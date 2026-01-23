Colombia

Revelan la identidad del hombre de 75 años que murió en atentado con granada en el barrio Santa Fe de Bogotá

La explosión provocó la muerte de Henry Gómez y dejó múltiples heridos. Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con disputas por el control del microtráfico o cobros extorsivos

Guardar
El atentado con granada en
El atentado con granada en el barrio Santa Fe dejó un saldo de un muerto y 13 heridos, Henry Gómez, de 75 años, trabajaba como mesero en el bar Troya, donde ocurrió el ataque - crédito redes sociales

Henry Gómez, un hombre de 75 años, murió la noche del 22 de enero tras un atentado con granada perpetrado frente al bar Troya, en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.

El ataque dejó también a otras 14 personas heridas, una de ellas en estado grave tras la explosión. Según reportes policiales y testimonios de allegados, Gómez era conocido entre sus compañeros como ‘Rochy’ y trabajaba desde hace años como mesero en el sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El incidente ocurrió pasadas las 9:00 p. m., cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta lanzaron una granada en dirección al establecimiento, ubicado sobre la carrera 16A, entre calles 23 y 24.

En ese momento, Henry Gómez se encontraba junto a otros trabajadores y clientes del bar, quienes estaban reunidos conversando en la entrada del sitio, a la espera de la llegada de más clientes habituales de la zona nocturna, según detallaron las autoridades.

La detonación afectó a todos los presentes. Gómez y otro hombre, identificado como uno de los más graves por la magnitud de sus heridas, fueron trasladados de inmediato a un centro médico cercano. Pese a los esfuerzos del personal de salud, el mesero falleció minutos después de ingresar al hospital. El otro herido, según confirmó su esposa, debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece bajo observación médica por las lesiones ocasionadas por esquirlas en la cabeza y la espalda.

Henry Gómez era considerado uno de los trabajadores más antiguos del sector. Habitualmente, atendía el bar Troya, invitaba a los transeúntes a ingresar y colaboraba en diversas tareas del establecimiento, según detallaron El Tiempo y Blu Radio. Sus allegados lo recuerdan como una persona colaboradora y dispuesta a ayudar en lo que hiciera falta.

Las autoridades manejan dos hipótesis principales sobre el móvil del atentado. La primera, relacionada con un posible ajuste de cuentas entre organizaciones criminales que se disputan el control del microtráfico en la zona. La segunda línea apunta a un caso de extorsión, ya que, según el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los dueños del bar habían recibido una llamada extorsiva ocho meses atrás. En ese entonces, se les brindó acompañamiento policial, aunque no se reportaron nuevos incidentes hasta el ataque reciente.

Otra hipótesis analizada es la posibilidad de que el ataque estuviera dirigido contra una persona específica que se encontraba en la zona al momento de la detonación, aunque hasta ahora no se ha determinado si era un cliente, trabajador o un tercero.

Las autoridades tampoco descartan que el atentado esté vinculado a disputas territoriales o al control del microtráfico en la zona.

En entrevista con Blu Radio, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, mencionó que una de las pistas investigadas involucra a alias Maracucho, señalado como cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá y presunto autor intelectual del ataque. “Hay un alto porcentaje de probabilidad de que alias Maracucho haya dado la orden para el lanzamiento del artefacto explosivo”, afirmó el oficial, aunque aclaró que la investigación sigue en curso y no se puede establecer de forma definitiva su responsabilidad.

Desde la noche del ataque, la zona permanece bajo estricto control policial y se han reforzado los operativos de vigilancia, mientras avanza la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad en busca de los responsables materiales e intelectuales.

El atentado con granada en el barrio Santa Fe vuelve a poner en alerta a las autoridades y a la comunidad sobre la violencia vinculada al microtráfico y la extorsión en el sector. En lo que va del año, la zona ha registrado varios homicidios atribuidos a disputas entre bandas, lo que ha generado preocupación entre comerciantes, residentes y trabajadores nocturnos.

Temas Relacionados

Henry Gómezatentado con granadaatentado con granada Barrio Santa Febarrio Santa FeLos Mártirescentro de Bogotáexplosión en BogotáColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

El nuevo ministro de Igualdad pidió perdón en vivo a sargento agredido en 2012: “Quiero ir a abrazarlo y a su familia”

El reencuentro acercó posturas entre los protagonistas de un antiguo enfrentamiento, abriendo la puerta a una colaboración inédita en el entorno ministerial

El nuevo ministro de Igualdad

Alias Maracucho sería el responsable del atentado con granada en el centro de Bogotá

Las autoridades afirman que el señalado cabecilla coordinó la acción violenta mediante una red criminal con vínculos con Los Satanás y otras estructuras asociadas al Tren de Aragua

Alias Maracucho sería el responsable

Absuelven a joven promesa del baloncesto colombiano detenido en Estados Unidos, tras permanecer más de un año en prisión

Por cargos de secuestro y violación, Keiner Asprilla se privó de participar con su equipo universitario y continuar con sus estudios en Nueva Jersey, luego de ser trasladado a Missouri

Absuelven a joven promesa del

El juez que lleva el caso de Nicolás Petro denunció que su hija y él recibieron amenazas

El togado indicó que esta exposición mediática incrementó de forma notoria su nivel de riesgo

El juez que lleva el

Federación de Departamentos ya radicó concepto ante la Corte Constitucional para suspender decreto de emergencia económica

La Federación Nacional de Departamentos pidió a la Corte Constitucional suspender de manera provisional el decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica,al considerar que podría exceder los límites constitucionales y reemplazar funciones del Congreso

Federación de Departamentos ya radicó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por secuestro de siete periodistas,

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

ENTRETENIMIENTO

Laura Jaramillo aclaró rumores sobre

Laura Jaramillo aclaró rumores sobre problemas de acné de su hermana Sofía Jaramillo por foto que está circulando en redes sociales

Fans de Yeison Jiménez se tatuaron en honor al fallecido artista: cientos de seguidores compartieron los resultados

Juanse Quintero reaccionó a las decisiones de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos’ y la inesperada amistad con Valentino: “La reina de la bipolaridad”

Westcol confirma gestiones para visitar la ‘casita’ de Bad Bunny en Medellín y hacer un ‘streaming’: “Hubo una conexión de los dos equipos”

Las celebridades fueron castigadas por el jefe de ‘La casa de los famosos’ por culpa de dos personas que incumplieron reglas

Deportes

Extécnico de Jhon Jáder Durán

Extécnico de Jhon Jáder Durán en Aston Villa reconoció que lamentó la partida del colombiano: “Queríamos retenerlos”

Bayern Múnich vs. Augsburgo: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 19 de la Bundesliga

Kevin Serna, figura del Fluminense, no se distrae pese al interés de gigante de Sudamérica: así fue su doblete en el campeonato Carioca

Luis Fernando Muriel reveló que Atlético Nacional intentó ficharlo como refuerzo en ataque antes de su llegada al Junior

Deportivo Pereira Fútbol Club entra en reorganización empresarial por deudas millonarias, confirmó la Superintendencia de Sociedades