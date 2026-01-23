Colombia

Petro reveló sentirse traicionado por grupos armados en negociaciones con el Gobierno tras explosión en Tumaco: “Fue en una zona de paz”

El mandatario colombiano confirmó que el hecho se registró en un laboratorio de procesamiento de cocaína

Petro habló sobre la explosión en Tumaco que dejó ocho heridos - crédito Presidencia

Una explosión registrada en un laboratorio destinado al procesamiento de alcaloides dejó un saldo de ocho personas muertas y tres heridos en zona rural de Tumaco, en la costa Pacífica de Nariño, la noche del jueves 22 de enero de 2026.

Los lesionados, cuyo estado planteó una emergencia, fueron trasladados al puesto de salud de Llorente y posteriormente remitidos al Centro Hospital Divino Niño de Tumaco para recibir atención especializada, de acuerdo con información disponible. El incendio generado tras la explosión impactó el sector de Sabaleta cuando los habitantes descansaban en sus hogares.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas mortales, aunque se presume que son oriundas del área afectada. Al lugar acudieron el Ejército Nacional, la Policía y el Cuerpo de Bomberos con el objetivo de controlar la emergencia e iniciar las investigaciones para determinar las causas exactas del hecho.

El presidente de la República, Gustavo Petro, durante la entrega de 2.835 hectáreas erradicadas para la siembra de alimentos en Tumaco, Nariño, el 23 de enero de 2026, dio detalles de la escalada de violencia en la región.

Petro reveló sentirse traicionado por
Petro reveló sentirse traicionado por grupos armados en negociaciones con el Gobierno tras explosión en Tumaco- crédito: Colprensa/redes sociales

Para empezar, confirmó que la explosión ocurrió en un laboratorio de cocaína ubicado en una de las zonas de paz que se establecieron en los acuerdos con grupos armados, en particular, los Comuneros del Sur que operan en el territorio nariñense y se encuentran en negociaciones con el Gobierno nacional.

“Cambiar ese destino a mí me parece fundamental, pero tiene que ser de verdad. ¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz? Eso suena a traición. Eso suena a mentira. Y lo peor que podemos hacer nosotros es engañarnos entre nosotros, creyéndonos más vivos que el otro. Entre más vivos nos creamos del otro, más muertos somos los dos”, aseveró el mandatario.

Gobierno firmó acuerdos con los Comuneros del Sur en Nariño

Royer Garzón, miembro de los
Royer Garzón, miembro de los Comuneros del Sur, aseguró que los integrantes de la organización armada no quieren volver a la guerra - crédito Fernando Vergara/AP

El 5 de abril de 2025, el grupo armado Comuneros del Sur entregó un arsenal bélico a las autoridades, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a ordenar su inmediata destrucción y firmar dos acuerdos de paz en Pasto, Nariño.

Durante el evento, el mandatario destacó la eliminación de una tonelada de armas y explosivos, calificándolo como el primer gran éxito de la política de Paz Total. Petro afirmó: “Bienvenidos a la paz al frente Comuneros del Sur del ELN, en Nariño. Transformar el territorio en favor del pueblo es la paz”.

Los acuerdos formalizados incluyeron el acuerdo 6, centrado en la construcción de la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas, y el acuerdo 7, cuyo objetivo es la sustitución de cultivos ilícitos.

Ante líderes sociales y habitantes de Nariño, integrantes de la delegación guerrillera como Royer Garzón reiteraron su rechazo a volver al conflicto armado con la frase: “Señor presidente, nosotros nos rehusamos a volver a la guerra”. Y expresaron su confianza en la administración actual y reafirmaron su compromiso con la paz territorial en el departamento.

Defensoría del Pueblo celebró entrega
Defensoría del Pueblo celebró entrega de armas y avances en el proceso de paz con los Comuneros del Sur - crédito @DefensoriaCol/X

La Defensoría del Pueblo, por su parte, emitió un comunicado celebrando la entrega y destrucción del material de guerra de la organización al margen de la ley en medio de las negociaciones de paz que benefician a 10 municipios de Nariño. “Cada mina, mortero y granada que se destruye representan vidas que se salvan”, indicó.

Asimismo, resaltó la firma de acuerdos que establecen la sustitución de cultivos de uso ilícito y la implementación de un mecanismo no judicial orientado a la contribución a la verdad. En ese sentido, instó a avanzar en la reintegración a la vida civil de los firmantes de paz, a la desvinculación de niños, niñas y adolescentes del conflicto armado, a la continuación del desminado humanitario y a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

