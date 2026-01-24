Fleteo en Bucaramanga: ladrones le roban 68 millones de pesos a ciudadano tras un retiro bancario

La Policía Nacional reforzó la vigilancia en la zona tras el fleteo ocurrido en el barrio San Francisco, pero los delincuentes lograron huir con más de 68 millones de pesos - crédito Pexels

Bucaramanga volvió a ser escenario de un violento caso de fleteo que confirma la reiteración de esta modalidad delictiva en la ciudad.

El viernes 23 de enero, un ciudadano fue víctima de un robo a plena luz del día luego de retirar 68.440.000 pesos de una sucursal del Banco de Bogotá en la capital santandereana.

El hecho, que ocurrió en el barrio San Francisco, dejó en evidencia la rapidez y organización de los delincuentes, así como la vulnerabilidad de las víctimas que rechazan los servicios de acompañamiento policial ofrecidos por las entidades bancarias.

Según información de la Policía Nacional, el asalto se produjo minutos después de que la víctima realizara el retiro.

La persona se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptada por cinco hombres armados, que vestían de negro y se movilizaban en tres motocicletas.

Los delincuentes rodearon el automóvil, intimidaron a la víctima con pistolas y lograron apoderarse de la totalidad del dinero.

El atraco ocurrió a las 3:00 p. m. en la intersección de la calle 21 con carrera 23 y duró apenas unos segundos, lo que dificulta la reacción inmediata de las autoridades y la posibilidad de recuperar el dinero.

Tras cometer el delito, los responsables huyeron por la carrera 24 en sentido norte-sur, mezclándose con el tráfico de la zona.

A pesar de que la Policía activó un “plan candado” y varias patrullas acudieron rápidamente al lugar, hasta el momento no se han reportado capturas ni recuperado el botín.

Las autoridades continúan trabajando en la investigación, revisando cámaras de seguridad y recopilando testimonios de vecinos y transeúntes, mientras hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita dar con los responsables.

Un elemento destacado del caso es que el Banco de Bogotá había ofrecido a la víctima el acompañamiento policial al momento del retiro, una medida gratuita diseñada para prevenir este tipo de delitos.

Sin embargo, la persona decidió rechazar la oferta, subestimando el riesgo de ser blanco de un fleteo.

Tanto la Policía como los funcionarios bancarios han reiterado su recomendación de aceptar este servicio, especialmente cuando se realizan retiros de altas sumas de dinero, ya que puede marcar la diferencia entre un incidente menor y un atraco violento.

Este no es un hecho aislado. Apenas 16 días atrás, el 7 de enero, se reportó otro fleteo en Bucaramanga, en la carrera 13 con calle 23 del barrio Girardot. En ese caso, un hombre de 28 años, ingeniero industrial y comerciante, fue despojado de 35 millones de pesos luego de salir del Banco de Bogotá.

Cuatro delincuentes armados lo intimidaron a punta de pistola mientras se desplazaba en su vehículo, utilizando dos motocicletas para facilitar su fuga. Este patrón —retiros de grandes sumas de dinero, abordajes inmediatos en vehículos y el uso de motocicletas para huir— evidencia la existencia de organizaciones criminales especializadas en fleteo que operan en la ciudad con notable eficiencia.

La reiteración de este tipo de robos ha encendido las alarmas entre autoridades y ciudadanos, quienes denuncian que los criminales actúan de manera coordinada y rápida, dificultando la intervención de la Policía.

La Policía Nacional ha hecho un llamado urgente a los santandereanos: “Soliciten el acompañamiento gratuito al realizar retiros de altas sumas de dinero”. Esta recomendación se considera fundamental para prevenir nuevos casos, ya que las víctimas que han rechazado el servicio de protección han sido blanco fácil de los delincuentes.

Por ahora, las investigaciones continúan sin avances significativos en la captura de los responsables del robo del pasado 23 de enero.

La Policía mantiene la revisión de cámaras de seguridad, la recolección de testimonios y la coordinación con la ciudadanía para tratar de identificar a los delincuentes y desarticular las redes de fleteo.

Los casos recientes demuestran que la colaboración ciudadana y la aceptación de medidas preventivas pueden ser determinantes para reducir el riesgo de sufrir un atraco de estas características.