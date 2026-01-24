Feid y Reykon se tomaron la París Fashion Week y dieron de qué hablar con sus nuevos ‘looks’

La Paris Fashion Week 2026 contó con la presencia de Feid y Reykon como invitados. Ambos artistas usaron el evento para realizar sus primeras apariciones públicas del año - crédito @feid/Instagram y cortesía Jaque

Feid y Reykon estuvieron entre los representantes destacados del género urbano latinoamericano durante los principales eventos de la Semana de la Moda Masculina de París 2026-2027, que celebra las pasarelas de la temporada Otoño-Invierno del 21 al 26 de enero.

La presencia de ambos artistas entre los invitados estelares del evento en el país galó reflejó el fortalecimiento de la relación entre moda y música, colocando a la cultura latina en el centro de la escena internacional de la moda masculina en algo que ya viene siendo costumbre para las pasarelas a nivel mundial.

Por otra parte, ambos artistas aprovecharon el evento para hacer sus primeras apariciones públicas del año, siendo claves para ambos por motivos distintos.

Por un lado, Feid estuvo como invitado para el desfile de Willy Chavarría, titulado “Eterno”, siendo su primera aparición desde que se conociera la noticia del final de su relación sentimental con Karol G. De ahí que su aparición desperatara expectativa, casi tanto como su nuevo look.

El intérprete de Luna se convirtió en protagonista de la pasarela al lucir un traje de sastre negro, camisa rosada y lentes negros, y con la sorpresa añadida de mostrarse completamente rapado. Además, para su aparición en escena, el cantante interpretó Interlude, siendo uno de los actos musicales invitados por Chavarria que incluyeron a Mon Laferte, Lunay, Mahmood, Lil Mr. E, Latin Mafia y Santos Bravos, fusionando la moda masculina de otoño-invierno con expresiones teatrales y música contemporánea.

El colombiano interpretó uno de sus temas durante el desfile de Willy Chavarría - crédito @gala.fr/TikTok

En el caso de Reykon, su aparición en el Paris Fashion Week coincide con el anuncio de su regreso a la industria musical hace algunos días con el lema “No se te olvidó”, haciendo referencia a su estatus como uno de los pioneros del urbano en Colombia.

“No es fácil escuchar más silencios que aplausos, más duras que fe, más pasado que presente; eso duele, pero mientras todos pensaban que yo ya no estaba, yo estaba peleando, sino que estaba peleando conmigo, con mis miedos, con mis errores, pero no se les olvidó quién soy, no se les olvidó qué hicimos juntos, ni se les olvidó qué represento... y si alguna vez lo dudaste, tranquilo, que yo también lo hice, pero estoy de vuelta, es el renacer del Líder, porque lo verdadero nunca muere, mi socio. Solo espero el momento para volver a rugir y ese momento es ahora... viste, no se te olvidó”, fueron las palabras que compartió el artista en sus redes sociales para anunciar su regreso.

El envigadeño asistió como invitado especial a varios desfiles de casas de moda reconocidas, incluido el de Amiri, llevándose elogios en redes sociales por su look renovado, que coincide con la idea de un renacimiento musical de su parte.

El envigadeño estuvo presente en el desfile de Amiri, a tono con el anuncio de su regreso al panorama musical - crédito cortesía Jaque

“Yo quiero uno así”, “Demasiado teso”, “Dios mío, que cosita más bella”, “Venga, que estamos cerca, mi amor”, fueron algunas de las respuestas más sonadas que dejó en redes sociales, una vez se difundieron las imágenes de su presencia en París.

Silvestre Dangond y Feid emocionan al público con imágenes en las que se les ve trabajando juntos

El posible dúo entre Silvestre Dangond y Feid promete una fiesta inolvidable: así lo insinuaron en Instagram - crédito @feid/IG

Durante la semana, el anuncio de una posible colaboración entre el cantante vallenato y el reguetonero paisa generó revuelo en redes sociales. Esto, tras la publicación de una serie de fotos y videos en Instagram y TikTok, donde ambos artistas aparecen en un estudio de grabación, lo que no tardó en generar especulaciones y entusiasmo en redes sociales sobre un lanzamiento conjunto.

En el material visual, Dangond y “el Ferxxo” se muestran compartiendo un sillón, acompañados por una guitarra y próximos a un micrófono, lo que refuerza la percepción de que los músicos ya trabajan juntos en una nueva producción. Aunque no adelantaron nada de lo trabajado, la expectativa es alta entre los fans de ambos artistas.