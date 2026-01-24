Esposa de Aníbal Gaviria reveló reto clave de la campaña presidencial de su esposo: “No es muy fácil”

Claudia Márquez coordina la estrategia de comunicaciones en la campaña presidencial de Aníbal Gaviria y organiza su dinámica familiar - crédito Anibal.Gaviria/Instagram

Claudia Márquez, esposa del exgobernador de Antioquia y candidato presidencial Aníbal Gaviria, asumió un papel central y estratégico en la campaña electoral de su pareja, esperando sumar para alcanzar el propósito de llegar a la Casa de Nariño.

Márquez explicó que su participación no se limitará solo al acompañamiento, sino a coordinar las comunicaciones, el diseño de piezas visuales y la logística de las giras políticas, sin dejar de lado, según afirmó a Blu Radio, sus responsabilidades como madre de cuatro hijos.

Indicó en la entrevista que su nuevo rol implica estar presente en cada detalle de la contienda, desde la planificación de los recorridos hasta la atención de las necesidades cotidianas del hogar.

“Mi rol dentro de la campaña es toda la parte de comunicaciones y diseño de todas las piezas. Además, yo voy a todas las correrías que se hacen con Aníbal y estoy con él todo el tiempo. Logísticamente, todo es bastante complicado porque es un rol más que se asume aquí dentro de la casa, porque no solamente ya son los hijos, el colegio, las universidades, el mercado, sino que también debo estar pendiente de las cosas de la campaña”, relató Márquez.

A diferencia de otras parejas de aspirantes a la presidencia que optan por una alta exposición en redes sociales, Márquez decidió trabajar desde la retaguardia y mantener un perfil bajo.

Su enfoque se centra en la estrategia y la gestión operativa, sin buscar la notoriedad propia de plataformas como TikTok. Este enfoque, según Márquez, le permite aportar de manera más eficiente y directa a la campaña, aunque reconoce que la organización diaria plantea un desafío significativo por la sobreposición de sus tareas familiares y políticas.

Entre los proyectos más distintivos de la campaña de Aníbal Gaviria se encuentra la propuesta de recorrer los 32 departamentos de Colombia en bicicleta.

Sobre esto, Márquez expresó su entusiasmo ante la iniciativa, aunque advirtió sobre las limitaciones logísticas que enfrentarán. “No es muy fácil, pero esperamos recorrer los 32 departamentos en bicicleta, obviamente no todos en bicicleta porque hay unos a los que no se puede acceder vía bicicleta. Estoy muy emocionada por esto porque, por lo menos, dentro de la campaña a veces es muy difícil hacer ejercicio y esto nos va a obligar, sí o sí, a hacer ejercicio”, afirmó en la citada entrevista.

Esta propuesta tiene como objetivo acercar al candidato a diversas regiones del país y promover la actividad física en medio de la exigente agenda electoral.

Durante la entrevista, Márquez también ofreció una perspectiva personal de Aníbal Gaviria, describiéndolo como un hombre coherente y firme en sus convicciones. Asimismo, admitió que Gaviria puede ser “muy terco” y que suele extenderse en sus discursos públicos.

A lo largo de la conversación, Márquez recalcó que su rol en la campaña no es solo el de acompañante, sino el de una gestora activa que equilibra la vida familiar con la estrategia electoral.

