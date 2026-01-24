Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Reportan fuerte hostigamiento en Anorí, Antioquia - crédito Periodista Brayan Camargo Herrera/Facebook

En la tarde del sábado 24 de enero de 2026 se registró un hostigamiento armado contra la base militar ubicada en el municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia.

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres armados, presuntamente integrantes de las disidencias del frente 36 bajo el mando de alias Calarcá, atacaron con disparos la instalación del Ejército Nacional.

El hecho generó momentos de tensión entre los habitantes del municipio, quienes reportaron que el intercambio de disparos se prolongó durante varios minutos.

Pese a la intensidad del ataque, la reacción oportuna de los uniformados permitió repeler la agresión y mantener el control de la situación, evitando consecuencias mayores.

Al término del enfrentamiento, las autoridades confirmaron a medios locales que no se registraron personas lesionadas, ni entre los integrantes de la fuerza pública ni entre la población civil. Las fuerzas de seguridad permanecen en alerta en la zona, mientras se mantiene un reporte de normalidad tras el hostigamiento armado.

Noticia en desarrollo...