Colombia

Gobernador de Córdoba reaccionó al paro de maestros y cuestionó suspensión de clases: “El diálogo está abierto”

Eramos Zuleta, gobernador de Córdoba, afirmó que el proceso de dotación está en marcha y consideró injusto que miles de estudiantes pierdan clases por la protesta convocada por el sindicato de maestros

Guardar
Erasmo Zuleta expresó su disposición
Erasmo Zuleta expresó su disposición a dialogar con el sindicato docente y defendió la gestión del proceso de dotaciones laborales reclamado por los educadores - crédito @GobCordoba/X

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reaccionó a través de la red social X al anuncio del paro de maestros convocado por la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) para el lunes 26 de enero de 2026.

Erasmo Zuleta expresó su inconformidad con la suspensión de clases en el departamento y calificó como injusta la afectación a más de 170.000 estudiantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario departamental informó que la administración ha intentado contactar al presidente de Ademacor para dialogar sobre la entrega de dotaciones laborales, proceso que aseguró ya está adjudicado y en desarrollo, aunque reconoció dificultades.

Eramos Zuleta informó que su
Eramos Zuleta informó que su administración ha intentado contactar al presidente de Ademacor para dialogar sobre la entrega de dotaciones laborales - crédito @ErasmoZB/X

“Hemos buscado al presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba por distintos medios para dialogar sobre el tema de la dotación de aproximadamente 350 docentes, un proceso que ya está adjudicado, y en marcha a pesar de los contratiempos presentados”, expresó Zuleta en la red social.

Zuleta también cuestionó la medida de paro al señalar: “No es justo que más de 170.000 niños y jóvenes pierdan un día de clases por algo que no se va a resolver con un paro. El diálogo está abierto, como siempre lo hemos hecho, y las mesas de trabajo son el camino”.

La decisión de paro fue anunciada por Ademacor mediante un comunicado, en el que la organización sindical indicó: “La Junta Directiva Central de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba expresa su profundo rechazo y preocupación por la no entrega de dotaciones laborales a los maestros y maestras correspondientes a los años 2022 y 2025, situación que vulnera los derechos adquiridos y desconoce las normas laborales vigentes”.

El sindicato exige la entrega inmediata de las dotaciones pendientes, la publicación de un cronograma que garantice el cumplimiento total de la obligación y explicaciones frente a lo que consideran “incumplimientos reiterados”.

Ademacor informó que la jornada de protesta se iniciará a las 8:00 a. m. del lunes 26 de enero.

Además, advirtió que si la administración departamental no presenta soluciones definitivas ese día, el paro se declarará indefinido.

“De no existir soluciones definitivas el 26 de enero de 2026, por parte de la administración departamental, el paro se declarará de carácter indefinido”, indicó el comunicado.

Las exigencias de los maestros están relacionadas con la falta de dotaciones laborales de los años 2022 y 2025, mientras que la administración insiste en que el proceso se encuentra en marcha. El desarrollo de esta situación determinará la continuidad de las actividades académicas en 27 de los 30 municipios del departamento.

Erasmo Zuleta advirtió que si
Erasmo Zuleta advirtió que si la administración departamental no presenta soluciones definitivas ese día, el paro se declarará indefinido - crédito @ErasmoZB/X

¿Qué es Ademacor?

La Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) cumple el papel de organización sindical que representa a los docentes y trabajadores de la educación en el departamento de Córdoba, Colombia.

Según la información oficial publicada por Ademacor, su propósito central consiste en la defensa de los derechos laborales, profesionales y sociales de sus afiliados, así como en la promoción de mejoras en el sistema educativo regional.

Ademacor estructura su funcionamiento a través de áreas especializadas, como la dirección y la planeación, que orientan la toma de decisiones y el diseño de políticas internas.

El departamento jurídico ofrece acompañamiento y asesoría para la protección de los derechos de los maestros, mientras que la sección de formación sindical impulsa espacios dirigidos a fortalecer la comprensión de la realidad social y la capacidad de gestión gremial.

