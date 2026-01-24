Colombia

Accidente de tránsito dejó una persona herida y obligó al cierre temporal de la Troncal del Magdalena Medio

El incidente involucró en horas de la mañana del 24 de enero de 2026 a dos tractomulas que colisionaron en el lugar, dejando al conductor lesionado. Pese a las lesiones, logró salir por sus propios medios del vehículo

Guardar
Accidente en Troncal Magdalena Medio
Accidente en Troncal Magdalena Medio generó bloqueo en la vía - crédito redes sociales/X

La Troncal del Magdalena Medio continúa bloqueada tras un accidente de tránsito ocurrido en la zona del puente de Puerto Araujo, en el departamento de Santander.

El incidente involucró en horas de la mañana del 24 de enero de 2026, involucro dos tractomulas que colisionaron en el lugar, dejando a un conductor herido. Pese a las lesiones, logró salir por sus propios medios del vehículo. Las autoridades mantienen restringido el paso en la vía mientras se atiende la emergencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Testigos del hecho informaron que “acaba de suceder este accidente” y que en estos momentos el paso permanece interrumpido en ambos sentidos. La situación fue calificada como un “lamentable accidente de tránsito. Compañero herido. Santísima Virgen”, expresó un ciudadano presente en el sitio, que reportó en tiempo real desde el lugar del siniestro.

Al actualizar sobre lo ocurrido, el mismo ciudadano remarcó el impacto en la movilidad: “Queda en el momento bloqueado el paso Puerto Araujo-Talizama, en ambos sentidos”, al actualizar al resto de la comunidad sobre la emergencia a través de mensajes.

Choque múltiple en el sur de Bogotá involucró a tres carros y tres motocicletas

La congestión en las vías del sur de Bogotá ha vuelto a poner en primer plano los desafíos de seguridad vial y mantenimiento vehicular, tras una serie de accidentes registrados en diferentes sectores de la ciudad en los últimos días.

Las restricciones y demoras en la circulación de Villa Hermosa ilustraron el nivel de afectación sobre la rutina de miles de bogotanos, luego del choque del lunes en el que, según información de la Secretaría de Movilidad de Bogotá publicada en sus redes sociales, en la jornada del 21 de enero, un peatón falleció y varias personas resultaron heridas debido al impacto entre tres automóviles y un bus del Sitp en la carrera 18L con calle 65B Sur.

Las autoridades interrumpieron por completo el tránsito, mientras equipos de emergencia se ocupaban de la atención médica y del levantamiento del cuerpo de la víctima fatal.

Los hechos se presentaron en
Los hechos se presentaron en el barrio Recreo, donde equipos de emergencia atendieron a la persona lesionada por el choque múltiple - crédito @BogotaTransito/X

Los reportes oficiales recogidos por la Secretaría de Movilidad de Bogotá indican que uno de los automóviles implicados habría sufrido una falla mecánica que desencadenó el choque múltiple. Tanto las unidades policiales como los servicios de salud acudieron rápidamente para asistir a los heridos y coordinar las diligencias en el sitio.

El siniestro vial no solo causó una prolongada restricción de movilidad en el sector de Villa Hermosa, sino que también generó una oleada de reacciones en redes sociales. Usuarios cuestionaron la antigüedad y estado de los vehículos, reclamando: “¿Cuándo sacarán de circulación esos vehículos viejos? Más de veinte años de uso debe ser suficiente para ordenar chatarrizar”, y exigiendo mayor rigor en la revisión técnico-mecánica de los automotores.

Las voces ciudadanas no se limitaron a cuestionamientos sobre el control vehicular. Una de las opiniones más replicadas en los foros digitales aseguró: “Esos vehículos que presentan fallas mecánicas de la nada es porque claramente o no tienen tecno mecánica o sobornan a los que la emiten para andar en esos vehículos en pésimo estado, generando tragedias. Ojalá judicialicen a esos asesinos”.

Los hechos se presentaron en el barrio Recreo, donde equipos de emergencia atendieron a la persona lesionada por el choque múltiple - crédito @PasaenBogota/X

Frente al impacto social del episodio, las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener los vehículos en condiciones óptimas para evitar nuevos accidentes.

En todos los hechos recientes, la presencia de funcionarios de tránsito y el despliegue de equipos de emergencia fue constante. Las autoridades pidieron utilizar rutas alternas para reducir los retrasos, mientras avanzaban las investigaciones sobre las causas de los accidentes y se completaban los procedimientos oficiales para restablecer la normalidad en la circulación.

Temas Relacionados

Accidente de trásitoTroncal del Magdalena MedioPuerto Araujo, SantanderCierre de víaColombia-Noticias

Más Noticias

Paloma Valencia condicionó su apoyo a la oposición a unión contra el Gobierno de Petro: “Representan el fin de la democracia”

Desde Barranquilla, la congresista reiteró que sumará esfuerzos con cualquier figura que lidere una alianza capaz de contrarrestar la gestión actual, destacando la importancia del consenso previo a la contienda electoral

Paloma Valencia condicionó su apoyo

Mujer “estalla” contra el alcalde Carlos Fernando Galán tras ser víctima de robo a mano armada: “No ha servido”

La mujer que apareció en redes sociales en medio del llanto tras ser víctima de robo en la ciudad se hizo viral en redes sociales por el contundente mensaje que envió al mandatario local

Mujer “estalla” contra el alcalde

Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: duelo de verdes y rojos en el Valle del Cauca

En uno de los duelos más atractivos de la jornada, “Azucareros” y el “Poderoso de la Montaña” buscan sumar con urgencia los tres puntos

Deportivo Cali vs. Medellín EN

Mario Hernández arremetió contra el impuesto al patrimonio del 5% de Petro y lo calificó como “un asalto”

El empresario y futuro aspirante al Senado criticó el nuevo gravamen decretado por el Ejecutivo y advirtió sobre sus efectos en la inversión y la seguridad jurídica del país

Mario Hernández arremetió contra el

Otro caso en la Calle 85 al norte de Bogotá: delincuentes suministraron ketamina y robaron a joven del equipo del edil de Usaquén

Andrés Ardila Vega, edil de la localidad de Usaquén, relató cómo lograron rescatar al joven de 18 años, luego de encontrarlo desorientado sobre una silla de concreto, pidiendo ayuda sin poder articular bien las palabras

Otro caso en la Calle
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

ENTRETENIMIENTO

Esta es la placa de

Esta es la placa de nominados definitiva para la segunda semana de ‘La casa de los famosos Colombia’: así puede votar

Jenny López confesó qué fue lo que le pidió la esposa de Yeison Jiménez para el homenaje del artista en Bogotá

Guayacán Orquesta reveló por qué ha cambiado tanto de voces en su grupo: “Los músicos son sin alma”

Esta fue la banda colombiana que sorprendió acompañando a Bad Bunny: Así reaccionó el público a su presentación

Blessd dio detalles del supuesto quebranto de salud de Anuel AA que ha alertado a sus seguidores: “Ese man no se deja ver por redes”

Deportes

Se acerca la preventa del

Se acerca la preventa del álbum del Mundial 2026 en Colombia: este será su precio

Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: duelo de verdes y rojos en el Valle del Cauca

Hugo Rodallega confesó que se “regaló” para fichar por el América de Cali: “Estuve muy abierto”

Técnico del Crystal Palace habló sobre el regreso de Daniel Muñoz: “Fue fantástico”

Bayern Múnich de Luis Díaz se vio sorprendido, y perdió su invicto en la Bundesliga como local: 2-1 ante Augsburgo