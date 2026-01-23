Colombia

Lotería de Bogotá resultados jueves 22 de enero de 2026: quién ganó el premio mayor de $10.000 millones

Este popular juego cuenta con más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos

Guardar
La Lotería de Bogotá lleva
La Lotería de Bogotá lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los jueves (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Bogotá publicó los resultados de su más reciente sorteo llevado a cabo este jueves 22 de enero de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Bogotá

Fecha: jueves 22 de enero de 2026.

Premio Mayor: 0377.

Premio Mega Gordo: 4375.

Premio Súper Gordo: 7504, 8675 y 1714.

Premios de 50 millones de pesos: 0974, 1026, 2011, 4115, 5537, 6988, 0604, 9615, 1805 y 5457.

A qué hora se juega la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, después de las 22:30 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 500 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Seis secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

30 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de Medellín entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Si ganó algún premio en la Lotería de Bogotá hay dos formas de reclamarlo:

La primera es con su lotero de confianza o en algún punto de venta con los distribuidores oficiales, esto siempre y cuando el premio sea menor a seis salarios mínimos mensuales.

La segunda aplica si el premio es mayor a los seis salarios mínimos mensuales, entonces se tiene que acudir a las oficinas de Lotería Bogotá con el billete ganador, una copia de la cédula de ciudadanía, carta de autorización dirigida a la Lotería de Bogotá donde se solicite que le sea consignado el premio a determinada cuenta bancaria o a través de cheque y diligenciar el formato SIPLAFT a la página web de Lotería Bogotá.

¿Cómo se juega la Lotería de Bogotá?

Para jugar la Lotería de Bogotá tienediferentes opciones, se puede hacer de un boleto de manera física con los distribuidores oficiales en los puntos “Paga Todo” o en “LotiColombia”, también se tiene la opción de adquirirlo en línea.

Si se quiere comprar en línea primero hay que ingresar a su página web oficiale ingresar al perfil de usuario dando clic en el botón de “Perfil” e ingresando usuario y contraseña, si no se tiene uno, se puede crear en la opción de “regístrate”, luego se llena el formulario y se da clic en el botón de “registrarme”.

Cuando ya se ingrese en el perfil, se selecciona la fecha del sorteo en el que se quiera participar, cabe mencionar que Loterías de Bogotá hace sorteos todos los jueves, en caso de que caiga en un día festivo, se cambia para cualquier otro día de la misma semana.

Sabiendo la fecha del próximo sorteo se escoge la combinación ganadora, un número de cuatro cifras. Posteriormente, se elige la serie dentro de las opciones existentes, que es un número de tres cifras.

Después, se elige la cantidad de fracciones por las que se quiere jugar, se compra el boleto y se finaliza el pedido. El precio de la Lotería de Bogotá es de 15.000 pesos el billete y 5.000 pesos la fracción.

Creada desde 1967, las ganancias de la Lotería de Bogotá son destinadas para la Asistencia Pública, 75% para los programas de la Secretaría de Salud Pública y del Departamento de Protección y Asistencia Social, así como el 25% para el Instituto Distrital para la Protección y la Niñez y de la Juventud.

Temas Relacionados

Lotería de Bogotácolombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Explosión en centro de Bogotá dejó un muerto y 13 heridos; “delincuentes lanzaron una granada”, confirmó la Policía

Una explosión causada por un artefacto en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, dejó un muerto y 13 personas heridas la noche del 22 de enero de 2026. Autoridades acordonaron la zona y avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos

Explosión en centro de Bogotá

Super Astro Luna, resultados del último sorteo de hoy jueves 22 de enero de 2026

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de la noche de hoy

Super Astro Luna, resultados del

Sinuano Noche resultados del último sorteo de hoy jueves 22 de enero de 2026

Esta lotería celebra dos juegos al día, estos son los números ganadores del sorteo nocturno

Sinuano Noche resultados del último

Carlos Lehder sacó sus cartas y reveló la temida prisión a la que llegaría Nicolás Maduro: allí está ‘el Chapo’ y Simón Trinidad

El exnarcotraficante del cartel de Medellín habló sobre la cárcel donde podría terminar el líder del régimen venezolano; este centro penitenciario tiene un sistema de control total, donde los reclusos no tienen contacto entre ellos y la vida fuera de sus celdas es casi inexistente

Carlos Lehder sacó sus cartas

La escalofriante confesión de implicado en el secuestro de dos canadienses en Cali: “Tenía la orden de matarlos”

El testimonio judicial da cuenta de una estructura delictiva que contactaba a extranjeros por aplicaciones, los aislaba y los despojaba de dinero y objetos de valor

La escalofriante confesión de implicado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Naín, líder de las

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ENTRETENIMIENTO

Alan Ramírez habló de Yeison

Alan Ramírez habló de Yeison Jiménez y el sueño que tuvo con él luego de su muerte: “Quería descansar”

Kevyn defendió su lugar en el ‘Desafío Siglo XXI’ tras fuerte reclamo de Leo: “Se debe pensar antes de opinar”

Maluma se sinceró sobre el miedo a la muerte y cómo su hija París cambió su vida: “No quiero dejarla sola”

‘Desafío Siglo XXI’: rumores de nuevo romance en el ‘reality’ sorprenden a los televidentes

Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

Deportes

Frank Fabra se entrena en

Frank Fabra se entrena en Colombia con miras a la Libertadores y coquetea con un posible regreso

Copa Libertadores 2026: confirman fecha y hora para la fase previa de Tolima y Medellín

Tulio Gómez reveló detalles del proceso de venta del América de Cali: “Lo vamos a poner bonito”

Sin club, proponen el método Maradona para que James Rodríguez se prepare para la Copa del Mundo

Miguel Borja dice no a Cruz Azul y abre la puerta a un nuevo destino internacional