La asociación sostiene que su misión se basa en la búsqueda de condiciones laborales dignas y la calidad en la educación pública. Para ello, desarrolla estrategias de interlocución permanente con las autoridades locales y nacionales, canalizando propuestas y demandas del magisterio.

La Asociación de Maestros de
La Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) cumple el papel de organización sindical que representa a los docentes y trabajadores de la educación en el departamento de Córdoba - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, Ademacor mantiene un marco estatutario que regula la vida institucional, los deberes y derechos de sus miembros, y las funciones de sus órganos de gobierno.

Según sus estatutos, Ademacor fomenta la participación activa de los maestros en la vida sindical y en la construcción de políticas educativas, así como la actualización profesional a través de programas de capacitación. Entre sus objetivos, se encuentra la vigilancia del cumplimiento de la normatividad educativa y la promoción de iniciativas legislativas que favorezcan al sector.

Temas Relacionados

Erasmo ZuletaGobernador de CórdobaCórdobaParo de maestrosDepartamento CórdobaColombia-Noticias

Más Noticias

Marino Hinestroza viajó a Brasil para unirse a Vasco da Gama: el extremo posó con la camiseta del equipo de Río de Janeiro

El delantero acordó su vinculación con el cuadro del Brasileirao, en donde juegan otros tres colombianos, a cambio de 5 millones de dólares por el 80% de su ficha

Marino Hinestroza viajó a Brasil

Compró boletas para Bad Bunny, pero le salía más barato hospedarse en Cali: turista contó cómo ahorró un dineral con inusual estrategia

Un creador de contenido narró la forma en la que ayudó a un extranjero para encontrar alojamiento en la capital vallecaucana, debido a los altos precios en la ciudad antioqueña por el concierto del puertorriqueño

Compró boletas para Bad Bunny,

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela: Siga aquí la fecha 2 de la Copa América de Futsal

La Tricolor sacó un empate ante la selección favorita al título, Brasil, y ahora enfrentará a la Vinotinto, que perdió en el debut ante su similar de Chile

EN VIVO - Colombia vs.

Lina María Garrido denunciará a Iván Cepeda por “corrupto” y lo acusó de quererse robar 20.000 millones de pesos: “Bandidos”

La representante a la Cámara señaló que la izquierda busca beneficiarse del mecanismo de reposición de votos, alertando sobre posibles irregularidades en la financiación de campañas políticas

Lina María Garrido denunciará a

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Millonarios debuta de local ante más de 20.000 personas, que le exigen a Hernán Torres una victoria luego de perder en la primera jornada ante Atlético Bucaramanga en la capital santandereana

EN VIVO - Millonarios vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una región atrapada entre las

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

ENTRETENIMIENTO

Compró boletas para Bad Bunny,

Compró boletas para Bad Bunny, pero le salía más barato hospedarse en Cali: turista contó cómo ahorró un dineral con inusual estrategia

Lorelei Tarón reveló cómo le fue en su trasteo a Bogotá tras el regreso del ‘Trigre’ a Millonarios: “No he dormido”

Karina García responde a las críticas por su reencuentro laboral con Yina Calderón y pone fin a los rumores de reconciliación

La reacción de Omar Murillo ante los rumores sobre su sexualidad que sacudieron las redes: “Es un tema que me aterra”

Lucille Dupin propone un diálogo entre lo sintético y lo orgánico en ‘Indiana’: “La idea era volver hacia un estado más puro de mí misma”

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela: Siga aquí la fecha 2 de la Copa América de Futsal

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Juan Sebastián Molano abandonó la última etapa del Santos Tour Down Under: un canguro lo sacó de la carrera y el encuentro quedó en video

Los New England Patriots de Christian González enfrentan a Denver Broncos por un boleto al Super Bowl: hora y dónde ver en Colombia el partido

Deportivo Cali se hizo grande en Palmaseca: superó al Medellín por 3-1 en la Liga BetPlay