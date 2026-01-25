Defensoría alertó por emergencia humanitaria tras desbordamiento del río Iscuandé en Nariño: al menos 700 familias han resultado afectadas

La situación se presentó desde el jueves 22 de enero de 2026 tras intensas lluvias en la región - crédito @DefensoriaCol/X

El incremento del nivel del río Iscuandé provocó una emergencia humanitaria en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en la costa pacífica de Nariño, donde centenares de familias resultaron afectadas por inundaciones que causaron daños severos en viviendas del casco urbano y de varias veredas, mientras continúan las lluvias y persisten las dificultades de acceso al territorio.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la magnitud de la situación y solicitó la intervención inmediata de las autoridades departamentales y nacionales para atender a la población damnificada por las precipitaciones y el desbordamiento del afluente, fenómeno que se presenta desde el jueves 22 de enero de 2026 y que ha impactado tanto zonas urbanas como rurales del municipio.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, al menos 700 familias resultaron afectadas por la destrucción parcial o total de cerca de 1.000 viviendas, situación que ha generado desplazamientos temporales, interrupción de servicios públicos y múltiples necesidades humanitarias aún no atendidas en su totalidad.

Llamado urgente de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la magnitud de las afectaciones y pidió intervención inmediata del Estado - crédito @DefensoriaCol/X

En un pronunciamiento oficial, la Defensoría del Pueblo señaló que “urge la intervención inmediata de la Gobernación de Nariño, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y demás entidades del Sistema Nacional y Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres” para responder a la emergencia registrada en Santa Bárbara de Iscuandé.

Según la entidad, el número exacto de personas afectadas aún no ha podido establecerse debido a las complejas condiciones de acceso al territorio y a la persistencia de las lluvias en la parte alta del municipio.

En el reporte también se advierte que entre la población impactada hay personas mayores, niñas y niños, y que existen necesidades perentorias de ayuda humanitaria y de protección a las comunidades, en un contexto en el que los riesgos se mantienen por la continuidad de las precipitaciones.

La Defensoría del Pueblo informó, además, que equipos de la entidad se encuentran en territorio apoyando a la población, verificando la protección de derechos y coadyuvando la solicitud de dosis de sueros por picaduras de serpiente y alacrán, ante el aumento de este tipo de riesgos tras las inundaciones.

Familias desplazadas y falta de atención humanitaria

Cerca de 1.000 viviendas sufrieron daños parciales o totales en el casco urbano y varias veredas - crédito @DefensoriaCol/X

La emergencia ha obligado a un número mayor de familias a abandonar temporalmente sus viviendas. De acuerdo con la información disponible, alrededor de 1.300 familias de 28 veredas del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé se han visto forzadas a refugiarse en las sedes de los consejos comunitarios o en casas de familiares ubicadas en el casco urbano.

Hasta el momento, estas familias no han recibido atención humanitaria por parte de las entidades de los gobiernos departamental y nacional, situación que ha sido reiterada por autoridades locales y organismos de socorro que permanecen en la zona.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, Onan Fernández, señaló que las familias afectadas requieren con urgencia ayuda humanitaria consistente en alimentos, colchonetas, frazadas, ropa y elementos de aseo, y agregó que hasta el momento no ha llegado ninguna ayuda para atender las necesidades básicas de quienes lo perdieron todo tras el desbordamiento del río.

Autoridades locales reportan daños y colapso de servicios

Los servicios de energía eléctrica y agua potable fueron suspendidos en varios sectores del municipio - crédito @DefensoriaCol/X

El alcalde de Santa Bárbara de Iscuandé, Sifredo Barrios Trujillo, reclamó apoyo oportuno y eficiente por parte de los gobiernos departamental y nacional para atender la situación que atraviesa el municipio. Barrios Trujillo informó que el desbordamiento del afluente obligó a la suspensión de los servicios de energía eléctrica y agua potable en varios sectores del municipio.

Asimismo, señaló que las autoridades locales adelantan labores de evacuación prioritaria para adultos mayores, en medio de un escenario complejo para la atención en salud. “Pedimos al gobierno central y al gobierno departamental que por favor nos ayuden en estos momentos, estamos tratando de evacuar a los adultos mayores, el hospital está colapsado por lo que no hay atención en salud”, expresó el alcalde al referirse a las limitaciones actuales para responder a la emergencia.