora María Fernanda Cabal reaccionó con dureza y responsabilizó directamente al presidente de la crisis de salud en Colombia - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Esta fue la razón por la que la senadora María Fernanda estalló contra Petro

Y es que Gustavo Petro solicitó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, priorizar una investigación penal contra el sistema de salud en Colombia. El mandatario argumentó que la Carta Magna garantiza el derecho a la salud de todos los colombianos y colombianas y que esta disposición debe prevalecer incluso “bajo bombardeo diario”.

En su cuenta de X, Petro escribió: “Si es que la Constitución de 1991, que ordena el derecho a la salud de todos y todas las colombianas, prevalece en una democracia bajo bombardeo diario, le solicito a la fiscal general de la Nación priorizar toda la investigación penal sobre posibles crímenes cometidos contra el pueblo de Colombia (sic)”.

De acuerdo con el presidente, las EPS y el sistema de salud en general han desatendido “sus obligaciones contractuales con el Estado, que giró todos los recursos” necesarios para garantizar la atención de los ciudadanos. El jefe de Estado aseguró que los recursos han sido entregados “como nunca antes para que exista más salud y vida en el pueblo de Colombia”.

Gustavo Petro aseguró que la importación de medicamentos y los intermediarios financieros son riesgosos para los ciudadanos colombianos - crédito @petrogustavo/X

El presidente también lanzó duras críticas contra el modelo actual del sistema de salud, según Petro, la estructura basada en intermediarios financieros y en el monopolio de la importación de medicamentos representa un riesgo grave para la población.

“El sistema sanitario basado en intermediarios financieros y el monopolio de la importación de medicamentos es altamente riesgoso para la vida de los seres humanos en Colombia”, concluyó en su mensaje.

Con estas declaraciones, el presidente solicitó a la Fiscalía dar prioridad a la investigación penal por posibles irregularidades en la prestación de los servicios de salud; que a su vez generó una fuerte reacción de la senadora del Centro Democrático, que señaló con contundencia que los problemas en las EPS y en el sistema en general son consecuencia de la deficiente gestión del Gobierno.