Después de tres años, Gustavo Petro volvió a tener mayor imagen positiva que negativa, según reveló encuesta

En la medición realizada en enero de 2026 por el Centro Nacional de Consultoría, el mandatario nacional obtuvo 48,8 por ciento de respaldo ciudadano - crédito Presidencia de Colombia

A falta de siete meses para que culmine su periodo presidencial, Gustavo Petro estaría recuperando su imagen favorable frente a los colombianos.

Según reveló la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), que fue revelada por la revista Cambio el domingo 25 de enero de 2026, el mandatario tuvo el 48,8% de imagen positiva, mientras que el 42,1% de los encuestados tienen una percepción negativa de su gestión.

Así mismo, un 9,1 por ciento mantiene su indecisión frente a la labor desempeñada por el jefe de Estado colombiano.

De acuerdo con el análisis de la firma encuestadora, la diferencia se explica en parte por medidas concretas que fueron anunciadas a finales del 2025 y principios del 2026, como el incremento del salario mínimo, que suscita opiniones divididas entre la población, así como la reducción del precio de la gasolina y el decreto que redujo notablemente el salario de los congresistas.

La reciente subida del salario mínimo por el gobierno Petro influyó en la percepción ciudadana, según CNC - crédito Presidencia de la República

Igualmente, CNC destaca la estrategia territorial del presidente. Según la firma, Petro cuenta con menor presencia en grandes urbes, pero fortalece su actividad política en regiones periféricas y localidades intermedias, donde el impacto de las políticas de inclusión adquiere mayor visibilidad.

Las tensiones externas también influyen en la percepción sobre Petro. Los ataques del expresidente Donald Trump y la defensa enfática de la soberanía nacional por parte del mandatario colombiano han despertado solidaridad en determinados sectores.

Todo ello refuerza la imagen de un país donde, según el CNC, “existen dos Colombias distintas” que se enfrentan en la valoración de su presidente.

El sondeo fue realizado a 2.202 personas en 56 municipios del territorio colombiano, con un margen de error del 2,9 % y un nivel de confianza del 95%, respectivamente.

Según el CNC, Las declaraciones de Donald Trump contra Petro y la respuesta del presidente colombiano también generaron dicho crecimiento en su aprobación - crédito Joel González/Presidencia de la República

Estos datos no se observaban desde el inicio del mandato presidencial de Gustavo Petro, contemplados entre agosto de 2022 y febrero de 2023.

Entre las firmas que monitorearon el fenómeno, Invamer consolidó su posición como referencia histórica, reportando en agosto de 2022 una aprobación del 56% frente a un 20% de desaprobación, y en noviembre de ese año, un respaldo del 50%.

Centro Nacional de Consultoría (CNC) registró en septiembre de 2022 picos de favorabilidad cercanos al 69%. Para febrero de 2023, en mediciones encargadas por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se reportó una aprobación del 51,2% frente a una desaprobación del 39,8%.

El quiebre en esta tendencia se produjo en febrero de 2023, momento en que los sondeos comenzaron a mostrar que la desaprobación igualaba o superaba la aprobación tras la salida de ministros de sectores de centro y la presentación de reformas sociales.

El índice de aprobación de Petro registra ligeros aumentos recientes, pero sigue inferior al nivel de rechazo histórico, según datos de Guarumo y Ecoanalítica - crédito Presidencia

Otra encuesta dice lo contrario

Los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) frente a la imagen del presidente Gustavo Petro contrastan notablemente con la medición hecha por la firma Guarumo y EcoAnalítica, revelada el sábado 24 de enero por El Tiempo.

En el sondeo mostrado por el diario bogotano, la imagen presidencial de Gustavo Petro enfrenta una desaprobación del 53,3 % entre los consultados en Colombia, mientras que solo el 40,2 % avala su gestión.

La firma menciona que, aunque el índice de aprobación de Petro ha experimentado ligeros incrementos recientes, permanece por debajo de los niveles de rechazo y no logra superar el umbral de su máxima desaprobación histórica previa.

Este balance, según Guarumo y EcoAnalítica, revela el efecto persistente de las denuncias de corrupción y la percepción ciudadana de una gestión ineficiente, factores que han deteriorado la valoración del Ejecutivo.

La desaprobación de Gustavo Petro supera el 53,2% - crédito Guarumo EcoAnalítica

Los datos revelan que la coyuntura económica continúa influyendo de manera significativa en el comportamiento del electorado.

A pesar de medidas como la reciente revaluación del peso orientada a reducir los precios de medicamentos, el desempleo persiste como una de las principales inquietudes en Colombia, al igual que la seguridad, la salud y la desconfianza institucional.

Del mismo modo, el 25,5% de los encuestados manifestó que respaldaría al candidato que Petro decida apoyar como sucesor. Este dato refuerza la existencia de un núcleo de simpatizantes del oficialismo, aunque fragmentado frente al electorado nacional.

Entre las figuras de la actual coalición, sobresale Iván Cepeda, que lidera la intención de voto con un 33,6%, de acuerdo con los resultados atribuidos a Guarumo y Ecoanalítica.