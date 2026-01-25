Daniel Briceño pidió que Centro Nacional de Consultoría informe sobre contratos con el Gobierno Petro, tras reciente encuesta a la presidencia

Con este mensaje, el exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño se expresó sobre los contratos del Centro Nacional de Consultoría - crédito @danielbricen/X - suministrado a Infobae Colombia

En medio de las reacciones por la divulgación el domingo 25 de enero de 2026 de la encuesta de intención de voto a la presidencia, hecha por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y contratada por la revista Cambio, el exconcejal de Bogotá y actual candidato a la Cámara de Representantes Daniel Briceño solicitó a la firma encuestadora transparencia sobre los contratos que mantiene con el Gobierno del presidente Gustavo Petro: al que le restan en el poder 194 días.

Briceño, que aspira por el partido Centro Democrático, advirtió a través de la red social X sobre un posible conflicto de interés entre la firma encuestadora y el proceso electoral en curso. La medición, cabe destacar, ubicó al senador Iván Cepeda del Pacto Amplio como el candidato con mayor respaldo por parte de los consultados, seguido por el abogado Abelardo de la Espriella, en el segundo lugar; y, más atrás, los aspirantes Sergio Fajardo y Claudia López.

“Creo que el Centro Nacional de Consultoría cada vez que saque una encuesta que mida algo sobre el gobierno Petro y la política en el país debería decir que ha recibido 14.667.988.142 pesos en contratos de nueve entidades distintas de ese gobierno. Es importante la aclaración”, afirmó Briceño, frente a los convenios suscritos por el CNC con el Ejecutivo para monitoreo de opinión pública, evaluación de gestión y estudios sociales, según se ha podido constatar en Secop II.

Con esta publicación, el exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara Daniel Briceño abordó los contratos del CNC con el Gobierno - crédito @danielbricen/X

La encuesta del CNC en la que Iván Cepeda puntea en la intención de voto

En este ejercicio, que se llevó a cabo entre el 15 y el 21 de enero en 56 municipios, se reveló en un aspecto general, que Cepeda lidera la intención de voto con 28,2%, seguido por De la Espriella con 15,5%. Fajardo y López, quienes exploran una alianza de centro, suman 13,5%, con 9,8% del exgobernador de Antioquia, y 3,7% de López. Ante la pregunta “¿Por cuál de estos candidatos votaría?“, en la que no habría mayor especificada, los resultados fueron:

1. Iván Cepeda: 28,2%

2. Abelardo de la Espriella: 15,5%

3. Sergio Fajardo: 9,8%

4. Claudia López: 3,7%

5. Vicky Dávila: 2,4%

6. Paloma Valencia: 2,3%

7. Juan Manuel Galán: 2,0%

8. Juan Daniel Oviedo: 1,7%

9. Enrique Peñalosa: 1,3%

10. Juan Carlos Pinzón: 1,0%

11. Daniel Quintero: 1,0%

12. Carlos Caicedo: 0,9%

13. Aníbal Gaviria: 0,9%

14. Luis Gilberto Murillo: 0,8%

15. Mauricio Cárdenas: 0,7%

16. David Luna: 0,7%

17. Camilo Romero: 0,6%

18. Maurice Armitage: 0,3%

19. Roy Barreras: 0,3%

20. Voto en blanco: 2,3%

21. Ninguno: 16,1%

22. NS/NR: 7,5%

Iván Cepeda, según la encuesta del CNC, mantiene importante ventaja sobre contendores como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia - crédito Jesús Avilés

Base (Real): Total entrevistados: 2.202

A su vez, en caso de que los ganadores de las consultas interpartidistas sean Cepeda y Valencia, con lo que se decantaría el número de aspirantes, este sería el eventual escenario de cara a una primera vuelta, a efectuarse el 31 de mayo:

1. Iván Cepeda: 33,4%

2. Abelardo de la Espriella: 16,9%

3. Sergio Fajardo: 10,9%

4. Claudia López: 7,7%

5. Paloma Valencia: 4,5%

6. Voto en Blanco: 2,1%

7. No votaría por ninguno: 20,5%

8. NS/NR: 4,0%

Base (Real): Total entrevistados: 2.202

En los escenarios de segunda vuelta, Cepeda conservaría la ventaja ante cualquier contrincante. Frente a De Espriella, Cepeda obtendría un 45,2%, frente a un 25,7%, con un 29,1% de votantes indecisos. Pero si el rival fuera Sergio Fajardo, la diferencia se reduciría: Cepeda alcanzaría el 40,7% y su contendor el 28%; no así con Valencia, pues frente a un 47,7% del aspirante oficialista, la candidata uribista marcaría un 17,8%, con un 34,5% de electores sin decisión.

Resultados del CNC de la encuesta de intención de voto a la presidencia también dieron de que hablar por el resultado de perfiles como el de Claudia López, Vicky Dávila y Sergio Fajardo - crédito Colprensa

Los contratos del CNC que, para Daniel Briceño, podrían configurar impedimentos

Durante el mandato de Petro (2022-2026), el CNC firmó contratos con entidades como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), destinados a mediciones periódicas de favorabilidad y gestión. Sectores de la oposición han cuestionado estos contratos, al considerar que sirven para que el Ejecutivo haga sus propias encuestas, especialmente cuando muestran resultados más favorables que los de otras firmas privadas en este mercado.

Además de la Presidencia, el CNC ha trabajado con otras dependencias estatales en consultorías técnicas y estudios de impacto, para las que ha hecho la evaluación de programas sociales y la efectividad de la comunicación gubernamental en zonas rurales y urbanas. Los registros de estos procesos están disponibles en Secop II: la misma plataforma que el Gobierno anunció que planea actualizar a Secop III antes del cierre del actual periodo presidencial.

Los contratos que según Daniel Briceño ha recibido el CNC de la administración Petro:

1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República: $2.531.318.790

2. Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: $4.777.727.796

3. Departamento Nacional de Planeación: $3.469.931.756

4. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): $272.858.670

5. Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc): $153.600.000

6. Ministerio de Educación Nacional: $1.882.104.000

7. Ministerio de Justicia: $654.499.959

8. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes): $711.747.131

9. Fondo Nacional del Ahorro S.A.: $214.200.000

Total general recibido: $14.667.988.142