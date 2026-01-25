Autoridades frustran envío de marihuana valuada en 58 millones de pesos a San Gil: así fue el operativo

La droga decomisada en San Gil está valorada en cerca de 58 millones de pesos, afectando la seguridad en este destino turístico - crédito Captura video

El hallazgo de más de 19.000 dosis de marihuana listas para circular en el municipio de San Gil (Santander) encendió las alertas entre las autoridades locales y los sectores vinculados al turismo.

El cargamento fue interceptado cuando estaba a punto de ingresar a la región mediante una reconocida empresa de mensajería durante un operativo de control rutinario, según informó la Policía Nacional.

La operación, que estuvo a cargo de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, alertó sobre la presencia de sustancias sospechosas en dos encomiendas.

El canino detector de narcóticos Yordy fue clave: alertó frente a dos paquetes dentro de una bodega de envíos. Ambas procedían de Bogotá y tenían como destino la ciudad de San Gil.

El cargamento de marihuana incautado salió de Bogotá y fue detectado en una bodega de envíos dentro del municipio de San Gil - crédito Policía

Dentro de los paquetes, los uniformados localizaron siete envoltorios rectangulares con una sustancia vegetal que presentaba características similares a la marihuana. El peso total del material incautado fue de aproximadamente 19.000 gramos.

Los paquetes mostraban la imagen del Che Guevara, un distintivo que, según los investigadores, podría estar sirviendo para identificar la droga y su ruta en la red de distribución criminal.

La Policía Nacional detalló que este cargamento tenía como objetivo abastecer el mercado local de estupefacientes en San Gil.

Desde la institución señalaron que esta incautación representa una afectación económica de cerca de 58 millones de pesos a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la región.

El perro antinarcóticos Yordy marcó dos paquetes que ocultaban siete bloques rectangulares de marihuana, equivalentes a 19.000 gramos - crédito Captura video

La droga incautada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, pues se iniciaron investigaciones para identificar a quienes estarían detrás tanto del envío como de la estructura criminal que utiliza el sistema de encomiendas para el transporte de sustancias ilícitas.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana. También hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 3143587212, asegurando la total confidencialidad de la información recibida.

Más de dos toneladas de marihuana fueron incautadas en Nariño: tenían como destino Ecuador

El decomiso de 2,2 toneladas de marihuana en un operativo realizado por la Policía Nacional de Colombia evitó la entrada de casi cinco millones de dosis al mercado ilegal, según datos de la Dirección de Tránsito y Transporte.

La intervención ocurrió en la carretera que conecta Rumichaca y Pasto, en el municipio de Tangua, Nariño, tras la interceptación de un furgón que buscaba llegar a Ecuador.

Incautación de marihuana en Nariño - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

La incautación, valorada en USD 416.000, llevó a la captura de un conductor que, sin antecedentes judiciales previos, admitió haber recibido USD 3.000 por su labor.

El individuo inició su recorrido en Piendamó, Cauca, atravesó Ipiales y fue detenido a las 6:40 p. m. en el punto de control del peaje de Cano, en Chachagüí.

Las autoridades explicaron que la operación empleó el método conocido como “kamikaze”, en el que el transportador asume todos los riesgos y viaja sin escoltas ni apoyo externo. “En estos casos, el transportador sabe que, si es detenido, la organización no intervendrá para rescatarlo”, aclararon los responsables de la investigación.

La modalidad “kamikaze” se ha vuelto frecuente entre bandas dedicadas al narcotráfico que buscan minimizar pérdidas en caso de incautaciones. Los investigadores señalaron que los vehículos utilizados son mayormente de carga o servicio público y que circulan en horarios convencionales y por rutas habituales para no levantar sospechas.

La brigadier general Claudia Susana Blanco Romero, directora de la Dirección de Tránsito y Transporte, destacó la importancia de este tipo de acciones. Afirmó: “Este resultado operativo refleja el compromiso permanente de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en la lucha frontal contra el narcotráfico”.