La mamá de Yaya Muñoz preguntó por José Rodríguez en pleno en vivo: “Usted es mi ‘hater’, mami?”

En medio de una transmisión con sus seguidores, la presentadora fue sorprendida por su madre, que no dudó en preguntar sobre la posible reacción ante un reencuentro con su expareja, desatando carcajadas y comentarios en redes sociales

La incómoda -pero divertida- pregunta
La incómoda -pero divertida- pregunta de la mamá de Yaya Muñoz sobre su ex José Rodríguez en pleno en vivo - crédito @dahianlorena/IG

Durante una transmisión en vivo, Yaya Muñoz fue sorprendida cuando su madre intervino con una pregunta directa sobre José Rodríguez, su expareja y compañero en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Mientras la creadora de contenido interactuaba con sus seguidores, su madre, presente fuera de cámara (pues no mostró su rostro), la consultó acerca de lo que ocurriría si se reencontrara con José Rodríguez.

El episodio generó reacciones inmediatas en las redes sociales, donde muchos seguidores de ambos insisten en un posible regreso de la pareja, argumentando que las razones para la separación no parecen insalvables.

“¿Qué, mami? Hable duro, ya que usted está haciendo preguntas", empezó diciéndole la presentadora a la señora, pero el diálogo tomó un tono relajado cuando Yaya Muñoz respondió en vivo: “Y si me encuentro con José, lo saludo, normal, lo saludo. Es una persona que quiero y siempre voy a querer, respeto y admiro. Y si me lo encuentro, lo saludo: ‘Hola, José, ¿cómo estás?’, y ya”.

Yaya Muñoz y José Rodríguez:
Yaya Muñoz y José Rodríguez: seguidores insisten en una reconciliación tras el curioso momento familiar en un en vivo de la presentadora- crédito @dahianlorena/IG

Ante la persistencia de su madre, que reiteró que José le caía bien, Muñoz, entre risas, replicó: “Mi mamá... mi mamá está, mejor dicho... Mamá, mamá, ¿usted es mi hater, mami?”, y le cuestionó en tono divertido cómo podía hacerle preguntas de ese tipo en plena transmisión en vivo.

La conversación mantuvo a la creadora de contenido en el centro de la discusión, visibilizando la buena relación que manifiesta hacia su exnovio, pese al reciente final de su vínculo sentimental.

“No, pero es que a mí no me cae mal José”, expresó la señora.

“No, pues es que yo sé, pero ¿para qué me hace estas preguntas en vivo?”, reaccionó Yaya entre risas.

La noticia de la ruptura entre José Rodríguez y Yaya Muñoz adquirió notoriedad tras los rumores difundidos por seguidores y medios de entretenimiento, hasta que fue la propia Muñoz la que confirmó el fin de la relación a mediados de diciembre de 2025.

La inesperada pregunta de la mamá de Yaya Muñoz en vivo - crédito @letengoelchisme/IG

La confirmación llegó en medio de una transmisión del programa Dímelo King para despejar rumores y dar detalles sobre el cierre de este capítulo personal.

La noticia adquirió visibilidad, no solo porque se trataba de una pareja surgida en la pantalla del popular reality show, sino porque las especulaciones sobre su distanciamiento aumentaron al observar que Muñoz eliminó todas las imágenes con Rodríguez de sus redes sociales. Esta acción, lejos de responder a una estrategia mediática, fue interpretada como un reflejo directo del término de la relación.

Al referirse a ese motivo, fue contundente al afirmar: “Si se borra, no es por algo bueno... Se ha especulado en las redes sociales y mi relación se terminó en el 2025, es decir, que arranco el año 2026 soltera… La relación que yo tenía se acabó un poco antes de Navidad”.

Durante las celebraciones de fin de año, la exintegrante del reality eligió el entorno familiar para afrontar la situación y explicó que pasó ese periodo en compañía de sus seres queridos, en un intento por recuperar energías.

“Estuve en familia, recargándome de ellos… Nada, me voy a quedar con lo bueno de lo que se vivió, de esa persona aprendí mucho, yo creo que todos llegan para dejar enseñanzas”, agregó Muñoz en el mismo diálogo televisivo.

Los exparticipantes de 'La casa de los famosos 2025' habrían terminado su relación un poco antes de las fiestas de Navidad - crédito @lenguaardiendo.13

El motivo específico de la separación quedó sin precisar. No obstante, Yaya reconoció que desea lo mejor a su expareja y agradeció lo compartido.

“Hay relaciones que no son para siempre y lastimosamente esa fue una de esas… Esa persona es Jose, es una buena persona, le deseo lo mejor… Agradezco por todas las cosas bonitas que se vivieron; aquí siempre tendrá una amiga, de eso se trata la vida”, reveló.

La conversación ahondó en las causas de la ruptura. Ante la presión de sus compañeros en el programa por mayores precisiones, Muñoz respondió.

“Simplemente, hay relaciones que tienen cosas bonitas, pero también llegan a un punto en el que no se entienden, él es un buen hombre, ese tema del 50/50 es algo con lo que voy a molestar, pero nunca fue así, simplemente no nos entendimos”, aseguró Muñoz en su momento.

En el último tiempo, Yaya Muñoz ha centrado su atención en el desarrollo de su carrera profesional, tal como lo ha comentado en sus redes sociales. Además, dicho foco quedó en evidencia tras compartir imágenes en las que aparece firmando nuevamente para el programa digital que conduce, un logro que calificó como motivo de “orgullo y felicidad”.

