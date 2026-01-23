La salida de Mónica González, directora de Supersalud, agita denuncias de presiones en el Hospital San José de Maicao: “Fue la cabeza que cortaron”

Las denuncias anónimas conocidas por un medio nacional mencionan que representantes de hospitales públicos habrían sido obligados a acordar adquisiciones sin licitación, situación que algunas fuentes identifican como un incentivo para beneficiar intereses particulares - crédito Supersalud

La presunta salida de Mónica González de la dirección de medidas especiales en la Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud ha puesto su figura en el centro de un escándalo relacionado con posibles presiones para autorizar compras directas en el Hospital San José de Maicao, ubicado en La Guajira.

De acuerdo con información obtenida por Infobae Colombia, múltiples fuentes señalan que su separación del cargo estaría vinculada al caso que involucra a Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese escenario, han circulado versiones internas según las cuales, desde la “delegatura/ruta” o áreas responsables de seguimiento y medidas especiales, se habrían producido movimientos o salidas de directivos relacionados con el manejo del caso Maicao, en particular: Mónica Etelmira González Montes.

Según fuentes consultadas por este medio, denuncias anónimas apuntan a que, en enero del 2026, representantes de hospitales públicos habrían sido obligados a permanecer en reuniones hasta que se consensuara la compra conjunta de insumos médicos, eludiendo licitación pública.

Una inversión estatal busca mejorar las condiciones del sistema sanitario en municipios al norte del departamento, con nuevos vehículos y servicios para reducir traslados y facilitar la atención a una población de más de 600.000 habitantes - crédito Ministerio de Salud

Según información pública del Sigep, Mónica Etelmira González Montes ocupó el cargo de Directora de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios de Salud en la Superintendencia Nacional de Salud desde el 2 de julio de 2024, con fecha de finalización registrada el 20 de enero de 2026.

Hasta ahora, no existen documentos oficiales que demuestren de manera concluyente la salida de González, y las versiones públicas sobre las supuestas presiones siguen siendo contradictorias.

El caso sigue generando incertidumbre sobre la gestión de la Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud y resalta la fragilidad de la confianza institucional en el sector. Mientras el debate continúa, el Hospital San José de Maicao sostiene su rechazo frontal a los señalamientos y reafirma la legitimidad de todas sus actuaciones frente a las acusaciones.

Una fuente anónima declaró: “Asignaron vigilancia permanente e impidieron que entrara o saliera alguien, hasta que todos firmáramos el acuerdo”.

Una estrategia que combina rutas marítimas y terrestres fue puesta en marcha para disminuir los tiempos de traslado de pacientes, aunque la iniciativa enfrenta críticas sobre la pertinencia y administración de los recursos públicos - crédito TodoColombia

Los testimonios recogidos sostienen que las instrucciones eran claras: los medicamentos debían adquirirse únicamente mediante compra directa al Hospital de Maicao, y las actas contractuales ya estaban preacordadas. Uno de los asistentes relató que no se permitía la intervención de procesos de licitación, pues todo debía ejecutarse de manera directa e individual.

Destacan también expresiones atribuidas a Gómez Consuegra, como exigir la firma de los acuerdos en el momento y condicionar la permanencia de los funcionarios a la aceptación inmediata en 2024: “Con ustedes firmo ahora o me presentan la renuncia”, habría manifestado la superintendente delegada, según los denunciantes.

Para quienes participaron, estas exigencias representaban presión para favorecer procedimientos de compras directas y, eventualmente, intereses personales.

Representantes de hospitales bajo control administrativo desmienten categóricamente rumores sobre supuestos encuentros irregulares y destacan la importancia de preservar la integridad en los procesos de vigilancia y contratación dentro del sistema sanitario colombiano - crédito captura de pantalla

Algunos funcionarios indicaron a Infobae Colombia que tales prácticas contradecían las directivas del presidente Gustavo Petro y del superintendente Bernardo Camacho. La percepción, añadieron, era la ausencia de alternativas legítimas. “La instrucción es firmar ahora, no mañana”, habría insistido Gómez Consuegra en las reuniones, según estas fuentes.

Frente a las acusaciones, Beatriz Gómez Consuegra emitió un comunicado a través de Infobae Colombia. Sostuvo que su única actividad en el Hospital San José de Maicao fue una visita institucional el 20 de febrero de 2025, con motivo de la inauguración de salas de cirugía y la formalización laboral de 134 trabajadores y trabajadoras.

Negó cualquier vinculación con compras o presiones administrativas, lo cual sería mentira, según informaron fuentes anónimas consultadas por Infobae Colombia.

Las instituciones sujetas a control por la Superintendencia Nacional de Salud informaron que no han sostenido encuentros ni recibido directrices especiales de la funcionaria ni de su equipo durante el periodo señalado - crédito captura de pantalla

Por su parte, representantes legales de los hospitales administrados por la Superintendencia Nacional de Salud declararon, a Infobae Colombia, que nunca participaron en reuniones con Gómez Consuegra o funcionarios de la delegatura donde se impartieran instrucciones contrarias a la normativa vigente. Negaron haber recibido indicaciones para realizar procesos sin cumplir los requisitos legales para la contratación pública.

El Hospital San José de Maicao, mediante comunicado institucional firmado por responsables médicos, reiteró que Gómez Consuegra no mantuvo reuniones administrativas en el hospital durante 2025 ni 2026. La única visita registrada fue la del 20 de febrero, centrada únicamente en temas laborales y sin relación con procesos de adquisición.