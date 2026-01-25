El influencer Pechy Player lanzó su ‘jingle’ para su campaña al Senado y generó una oleada de reacciones en las redes sociales

El reconocido influencer es candidato al Senado por el Partido Conservador - crédito @pechyplayers2/Instagram

Edwin Javier Brito García, más conocido en redes sociales como el ‘Pechy Player’, se encuentra inscrito en la posición 90 de la lista al Senado por el Partido Conservador para las elecciones del Congreso que se realizarán el 8 de marzo de 2026 en Colombia.

El creador de contenido, que cuenta con más de 1,5 millones de seguidores en las redes sociales, reconocido por su contenido humorístico y su faceta como cantante del género vallenato, busca ocupar una de las 103 curules que dispone la corporación legislativa.

En medio de su campaña, el influencer aprovechó para lanzar su jingle (música de campaña política) con el fin de que los ciudadanos lo elijan en los comicios de marzo.

Incluso, en su publicación hecha en Instagram, Brito García manifestó que esperaba que su tema lo cantara uno de los artistas más reconocidos del país sudamericano.

El influencer presentó su jingle de campaña - crédito @pechyplayers2/Instagram

“Jingle oficial. Quería que fuera Silvestre (Dangond), pero no alcanzó el presupuesto”, escribió el candidato al Senado en la plataforma digital.

Con su toque humorístico, Pechy Player explica a sus seguidores el motivo por el que quiere llegar al Congreso.

“Te dicen que es un muchacho sin experiencia, pero será pa robar. Y de la política no sabe una verga (sic), pero sabe trabajar. Y no le gusta robar y mucho menos soplar. Honesto y trabajador, por Pechy es que voto yo (...) si tú quieres que cambie esta verga (sic), vota por el Pechy Player”, dice uno de los apartes del tema musical publicado en sus redes sociales.

Edwin Javier Brito García, conocido como Pechy Player, figura como candidato al Senado por el Partido Conservador para las elecciones legislativas de 2026 - crédito @pechyplayers2/IG | @soyconservador/IG

La publicación del jingle publicitario generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos disfrutaron el tema y hasta manifestaron su respaldo hacia su campaña política.

“Voy pa esa con el pechiche. Dios te bendice, hermano Brito”; “El mejor jingle de la historia, jajajaja”; “Cómo no votar con ese temón”; “El papá de los jingle”; “Al único que le voy a dar mi voto”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en las redes sociales.

No obstante, hubo otros usuarios que cuestionaron tanto el jingle como la campaña del influencer, criticando que no cuenta con la suficiente experiencia para ocupar el cargo público.

“La sociedad está bien podrida”; “Se va a quemar”; “Me pueden gustar muchos sus videos. Pero ni un voto para el Pechy”; “¿Qué mérito tiene para ser senador o político? ¿Qué cosas propone fuera del populismo de siempre?”; manifestaron los internautas en la publicación de Brito García.

Diversos sectores defendieron a Pechy Player, argumentando que su propuesta representa una evolución del humor y conecta con nuevos públicos digitales - crédito Captura de Pantalla Instagram

¿Quién es el Pechy Player?

Oriundo del municipio de La Jagua de Ibirico (departamento del Cesar), Edwin Javier Brito García o Pechy Player es zootecnista especializado en sanidad animal, pero se ha enfocado en el mundo de las redes sociales y la música, aunque en esta última ha recibido críticas por adaptar varios temas musicales con su humor.

En paralelo a su exposición musical, el reconocido influencer ha mantenido protagonismo en el debate digital debido a su estilo irónico al abordar asuntos de coyuntura nacional y por su respuesta a figuras del sector salud.

Recientemente, se viralizó al replicar en tono burlón una de las afirmaciones del intensivista y generador de contenido Jorge Enrique Bayter, conocido como Doctor Bayter, sobre la alimentación saludable.

Pechy Player combina su trayectoria como creador de contenido humorístico, zootecnista y cantante vallenato, fusionando entretenimiento y opinión pública en Colombia - crédito @pechyplayers2/Instagram

Las declaraciones de Bayter —en las que definió alimentos como arándanos, plátanos y naranjas como “mierda de diferente color”, advirtiendo que su consumo prolonga enfermedades y eleva los niveles de glucosa—, motivaron la reacción de Brito.

“Doctor Bayter, doctor Bayter, me da miedo comerme este chicharrón, sí, pero me da miedo comérmelo sin yuca. Tú eres el único que come chicharrón sin yuca o con bollo y jugo. Te llevo en la pelúa cabeza”, publicó.

El 'Pechy Player' le respondio´al Doctor Bayter - crédito @pechyplayers2

La lista senatorial en la que figura Brito, encabezada por David Barguil y con la presidenta Nadia Blel también destacada, fue presentada como una propuesta representativa de la pluralidad regional, tras ser inscrita oficialmente ante la autoridad electoral.

La candidatura del ‘Pechy Player’ se suma a una tendencia de figuras mediáticas y creadores digitales que buscan irrumpir en el escenario político colombiano, acentuando la convergencia entre las redes sociales, el entretenimiento y la agenda pública.