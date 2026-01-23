Revelan la identidad del hombre de 75 años que murió en atentado con granada en el barrio Santa Fe de Bogotá

El atentado con granada en el barrio Santa Fe dejó un saldo de un muerto y 13 heridos, Henry Gómez, de 75 años, trabajaba como mesero en el bar Troya, donde ocurrió el ataque - crédito redes sociales

Henry Gómez, un hombre de 75 años, murió la noche del 22 de enero tras un atentado con granada perpetrado frente al bar Troya, en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.

El ataque dejó también a otras 14 personas heridas, una de ellas en estado grave tras la explosión. Según reportes policiales y testimonios de allegados, Gómez era conocido entre sus compañeros como ‘Rochy’ y trabajaba desde hace años como mesero en el sector.

El incidente ocurrió pasadas las 9:00 p. m., cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta lanzaron una granada en dirección al establecimiento, ubicado sobre la carrera 16A, entre calles 23 y 24.

En ese momento, Henry Gómez se encontraba junto a otros trabajadores y clientes del bar, quienes estaban reunidos conversando en la entrada del sitio, a la espera de la llegada de más clientes habituales de la zona nocturna, según detallaron las autoridades.

La detonación afectó a todos los presentes. Gómez y otro hombre, identificado como uno de los más graves por la magnitud de sus heridas, fueron trasladados de inmediato a un centro médico cercano. Pese a los esfuerzos del personal de salud, el mesero falleció minutos después de ingresar al hospital. El otro herido, según confirmó su esposa, debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece bajo observación médica por las lesiones ocasionadas por esquirlas en la cabeza y la espalda.

Henry Gómez era considerado uno de los trabajadores más antiguos del sector. Habitualmente, atendía el bar Troya, invitaba a los transeúntes a ingresar y colaboraba en diversas tareas del establecimiento, según detallaron El Tiempo y Blu Radio. Sus allegados lo recuerdan como una persona colaboradora y dispuesta a ayudar en lo que hiciera falta.

Las autoridades manejan dos hipótesis principales sobre el móvil del atentado. La primera, relacionada con un posible ajuste de cuentas entre organizaciones criminales que se disputan el control del microtráfico en la zona. La segunda línea apunta a un caso de extorsión, ya que, según el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los dueños del bar habían recibido una llamada extorsiva ocho meses atrás. En ese entonces, se les brindó acompañamiento policial, aunque no se reportaron nuevos incidentes hasta el ataque reciente.

Otra hipótesis analizada es la posibilidad de que el ataque estuviera dirigido contra una persona específica que se encontraba en la zona al momento de la detonación, aunque hasta ahora no se ha determinado si era un cliente, trabajador o un tercero.

Las autoridades tampoco descartan que el atentado esté vinculado a disputas territoriales o al control del microtráfico en la zona.

En entrevista con Blu Radio, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, mencionó que una de las pistas investigadas involucra a alias Maracucho, señalado como cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá y presunto autor intelectual del ataque. “Hay un alto porcentaje de probabilidad de que alias Maracucho haya dado la orden para el lanzamiento del artefacto explosivo”, afirmó el oficial, aunque aclaró que la investigación sigue en curso y no se puede establecer de forma definitiva su responsabilidad.

Desde la noche del ataque, la zona permanece bajo estricto control policial y se han reforzado los operativos de vigilancia, mientras avanza la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad en busca de los responsables materiales e intelectuales.

El atentado con granada en el barrio Santa Fe vuelve a poner en alerta a las autoridades y a la comunidad sobre la violencia vinculada al microtráfico y la extorsión en el sector. En lo que va del año, la zona ha registrado varios homicidios atribuidos a disputas entre bandas, lo que ha generado preocupación entre comerciantes, residentes y trabajadores nocturnos.