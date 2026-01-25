Hospital clandestino fue desmantelado en Buenaventura: era usado por disidencias de las Farc

El hospital ilegal servía para atender y ocultar combatientes heridos tras enfrentamientos armados en Valle del Cauca - crédito Armada

El hallazgo de un hospital clandestino en la zona rural de Buenaventura puso en alerta a las autoridades del Valle del Cauca.

La comunidad rural fue clave para que la Armada Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación ubicaran el inmueble, ubicado en el kilómetro 23 de la vía a San Joaquín, operaba desde hacía al menos cuatro meses.

Durante la intervención oficial, los agentes hallaron medicamentos, insumos médicos y elementos quirúrgicos, todos listos para atender a combatientes heridos.

Según la información oficial, el hospital servía de centro de atención para miembros del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que recurrían a ese lugar tras enfrentamientos y actividades ilícitas.

El operativo coordinado entre la Armada Nacional, la Policía y la Fiscalía representa un golpe al frente Jaime Martínez de las Farc - crédito Armada

El establecimiento era custodiado por dos personas: un hombre y una mujer, quien además asumía funciones de enfermería.

Durante la intervención, los equipos de seguridad decomisaron una variada cantidad de insumos. Entre los elementos incautados figuran una pistola Glock calibre 9 mm, munición calibre 5.56 y 9 mm, dos artefactos explosivos improvisados, equipos quirúrgicos y medicamentos.

También se encontraron pancartas con mensajes alusivos a la estructura armada, lo que refuerza la hipótesis de su uso exclusivo por miembros de la disidencia.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, resaltó el papel de la comunidad en el proceso: “La intervención fue posible gracias a labores de inteligencia y a información ciudadana suministrada, que alertaba sobre el uso de la vivienda como hospital clandestino y posible sitio de ocultamiento de armamento y explosivos”, destacó.

Todo el material incautado fue entregado a la autoridad competente como elemento probatorio, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance real de la red de apoyo logístico que permitía la operación de este centro ilegal.

El centro médico funcionaba desde hacía cuatro meses en el sector La Esperanza de Buenaventura - crédito Armada

Un hombre fue asesinado al interior de un hospital en Buenaventura mientras se recuperaba de otro ataque armado

El asesinato de Dayan Caicedo Nogales dentro del hospital Luis Ablanque de la Plata en Buenaventura provocó una reacción inmediata de las autoridades y de la comunidad local.

El crimen, perpetrado en la madrugada del jueves 15 de enero, tuvo lugar cuando el joven de 29 años se encontraba en proceso de recuperación tras sobrevivir a un atentado previo.

La Policía Nacional desplegó un amplio operativo en el hospital y en sus alrededores, en busca de los responsables y los vehículos utilizados en la huida.

Según el reporte oficial, los investigadores recolectan pruebas y revisan las cámaras de seguridad para reconstruir los momentos del ataque y confirmar si existe relación directa con el atentado ocurrido el 7 de enero en el barrio El Nayita.

La víctima fie identificada como Dayan Caicedo Morales, de 29 años, que recién se estaba recuperando de otro ataque armado - crédito Pacífico web/Facebook

Las primeras indagaciones sugieren que el crimen podría estar vinculado a un ajuste de cuentas. No se descarta la posible implicación del grupo delincuencial organizado conocido como Los Espartanos, según indicaron fuentes policiales al detallar los avances de la investigación.

La víctima, apodada “Dayan”, había sido ingresada días antes al hospital tras resultar herida en un tiroteo en El Nayita, evento en el que otras tres personas adultas y una menor de edad también sufrieron lesiones. En ese primer ataque, sujetos armados abrieron fuego contra un hombre, dejando varios heridos en la zona.

El episodio conmocionó al personal médico y a los pacientes presentes. Los atacantes ingresaron armados al centro de salud y dispararon contra Caicedo Nogales, sin reparar en la presencia de médicos, pacientes y acompañantes, lo que puso en riesgo la seguridad de todos los presentes.

La Alcaldía Distrital de Buenaventura emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente el homicidio y anunció la activación de un plan de acción inmediato tras una mesa de seguridad extraordinaria. Entre las medidas, se priorizó la coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para esclarecer los hechos y fortalecer la protección en la red hospitalaria.