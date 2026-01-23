Excomandante del Gaula critica a Petro por nombrar a Alfredo Acosta en Igualdad: “Cachetada al honor del Ejército”

La expulsión de militares del cerro Berlín por comuneros nasa en 2012, encabezada por Acosta, marcó un hito en la autonomía indígena del Cauca - crédito X

El nombramiento del nuevo ministro de la Igualdad, anunciado por el presidente Gustavo Petro, abrió una nueva controversia política en el país.

La designación de Alfredo Acosta Zapata, coordinador nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), se produjo tras la salida de Juan Carlos Florián y provocó reacciones críticas desde distintos sectores, entre ellos integrantes en retiro de las Fuerzas Militares, según informó Semana.

La discusión pública se intensificó luego de que circulara nuevamente un video correspondiente a hechos ocurridos en 2012, en el norte del Cauca, en el que Acosta Zapata aparece promoviendo agresiones contra soldados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La falta de formación profesional de Acosta generó polémica, aunque fue respaldado por autoridades locales y sectores sociales del Cauca - crédito X

Ese material audiovisual se convirtió en el eje central de los cuestionamientos frente a su llegada al Ministerio de la Igualdad.

Uno de los pronunciamientos más fuertes provino del mayor en retiro Óscar Carvajal, excomandante del Gaula del Ejército, quien en diálogo con Semana manifestó su inconformidad con la decisión presidencial. El oficial retirado calificó el nombramiento como un acto que afecta directamente la institucionalidad militar.

“Pues primero, el nombramiento del señor Gustavo Petro es una burla a las Fuerzas Militares, especialmente al Ejército Nacional, aquellos soldados que dejan atrás sus familias y van al frente de batalla en cumplimiento de la misión constitucional”, expresó Carvajal al referirse al anuncio hecho desde la Casa de Nariño.

En su intervención, el excomandante señaló que el contenido del video conocido públicamente representa una afectación directa a quienes integran la Fuerza Pública. De acuerdo con su planteamiento, los soldados que aparecen en ese registro audiovisual habrían sido objeto de agresiones, lo que, según afirmó, genera una percepción de revictimización institucional.

“No solamente es una burla, sino una revictimización. Los soldados fueron víctimas del señor ministro o posible ministro de la Igualdad, de Alfredo Acosta Zapata Acosta y, obviamente, pues esto debe causar indignación al interior de las Fuerzas Militares”, afirmó el mayor retirado durante la entrevista concedida al medio.

Acosta Zapata es la cuarta persona que ocupa el cargo desde la creación del Ministerio de Igualdad - crédito Facebook

Carvajal también sostuvo que, por su naturaleza constitucional, los miembros activos de las Fuerzas Militares no pueden pronunciarse públicamente frente a decisiones de carácter político, razón por la cual, dijo, el malestar no siempre se expresa de manera abierta. En ese contexto, aseguró que la designación representa “una cachetada al honor y a la dignidad de nuestros soldados”.

Otro de los aspectos señalados por el oficial en retiro estuvo relacionado con el perfil académico y la experiencia administrativa del nuevo ministro. En su declaración, recordó que el Ministerio de la Igualdad es una entidad que administra recursos del presupuesto nacional y que tiene a su cargo la formulación de políticas públicas.

“Hay que recordarle al señor presidente Petro que el Ministerio de la Igualdad administra los recursos públicos de los colombianos, administra el presupuesto del Ministerio de la Igualdad y que estos son para diseñar políticas públicas que orientan y van a impactar el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos”, manifestó Carvajal.

En la misma línea, agregó cuestionamientos sobre la formación profesional del funcionario designado. “Y nombra un señor que, primero que todo, no tiene ni siquiera un pregrado, no tiene experiencia en lo público”, sostuvo el excomandante del Gaula Ejército, al insistir en que el perfil del ministro debe corresponder a la responsabilidad del cargo.

La expulsión de militares del cerro Berlín por comuneros nasa en 2012, encabezada por Acosta, marcó un hito en la autonomía indígena del Cauca - crédito composición fotográfica X

La polémica se enmarca también en el respaldo público que el presidente Gustavo Petro expresó a favor de Acosta Zapata, pese a las críticas surgidas en redes sociales y desde algunos sectores políticos. El mandatario defendió la designación y señaló que su decisión responde a criterios distintos a los tradicionales en la administración pública.

Desde el entorno militar retirado, sin embargo, se reiteró que el debate no se limita únicamente a la formación académica, sino a los antecedentes conocidos públicamente. En su declaración final, Carvajal volvió a referirse al impacto simbólico que, a su juicio, tiene el nombramiento.

“Entonces lo único que falta es que el señor Alfredo Zapata resulte ahora con un título de pregrado de la Universidad San José y eso el Gobierno es de esperarse, ¿no? Para terminar de completar, pero esto es una burla y la revictimización de nuestros soldados y el honor de las Fuerzas Militares, especialmente el Ejército Nacional”, afirmó.

El pronunciamiento del mayor en retiro se suma a una serie de reacciones que han surgido tras el relevo en el Ministerio de la Igualdad, una cartera creada durante el actual Gobierno y que ha estado en el centro del debate público por su estructura, funciones y liderazgo.