Las celebridades fueron castigadas por el jefe de ‘La casa de los famosos’ por culpa de dos personas que incumplieron reglas

La noche del 22 de enero estuvo marcada por la decisión de El Jefe de aplicar un castigo colectivo a los habitantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, después de un incumplimiento de normas que sorprendió tanto a los concursantes como a la audiencia.

Esta sanción alteró la rutina habitual, al decretar la inhabilitación de los cuartos de Calma y Fuego de manera indefinida, una medida que impactó directamente en la convivencia y el descanso de los participantes, según se pudo evidenciar a través de la transmisión en vivo.

El episodio se desencadenó tras la acción de Marilyn Patiño y la influenciadora Yuli Ruiz, quienes presionaron el botón de pánico pese a que El Jefe había advertido previamente que este mecanismo permanecía inactivo y, por ende, deben abstenerse de hacer cualquier tipo de acción con él.

En respuesta, El Jefe fue contundente con su anuncio: “Toda la casa pagará las consecuencias porque en mi casa las reglas se cumplen. A partir de este momento, los cuartos de Calma y Fuego quedan deshabilitados hasta nueva orden”, explicó la voz del mando en el programa cuando estaban en directo por la gala principal.

A raíz de la sanción, el único espacio habilitado fue el cuarto del poder, reservado exclusivamente para Johanna Fadul, en calidad de líder, y Valentino Lázaro, que es el acompañante que tiene actualmente en la casa.

Esta excepción generó inconformidad entre varios integrantes de la casa, quienes manifestaron su descontento por tener que asumir un castigo derivado de acciones ajenas, pero el castigo se tuvo que cumplir y, al ser privados de sus espacios habituales para dormir y sin la posibilidad de cambiarse o acceder a sus cobijas, cada competidor debió buscar alternativas para descansar.

La decisión despertó un amplio debate en redes sociales, ya que, según se pudo ver en las redes sociales, muchos internautas respaldaron la postura de El Jefe, aunque no faltaron quienes consideraron que el castigo fue excesivo y que tenía que ser aplicado solo para las personas que cometieron la falta.

De acuerdo con las imágenes en la señal 24/7, las celebridades optaron por acomodarse en las colchonetas para hacer ejercicio, los sofás; algunas durmieron arropadas con las toallas, otras con los cojines de decoración o con la misma ropa que usaron para la gala (sus chaquetas o accesorios).

Ante la situación, varios seguidores se quedaron viendo la transmisión continua por la aplicación del Canal RCN y expresaron en las plataformas digitales la incomodidad que sufrieron las celebridades.

“Están durmiendo re mal, Manuela se ha despertado varias veces”, “Ni cambiarse de ropa los dejaron”, “No me parece justo con los que han cumplido bien con las normas”, “No fue justo ese castigo para todos, Marilyn y Yuli debieron estar en la cárcel y los demás dormir bien”, “A mí me parece que el jefe quiere proteger a algunas personas y ser severo con otras, solo por gusto”, dicen algunos de los mensajes que dejaron los fans.

Finalmente, algunos lograron descansar, mientras que otros se mostraron incómodos con la situación y en la mañana del 23 de enero no dudaron en expresar cómo pasaron la noche, al tiempo que se les veía usando la misma ropa del día anterior, incluso, hasta los accesorios y peinados.

Mientras tomaban el desayuno, algunos famosos indicaron lo que habían vivido y cómo sentían la actitud tras la difícil jornada nocturna.

“La energía está bajita con esa dormida tan maluca”, “Yo dormí menos que todos, había mucho ruido”, “Es que había mucha luz”, “Se siente el cansancio”, indicaron algunos participantes.