Trabajar y vivir en Francia enseñando español: abren convocatoria para colombianos con hasta 60 cupos

Hasta 60 colombianos podrán viajar a Francia para trabajar como asistentes de español en colegios de primaria y secundaria durante siete meses-VisualesIA

Colombianos interesados en vivir una experiencia internacional, trabajar en el sector educativo y fortalecer su perfil profesional podrán postularse a una nueva convocatoria que permitirá residir en Francia y desempeñarse como asistentes de español en colegios de primaria y secundaria.

El programa es liderado por el Icetex, en alianza con el Gobierno de Francia, a través de France Éducation International (FEI), y ofrece hasta 60 cupos para aspirantes de distintas regiones del país.

La iniciativa hace parte de un programa de intercambio académico que busca fortalecer la enseñanza del español en instituciones educativas francesas y promover la difusión de la cultura colombiana en contextos escolares.

Las actividades se desarrollarán de manera presencial en diferentes ciudades de Francia, tanto en territorio metropolitano como extra-metropolitano, lo que amplía el alcance geográfico y cultural de la experiencia.

Una experiencia académica en colegios franceses

El programa de intercambio académico se desarrollará en distintas regiones de Francia, tanto en territorio metropolitano como extra-metropolitano- crédito REUTERS/Abdul Saboor

El programa tendrá una duración de siete meses, desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de abril de 2027. Durante este periodo, las personas seleccionadas trabajarán 12 horas semanales como asistentes de un profesor titular de español, apoyando procesos pedagógicos, actividades culturales y ejercicios de refuerzo lingüístico dentro del aula, de acuerdo con los lineamientos definidos por las instituciones educativas de destino.

Además del componente académico, el programa contempla una remuneración mensual, cuyo valor puede variar según la región de asignación.

A esto se suma el acceso al sistema de seguridad social francés, un aspecto clave para quienes residirán temporalmente en el país europeo. Desde el Icetex señalaron que esta experiencia permite fortalecer competencias pedagógicas, interculturales y lingüísticas en un entorno educativo internacional.

Para muchos participantes, la experiencia también representa un proceso de crecimiento personal, al enfrentarse a un sistema educativo distinto, convivir en otro idioma y adaptarse a dinámicas culturales diferentes, lo que puede resultar determinante para su proyección profesional futura.

Perfil requerido y requisitos de postulación

Las personas seleccionadas trabajarán 12 horas semanales apoyando la enseñanza del español en instituciones educativas francesase-crédito USA TODAY Sports

La convocatoria está dirigida a estudiantes de últimos semestres, recién egresados y estudiantes de maestría en áreas relacionadas con filología, lenguas modernas, educación o enseñanza de idiomas. Entre los requisitos principales se encuentra contar con experiencia mínima de un año en la enseñanza del francés y un nivel de francés B1 certificado, condición indispensable para el desempeño académico en las instituciones asignadas.

Asimismo, las personas aspirantes deben tener entre 21 y 35 años, cumplir con los requisitos académicos y administrativos establecidos por las entidades organizadoras y contar con disponibilidad para residir en Francia durante todo el periodo del programa. El Icetex precisó que solo las postulaciones que cumplan con la totalidad de los criterios serán evaluadas dentro del proceso de selección.

Fechas clave y advertencias importantes

Las postulaciones al programa del ICETEX y France Éducation International estarán abiertas hasta el 15 de febrero de 2026 - crédito Freepik

Las personas interesadas deberán realizar una doble postulación obligatoria. La primera se hace ante France Éducation International, a través de la plataforma ADELE, y la segunda en la plataforma oficial del Icetex. Ambas postulaciones deben completarse a más tardar el 15 de febrero de 2026, hasta las 5:00 de la tarde.

Toda la información detallada sobre requisitos, documentos, cronograma y condiciones del programa se encuentra disponible en el sitio web oficial del Icetex, en la sección de becas vigentes. La entidad recordó que todos los trámites son gratuitos y deben realizarse directamente, sin intermediarios ni pagos a terceros.

Finalmente, el Icetex reiteró su llamado a no dejarse engañar por tramitadores que soliciten dinero para gestionar la inscripción. Estos casos pueden ser reportados al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co, con el fin de proteger a las personas aspirantes y garantizar la transparencia del proceso.

