Apuestas por personajes creados, posturas incoherentes y narrativas contradictorias: análisis sobre los discursos de los candidatos

Con la campaña a la presidencia en pleno furor, los candidatos a primera vuelta y precandidatos en consultas avanzan en todo el país con sus propuestas e ideas, esperando ser los ganadores en la carrera para llegar a la Casa de Nariño y ser los sucesores del actual mandatario Gustavo Petro.

Sin embargo, los discursos de cada aspirante generan debate entre la gente, por la manera como se expresan no solo con las palabras, sino en sus posturas, imagen y trayectoria, así como antecedentes por escándalos, investigaciones o inclinarse a algún personaje polémico.

Wendy Ramos, comunicadora social, estratega política y magister en Comunicación y Cambio Social, habló con Infobae Colombia e hizo un análisis sobre como se presentan algunos de los candidatos, en especial los que más dividen a los votantes.

Gran Consulta por Colombia, “un ala más hacia la derecha”

El primer análisis fue para una de las consultas que se votarán el 8 de marzo, que cuenta con nueve precandidatos de distintas posturas y son Juan David Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán y Paloma Valencia.

Para la comunicadora, “definitivamente es un ala que está mucho más hacia la derecha, creo que el 90% de estas precandidaturas se ubican allí. Es muy difícil para un ciudadano ubicarse porque uno no está tan seguro si ellos son de centro, son de derecha”.

“Es mucho más complejo que la gente pueda ubicarse en medio de eso y así mismo conectar. Si yo no tengo o no entiendo que esta persona es determinado candidato, este señor es de derecha, este señor es de centro, tiene ideas también progresistas, eso confunde al elector y a la persona que no ha tomado todavía su decisión”, añadió.

Sergio Fajardo, “un candidato que aún no conecta”

Con respecto a Sergio Fajardo, que va por su tercera campaña presidencial y postulándose como el candidato del llamado “centro”, Wendy Ramos aseguró que su principal problema es que “no ha logrado todavía conectar esos mensajes” entre los votantes que no son del uribismo o el petrismo.

“Son esos liderazgos políticos que un día puede tener una postura alrededor de un tema y al siguiente hace lo contrario. Entonces, creo que esa incoherencia que ha tenido hace cuatro, ocho años, pues no genera confianza en la gente”, explicó.

Un elemento que la comunicadora afirmó sobre Fajardo y su comunicación política, es que muchas personas desconfían: “Si es un candidato que, por alguna razón, no me genera confianza, por supuesto que yo no voy a conectar y creo que eso da cuenta de los malos resultados que ha tenido”.

“Pareciera, al menos en las encuestas, que tiene un poco más de apoyo, pero no creo que vaya a lograr articular un ejercicio alrededor de una segunda vuelta, si la hay, con alguna de las otras candidaturas fuertes porque no tiene esa fortaleza alrededor de su discurso, porque es incoherente”.

Abelardo de la Espriella, “la apuesta por un personaje”

En el lado más radical de la derecha colombiana, el abogado Abelardo de la Espriella se convirtió en el “outsider” de la campaña presidencial de 2026, tal como lo fue Rodolfo Hernández en 2022, pero usando un discurso más fuerte y apuntando al Gobierno nacional.

“El caso de De la Espriella, personalmente, no lo veo como un fenómeno. Creo que, al igual que Javier Milei y Donald Trump, son personajes que se construyen alrededor de una apuesta, en este caso, muestran a una persona, una figura política, pero que detrás de eso hay otros temas totalmente diferentes, más allá de querer disputarse un ejercicio alrededor de lo político", dijo la comunicadora.

Para Wendy Ramos, personajes como el del candidato de Firmes por la Patria “son muy peligrosos, pueden generar que varias personas no se informen de manera correcta, no leen, no consulten diferentes fuentes, pues pueden llegar a creer que es un buen personaje, en el marco de esta apuesta”.

“La desinformación, esa es la forma en la que llegan a la gente, con promesas que parecen como cuando en el colegio, el personero decía que iba a montar la piscina, ese tipo de propuestas es lo que generan estos personajes y hay gente que dice ‘tan chévere tener una piscina en el colegio, entonces, voy a votar por Abelardo porque es el candidato que me promete eso’”.

Otro punto en el discurso de De la Espriella está en su férrea oposición a Gustavo Petro: “También generan unas narrativas que se ha visto mucho en contra del gobierno actual, por ejemplo, de generar mentiras para que la gente diga ‘sí, es que Petro nos quitó tal cosa, por eso yo tengo que votar en contra de él’”.

Iván Cepeda y la vida política como su mejor carta

Por los lados del petrismo, Iván Cepeda se convirtió en la principal carta para mantener la agenda de la izquierda por cuatro años más, que pese a las críticas por defender al actual Gobierno, en medio de sus escándalos, las encuestas lo colocan en los primeros puestos y con altas opciones de ganar las elecciones.

Wendy Ramos también explica que la clave del aspirante del Pacto Histórico está en su trayectoria: “Es una candidatura que no está anclada a ningún tema de corrupción, uno puede ver el historial y no se encuentra ni una infracción de tránsito, eso lo ve la gente”.

“Lleva muchos años dedicado en el Congreso de la República, ha estado en el ranking de los mejores congresistas del país y la gente se da cuenta de eso, más allá de las narrativas que se han querido instalar en contra de eso”, añadió.

Recomendaciones a candidatos

Finalmente, la estratega política entregó algunas recomendaciones a los candidatos a la presidencia, empezando con que deben ser genuinos: “No inventarse o no salir a hacer política a través de personajes o de liderazgos que no son porque la gente ya no come cuento alrededor de eso. Hay algunas candidaturas que salen cada campaña a abrazar niños y besar abuelitos, pero no lo hacen de forma genuina y se ve reforzado”.

El segundo punto está en el manejo de las redes sociales: “En toda esta era digital, los candidatos y candidatas están llamados a generar una interacción real con la gente porque es la forma de conectar desde las emociones, desde lo más personal que hay en cada candidatura y acercarse un poco a las realidades o a los comentarios que pueda hacer la gente alrededor de eso”.

La última recomendación de Wendy Ramos es salir a las calles, “pararse en las plazas públicas a hablarle a la gente y recorrer los barrios, pasar por un ejercicio de escucha que es supremamente importante. Más allá de las promesas vacías o de la piscina que le quieran armar en el colegio, la gente quiere cosas reales, que se puedan aterrizar y eso pasa por un ejercicio de escucha, una escucha activa de verdad, sentarse en los barrios, en los municipios y compartir propuestas”.