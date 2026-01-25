Gobernador de Córdoba reaccionó al paro de maestros y cuestionó suspensión de clases: “El diálogo está abierto”

Erasmo Zuleta expresó su disposición a dialogar con el sindicato docente y defendió la gestión del proceso de dotaciones laborales reclamado por los educadores - crédito @GobCordoba/X

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reaccionó a través de la red social X al anuncio del paro de maestros convocado por la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) para el lunes 26 de enero de 2026.

Erasmo Zuleta expresó su inconformidad con la suspensión de clases en el departamento y calificó como injusta la afectación a más de 170.000 estudiantes.

El mandatario departamental informó que la administración ha intentado contactar al presidente de Ademacor para dialogar sobre la entrega de dotaciones laborales, proceso que aseguró ya está adjudicado y en desarrollo, aunque reconoció dificultades.

“Hemos buscado al presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba por distintos medios para dialogar sobre el tema de la dotación de aproximadamente 350 docentes, un proceso que ya está adjudicado, y en marcha a pesar de los contratiempos presentados”, expresó Zuleta en la red social.

Zuleta también cuestionó la medida de paro al señalar: “No es justo que más de 170.000 niños y jóvenes pierdan un día de clases por algo que no se va a resolver con un paro. El diálogo está abierto, como siempre lo hemos hecho, y las mesas de trabajo son el camino”.

La decisión de paro fue anunciada por Ademacor mediante un comunicado, en el que la organización sindical indicó: “La Junta Directiva Central de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba expresa su profundo rechazo y preocupación por la no entrega de dotaciones laborales a los maestros y maestras correspondientes a los años 2022 y 2025, situación que vulnera los derechos adquiridos y desconoce las normas laborales vigentes”.

El sindicato exige la entrega inmediata de las dotaciones pendientes, la publicación de un cronograma que garantice el cumplimiento total de la obligación y explicaciones frente a lo que consideran “incumplimientos reiterados”.

Ademacor informó que la jornada de protesta se iniciará a las 8:00 a. m. del lunes 26 de enero.

Además, advirtió que si la administración departamental no presenta soluciones definitivas ese día, el paro se declarará indefinido.

“De no existir soluciones definitivas el 26 de enero de 2026, por parte de la administración departamental, el paro se declarará de carácter indefinido”, indicó el comunicado.

Las exigencias de los maestros están relacionadas con la falta de dotaciones laborales de los años 2022 y 2025, mientras que la administración insiste en que el proceso se encuentra en marcha. El desarrollo de esta situación determinará la continuidad de las actividades académicas en 27 de los 30 municipios del departamento.

¿Qué es Ademacor?

La Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) cumple el papel de organización sindical que representa a los docentes y trabajadores de la educación en el departamento de Córdoba, Colombia.

Según la información oficial publicada por Ademacor, su propósito central consiste en la defensa de los derechos laborales, profesionales y sociales de sus afiliados, así como en la promoción de mejoras en el sistema educativo regional.

Ademacor estructura su funcionamiento a través de áreas especializadas, como la dirección y la planeación, que orientan la toma de decisiones y el diseño de políticas internas.

El departamento jurídico ofrece acompañamiento y asesoría para la protección de los derechos de los maestros, mientras que la sección de formación sindical impulsa espacios dirigidos a fortalecer la comprensión de la realidad social y la capacidad de gestión gremial.

La asociación sostiene que su misión se basa en la búsqueda de condiciones laborales dignas y la calidad en la educación pública. Para ello, desarrolla estrategias de interlocución permanente con las autoridades locales y nacionales, canalizando propuestas y demandas del magisterio.

Además, Ademacor mantiene un marco estatutario que regula la vida institucional, los deberes y derechos de sus miembros, y las funciones de sus órganos de gobierno.

Según sus estatutos, Ademacor fomenta la participación activa de los maestros en la vida sindical y en la construcción de políticas educativas, así como la actualización profesional a través de programas de capacitación. Entre sus objetivos, se encuentra la vigilancia del cumplimiento de la normatividad educativa y la promoción de iniciativas legislativas que favorezcan al sector.