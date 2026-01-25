Colombia

Hospital clandestino fue desmantelado en Buenaventura: era usado por disidencias de las Farc

El centro médico rural destinado a la atención de integrantes heridos en enfrentamientos, tras recibir alertas de habitantes y recopilar evidencia en la zona

Guardar
El hospital ilegal servía para
El hospital ilegal servía para atender y ocultar combatientes heridos tras enfrentamientos armados en Valle del Cauca - crédito Armada

El hallazgo de un hospital clandestino en la zona rural de Buenaventura puso en alerta a las autoridades del Valle del Cauca.

La comunidad rural fue clave para que la Armada Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación ubicaran el inmueble, ubicado en el kilómetro 23 de la vía a San Joaquín, operaba desde hacía al menos cuatro meses.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Durante la intervención oficial, los agentes hallaron medicamentos, insumos médicos y elementos quirúrgicos, todos listos para atender a combatientes heridos.

Según la información oficial, el hospital servía de centro de atención para miembros del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que recurrían a ese lugar tras enfrentamientos y actividades ilícitas.

El operativo coordinado entre la
El operativo coordinado entre la Armada Nacional, la Policía y la Fiscalía representa un golpe al frente Jaime Martínez de las Farc - crédito Armada

El establecimiento era custodiado por dos personas: un hombre y una mujer, quien además asumía funciones de enfermería.

Durante la intervención, los equipos de seguridad decomisaron una variada cantidad de insumos. Entre los elementos incautados figuran una pistola Glock calibre 9 mm, munición calibre 5.56 y 9 mm, dos artefactos explosivos improvisados, equipos quirúrgicos y medicamentos.

También se encontraron pancartas con mensajes alusivos a la estructura armada, lo que refuerza la hipótesis de su uso exclusivo por miembros de la disidencia.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, resaltó el papel de la comunidad en el proceso: “La intervención fue posible gracias a labores de inteligencia y a información ciudadana suministrada, que alertaba sobre el uso de la vivienda como hospital clandestino y posible sitio de ocultamiento de armamento y explosivos”, destacó.

Todo el material incautado fue entregado a la autoridad competente como elemento probatorio, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance real de la red de apoyo logístico que permitía la operación de este centro ilegal.

El centro médico funcionaba desde
El centro médico funcionaba desde hacía cuatro meses en el sector La Esperanza de Buenaventura - crédito Armada

Un hombre fue asesinado al interior de un hospital en Buenaventura mientras se recuperaba de otro ataque armado

El asesinato de Dayan Caicedo Nogales dentro del hospital Luis Ablanque de la Plata en Buenaventura provocó una reacción inmediata de las autoridades y de la comunidad local.

El crimen, perpetrado en la madrugada del jueves 15 de enero, tuvo lugar cuando el joven de 29 años se encontraba en proceso de recuperación tras sobrevivir a un atentado previo.

La Policía Nacional desplegó un amplio operativo en el hospital y en sus alrededores, en busca de los responsables y los vehículos utilizados en la huida.

Según el reporte oficial, los investigadores recolectan pruebas y revisan las cámaras de seguridad para reconstruir los momentos del ataque y confirmar si existe relación directa con el atentado ocurrido el 7 de enero en el barrio El Nayita.

La víctima fie identificada como
La víctima fie identificada como Dayan Caicedo Morales, de 29 años, que recién se estaba recuperando de otro ataque armado - crédito Pacífico web/Facebook

Las primeras indagaciones sugieren que el crimen podría estar vinculado a un ajuste de cuentas. No se descarta la posible implicación del grupo delincuencial organizado conocido como Los Espartanos, según indicaron fuentes policiales al detallar los avances de la investigación.

La víctima, apodada “Dayan”, había sido ingresada días antes al hospital tras resultar herida en un tiroteo en El Nayita, evento en el que otras tres personas adultas y una menor de edad también sufrieron lesiones. En ese primer ataque, sujetos armados abrieron fuego contra un hombre, dejando varios heridos en la zona.

El episodio conmocionó al personal médico y a los pacientes presentes. Los atacantes ingresaron armados al centro de salud y dispararon contra Caicedo Nogales, sin reparar en la presencia de médicos, pacientes y acompañantes, lo que puso en riesgo la seguridad de todos los presentes.

La Alcaldía Distrital de Buenaventura emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente el homicidio y anunció la activación de un plan de acción inmediato tras una mesa de seguridad extraordinaria. Entre las medidas, se priorizó la coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para esclarecer los hechos y fortalecer la protección en la red hospitalaria.

Temas Relacionados

Hospital clandestino BuenaventuraDesmantelado hospital clandestinoArmada, Policía y FiscalíaVía San JoaquínMedicamentos, insumos médicos y elementos quirúrgicosDisidencias de las FarcFrente Jaime MartínezBuenaventuraValle del CaucaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Millonarios debuta de local ante más de 20.000 personas, que le exigen a Hernán Torres una victoria luego de perder en la primera jornada ante Atlético Bucaramanga en la capital santandereana

EN VIVO - Millonarios vs.

Gustavo Petro respondió a José Antonio Ocampo por cuestionar decisiones económicas del Gobierno: “Hizo todo lo contrario al programa”

El presidente defendió sus políticas ante los señalamientos de su exministro de Hacienda, que advirtió sobre posibles efectos negativos en el sector productivo

Gustavo Petro respondió a José

Así serían controladas las protestas en Bogotá con la reforma integral que alista la Secretaría de Gobierno: habría más uso de la fuerza

El gobierno distrital plantea una actualización del marco legal vigente, motivada por la complejidad y el incremento de incidentes con explosivos caseros, con el fin de reforzar la protección de los bienes públicos durante manifestaciones

Así serían controladas las protestas

Supuesto creador de contenido rocía químicos de mal olor en buses de Transmilenio: usuarios denuncian este acto

Las imágenes del acontecimiento circularon ampliamente en redes y desataron solicitudes de intervención por parte de los usuarios, quienes piden que se sancione este tipo de conductas en espacios públicos

Supuesto creador de contenido rocía

Mujer emociona en redes sociales al mostrar a su pequeño perro con una prenda tradicional colombiana

El pequeño animal se ganó la admiración de los internautas al lucir una versión mini de un tradicional poncho

Mujer emociona en redes sociales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una región atrapada entre las

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Yeison Jiménez conmueve

Hermana de Yeison Jiménez conmueve con su mensaje tras el tributo de Bad Bunny a su hermano en Medellín

Paola Jara regresó a los escenarios y así compartió el emotivo momento: “Así nos toca a todas”

Beba y Alejandro Estrada protagonizan un duro enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Patán”

Karina García causó revuelo en redes sociales por apasionado beso que protagonizó en ‘la casita’ de Bad Bunny

Compró boletas para Bad Bunny, pero le salía más barato hospedarse en Cali: turista contó cómo ahorró un dineral con inusual estrategia

Deportes

EN VIVO - Millonarios vs.

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

La FIFA designó a Guadalajara como la sede de la selección Colombia para el Mundial 2026

Director deportivo de Millonarios da nuevos detalles de la posible llegada de James Rodríguez: “Ojalá que exista alguna posibilidad”

Luis Suárez se adueña de las portadas de los medios de Portugal luego de su segundo doblete consecutivo con Sporting Lisboa: “Matador”

Colombia vs. Venezuela: La Amarilla pierde ante la Vinotinto y complica su situación en el grupo de la Copa América de Futsal