Fenalco emitió concepto negativo frente a la emergencia económica del Gobierno Petro: pidió a la Corte Constitucional su suspensión

La intervención fue radicada ante el despacho del magistrado Carlos Camargo dentro del control automático del Decreto Legislativo 1390 de 2025, mientras la Sala Plena del alto tribunal avanza en su revisión

Al despacho del magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo Assis, llegó una comunicación formal de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenalco) en la que se solicita declarar inexequible el decreto mediante el cual el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio.

La intervención hace parte del trámite de revisión constitucional que adelanta el alto tribunal y se suma a otros conceptos presentados dentro del mismo expediente.

La carta de Fenalco fue radicada el viernes 23 de enero de 2026 en Bogotá y corresponde a una intervención dentro del expediente RE-387, relacionado con el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025. En el documento, la Federación expone argumentos jurídicos sobre la constitucionalidad de la declaratoria y plantea que las razones invocadas por el Ejecutivo no cumplirían los requisitos exigidos para activar un estado de excepción.

Noticia en desarrollo...

