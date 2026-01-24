Cartuchos, explosivos, detonadores, granadas y material logístico: este es el megadepósito incautado al Clan del Golfo en Antioquia

La intervención se realizó en Mata Arriba, una vereda estratégica de Remedios afectada por la criminalidad y el control territorial de estructuras ilegales - crédito @PedroSánchezCol/X

Un operativo conjunto entre Ejército y Policía Nacional permitió desmantelar un depósito ilegal de armas y explosivos en la vereda Mata Arriba, en Remedios (Antioquia).

Las autoridades informaron que la acción, ejecutada en áreas estratégicas afectadas por la criminalidad, tuvo como objetivo principal debilitar la estructura armada del Clan del Golfo en el nordeste antioqueño.

Durante la intervención, la fuerza pública halló un arsenal considerado de alto poder, compuesto por armas largas y cortas, más de 8.500 cartuchos, explosivos, detonadores, granadas, radios, repetidores y diverso material logístico.

Ejército y Policía desmantelaron un depósito ilegal de armas y explosivos del Clan del Golfo en Remedios, Antioquia

“Ubicamos y desmantelamos un depósito ilegal del cartel del Clan del Golfo, que evita que armas y explosivos lleguen a manos criminales y reafirma que actuamos con firmeza para proteger la vida”, dijo puntualmente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, vía X.

La incautación de este equipamiento, de acuerdo con las autoridades, afecta de forma directa la capacidad de mando, logística y armada del grupo criminal, además de limitar sus sistemas de comunicación y capacidad para ejecutar ataques, extorsiones y ejercer control territorial.

Según el reporte oficial, la operación impide que estos elementos lleguen a manos de estructuras ilegales, disminuyendo de manera inmediata el riesgo para la población civil y fortaleciendo el control institucional en la región.

El decomiso de armas y explosivos reduce el riesgo para la población civil y refuerza el control institucional en el nordeste antioqueño

Las autoridades reiteraron que este golpe neutraliza acciones terroristas contra la ciudadanía y la fuerza pública, debilitando el accionar criminal del Clan del Golfo en la zona.

“El desmantelamiento de este depósito ilegal afecta de manera directa y profunda la capacidad armada, logística y de mando del cartel del Clan del Golfo, al dejarlo sin armas, munición, explosivos y sistemas de comunicación necesarios para ejecutar ataques, extorsionar y ejercer control territorial, reduciendo de forma inmediata el riesgo para la población civil, debilitando su accionar criminal en el nordeste antioqueño y fortaleciendo el control institucional“, puntualizó el jefe de cartera.

El Ejército y la Policía invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a través de las líneas habilitadas para combatir el crimen 314 358 7212; 107- 157; Gaulas: 147 – 165; y el reclutamiento infantil, línea 141, garantizando absoluta reserva en la información entregada.

La operación conjunta permitió incautar más de 8.500 cartuchos, armas largas y cortas, además de explosivos y material logístico de alto poder

Cayó en Urrao célula del Clan del Golfo: capturan a tres integrantes con armas y explosivos

La Policía Nacional capturó en flagrancia a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en Urrao (Antioquia), que, según las autoridades, harían parte de la subestructura criminal Edwin Román Velázquez Valle.

El operativo, realizado con apoyo de unidades especializadas, incluyó labores de inteligencia y verificación de información que permitieron sorprender a los implicados portando armamento de uso ilegal.

Entre los detenidos se encuentra alias Malgonado, señalado como integrante de este grupo armado organizado, además de otro adulto y un adolescente aprehendido durante el procedimiento.

En el lugar, los uniformados incautaron una pistola con su proveedor y 36 cartuchos, un revólver, una granada de fragmentación y una pistola traumática, así como equipos de comunicación que, según el reporte oficial, iban a ser utilizados para la comisión de acciones delictivas contra la población civil.

Entre los capturados se encuentra un sujeto conocido como "Malgonado"

Las autoridades destacaron que el despliegue coordinado permitió la materialización del procedimiento y la incautación de elementos que afectan de manera directa la capacidad armada y de comunicación de la subestructura Edwin Román Velázquez Valle del Clan del Golfo, debilitando su accionar criminal en esta zona de Antioquia.

Según la Policía, este resultado representa un avance relevante en la lucha contra las estructuras delictivas organizadas y contribuye a la seguridad regional.

Los capturados deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. En el caso del adolescente, fue puesto a disposición de las autoridades competentes bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.