Accidente de tránsito dejó una persona herida y obligó al cierre temporal de la Troncal del Magdalena Medio

Accidente en Troncal Magdalena Medio generó bloqueo en la vía - crédito redes sociales/X

La Troncal del Magdalena Medio continúa bloqueada tras un accidente de tránsito ocurrido en la zona del puente de Puerto Araujo, en el departamento de Santander.

El incidente involucró en horas de la mañana del 24 de enero de 2026, involucro dos tractomulas que colisionaron en el lugar, dejando a un conductor herido. Pese a las lesiones, logró salir por sus propios medios del vehículo. Las autoridades mantienen restringido el paso en la vía mientras se atiende la emergencia.

Testigos del hecho informaron que “acaba de suceder este accidente” y que en estos momentos el paso permanece interrumpido en ambos sentidos. La situación fue calificada como un “lamentable accidente de tránsito. Compañero herido. Santísima Virgen”, expresó un ciudadano presente en el sitio, que reportó en tiempo real desde el lugar del siniestro.

Al actualizar sobre lo ocurrido, el mismo ciudadano remarcó el impacto en la movilidad: “Queda en el momento bloqueado el paso Puerto Araujo-Talizama, en ambos sentidos”, al actualizar al resto de la comunidad sobre la emergencia a través de mensajes.

Choque múltiple en el sur de Bogotá involucró a tres carros y tres motocicletas

La congestión en las vías del sur de Bogotá ha vuelto a poner en primer plano los desafíos de seguridad vial y mantenimiento vehicular, tras una serie de accidentes registrados en diferentes sectores de la ciudad en los últimos días.

Las restricciones y demoras en la circulación de Villa Hermosa ilustraron el nivel de afectación sobre la rutina de miles de bogotanos, luego del choque del lunes en el que, según información de la Secretaría de Movilidad de Bogotá publicada en sus redes sociales, en la jornada del 21 de enero, un peatón falleció y varias personas resultaron heridas debido al impacto entre tres automóviles y un bus del Sitp en la carrera 18L con calle 65B Sur.

Las autoridades interrumpieron por completo el tránsito, mientras equipos de emergencia se ocupaban de la atención médica y del levantamiento del cuerpo de la víctima fatal.

Los hechos se presentaron en el barrio Recreo, donde equipos de emergencia atendieron a la persona lesionada por el choque múltiple - crédito @BogotaTransito/X

Los reportes oficiales recogidos por la Secretaría de Movilidad de Bogotá indican que uno de los automóviles implicados habría sufrido una falla mecánica que desencadenó el choque múltiple. Tanto las unidades policiales como los servicios de salud acudieron rápidamente para asistir a los heridos y coordinar las diligencias en el sitio.

El siniestro vial no solo causó una prolongada restricción de movilidad en el sector de Villa Hermosa, sino que también generó una oleada de reacciones en redes sociales. Usuarios cuestionaron la antigüedad y estado de los vehículos, reclamando: “¿Cuándo sacarán de circulación esos vehículos viejos? Más de veinte años de uso debe ser suficiente para ordenar chatarrizar”, y exigiendo mayor rigor en la revisión técnico-mecánica de los automotores.

Las voces ciudadanas no se limitaron a cuestionamientos sobre el control vehicular. Una de las opiniones más replicadas en los foros digitales aseguró: “Esos vehículos que presentan fallas mecánicas de la nada es porque claramente o no tienen tecno mecánica o sobornan a los que la emiten para andar en esos vehículos en pésimo estado, generando tragedias. Ojalá judicialicen a esos asesinos”.

Frente al impacto social del episodio, las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener los vehículos en condiciones óptimas para evitar nuevos accidentes.

En todos los hechos recientes, la presencia de funcionarios de tránsito y el despliegue de equipos de emergencia fue constante. Las autoridades pidieron utilizar rutas alternas para reducir los retrasos, mientras avanzaban las investigaciones sobre las causas de los accidentes y se completaban los procedimientos oficiales para restablecer la normalidad en la circulación.