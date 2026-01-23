Colombia

Trabajar y vivir en Francia enseñando español: abren convocatoria para colombianos con hasta 60 cupos

El programa, liderado por el ICETEX en alianza con el Gobierno francés, ofrece una experiencia académica internacional de siete meses con remuneración mensual

Guardar
Hasta 60 colombianos podrán viajar
Hasta 60 colombianos podrán viajar a Francia para trabajar como asistentes de español en colegios de primaria y secundaria durante siete meses-VisualesIA

Colombianos interesados en vivir una experiencia internacional, trabajar en el sector educativo y fortalecer su perfil profesional podrán postularse a una nueva convocatoria que permitirá residir en Francia y desempeñarse como asistentes de español en colegios de primaria y secundaria.

El programa es liderado por el Icetex, en alianza con el Gobierno de Francia, a través de France Éducation International (FEI), y ofrece hasta 60 cupos para aspirantes de distintas regiones del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La iniciativa hace parte de un programa de intercambio académico que busca fortalecer la enseñanza del español en instituciones educativas francesas y promover la difusión de la cultura colombiana en contextos escolares.

Las actividades se desarrollarán de manera presencial en diferentes ciudades de Francia, tanto en territorio metropolitano como extra-metropolitano, lo que amplía el alcance geográfico y cultural de la experiencia.

Una experiencia académica en colegios franceses

El programa de intercambio académico
El programa de intercambio académico se desarrollará en distintas regiones de Francia, tanto en territorio metropolitano como extra-metropolitano- crédito REUTERS/Abdul Saboor

El programa tendrá una duración de siete meses, desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de abril de 2027. Durante este periodo, las personas seleccionadas trabajarán 12 horas semanales como asistentes de un profesor titular de español, apoyando procesos pedagógicos, actividades culturales y ejercicios de refuerzo lingüístico dentro del aula, de acuerdo con los lineamientos definidos por las instituciones educativas de destino.

Además del componente académico, el programa contempla una remuneración mensual, cuyo valor puede variar según la región de asignación.

A esto se suma el acceso al sistema de seguridad social francés, un aspecto clave para quienes residirán temporalmente en el país europeo. Desde el Icetex señalaron que esta experiencia permite fortalecer competencias pedagógicas, interculturales y lingüísticas en un entorno educativo internacional.

Para muchos participantes, la experiencia también representa un proceso de crecimiento personal, al enfrentarse a un sistema educativo distinto, convivir en otro idioma y adaptarse a dinámicas culturales diferentes, lo que puede resultar determinante para su proyección profesional futura.

Perfil requerido y requisitos de postulación

Las personas seleccionadas trabajarán 12
Las personas seleccionadas trabajarán 12 horas semanales apoyando la enseñanza del español en instituciones educativas francesase-crédito USA TODAY Sports

La convocatoria está dirigida a estudiantes de últimos semestres, recién egresados y estudiantes de maestría en áreas relacionadas con filología, lenguas modernas, educación o enseñanza de idiomas. Entre los requisitos principales se encuentra contar con experiencia mínima de un año en la enseñanza del francés y un nivel de francés B1 certificado, condición indispensable para el desempeño académico en las instituciones asignadas.

Asimismo, las personas aspirantes deben tener entre 21 y 35 años, cumplir con los requisitos académicos y administrativos establecidos por las entidades organizadoras y contar con disponibilidad para residir en Francia durante todo el periodo del programa. El Icetex precisó que solo las postulaciones que cumplan con la totalidad de los criterios serán evaluadas dentro del proceso de selección.

Fechas clave y advertencias importantes

Las postulaciones al programa del
Las postulaciones al programa del ICETEX y France Éducation International estarán abiertas hasta el 15 de febrero de 2026 - crédito Freepik

Las personas interesadas deberán realizar una doble postulación obligatoria. La primera se hace ante France Éducation International, a través de la plataforma ADELE, y la segunda en la plataforma oficial del Icetex. Ambas postulaciones deben completarse a más tardar el 15 de febrero de 2026, hasta las 5:00 de la tarde.

Toda la información detallada sobre requisitos, documentos, cronograma y condiciones del programa se encuentra disponible en el sitio web oficial del Icetex, en la sección de becas vigentes. La entidad recordó que todos los trámites son gratuitos y deben realizarse directamente, sin intermediarios ni pagos a terceros.

Finalmente, el Icetex reiteró su llamado a no dejarse engañar por tramitadores que soliciten dinero para gestionar la inscripción. Estos casos pueden ser reportados al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co, con el fin de proteger a las personas aspirantes y garantizar la transparencia del proceso.

Se estima que hay al menos 100,000 colombianos viviendo en Francia a inicios de 2026. Se proyectan cifras más conservadoras de aproximadamente 40,000 personas, basándose principalmente en residentes concentrados en París y sus alrededores.

Temas Relacionados

Colombianos en FranciaTrabajar en FranciaIcetexTrabajar en el exteriorColombia-noticias

Más Noticias

Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

La agenda del fin de semana gira en torno al ídolo puertorriqueño, mientras la ciudad alcanza cifras récord en reservas y las autoridades piden a todos tomar rutas alternas para evitar atascos en la zona

Bad Bunny en Medellín: estos

Euro: cotización de apertura hoy 23 de enero en Colombia

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Luis Fernando Muriel quiere pasar el trago amargo de la Superliga BetPlay y estar a la altura del Junior: “Quiero hacer historia”

El gran refuerzo del Junior de Barranquilla habló sobre las expectativas que tiene con el vigente campeón de Colombia

Luis Fernando Muriel quiere pasar

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

El delantero colombiano fue campeón del Sudamericano Sub-20 del 2005 y jugó con la amarilla 41 partidos, en donde marcó ocho goles

Hugo Rodallega no cierra la

Juan Carlos Florián reaccionó tras dejar el Ministerio de la Igualdad y resaltó su labor en la cartera: “Lo salvamos de morir en el Congreso”

Las reacciones ante la llegada de Alfredo Acosta se intensificaron debido a los cuestionamientos sobre su experiencia laboral y perfil profesional, así como por la forma en que fue electo en un contexto político complejo

Juan Carlos Florián reaccionó tras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por secuestro de siete periodistas

Por secuestro de siete periodistas en el Catatumbo, los tres cabecillas del ELN, “Pablo Beltrán”, “Antonio García” y “Gabino” fueron condenados

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en Medellín: estos

Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

El ‘influencer’ Dedimar Gamez reveló a quiénes les hablaría en un ‘congelado’ de ‘La casa de los famosos Colombia 3′: esto les diría

Bad Bunny sorprendió a sus fans en Medellín apareciendo en un prestigioso restaurante de El Poblado: así quedó captado el momento

Alan Ramírez habló de Yeison Jiménez y el sueño que tuvo con él luego de su muerte: “Quería descansar”

Kevyn defendió su lugar en el ‘Desafío Siglo XXI’ tras fuerte reclamo de Leo: “Se debe pensar antes de opinar”

Deportes

Deportivo Pereira Fútbol Club entra

Deportivo Pereira Fútbol Club entra en reorganización empresarial por deudas millonarias, confirmó la SIC

Luis Fernando Muriel quiere pasar el trago amargo de la Superliga BetPlay y estar a la altura del Junior: “Quiero hacer historia”

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

Hugo Rodallega arrasó en la gala de los premios Águila 2025: así fue la ceremonia

Frank Fabra se entrena en Colombia con miras a la Libertadores y coquetea con un posible regreso