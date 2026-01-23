Fenalco emitió concepto negativo frente a la emergencia económica del Gobierno Petro: pidió a la Corte Constitucional su suspensión

Fenalco presentó ante la Corte Constitucional una intervención solicitando que se declare inexequible la emergencia económica - crédito montaje Infobae

Al despacho del magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo Assis, llegó una comunicación formal de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenalco) en la que se solicita declarar inexequible el decreto mediante el cual el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio.

La intervención hace parte del trámite de revisión constitucional que adelanta el alto tribunal y se suma a otros conceptos presentados dentro del mismo expediente.

La carta de Fenalco fue radicada el viernes 23 de enero de 2026 en Bogotá y corresponde a una intervención dentro del expediente RE-387, relacionado con el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025. En el documento, la Federación expone argumentos jurídicos sobre la constitucionalidad de la declaratoria y plantea que las razones invocadas por el Ejecutivo no cumplirían los requisitos exigidos para activar un estado de excepción.

Noticia en desarrollo...