El traslado de estudiantes en un carro de bomberos, en Jericó, Antioquia, genera polémica: esto dijo la institución

La difusión de un video evidenciando la llegada de un grupo escolar en un vehículo institucional disparó un debate público sobre la legitimidad de esta práctica y la posible intervención de autoridades locales, según fuentes oficiales y redes sociales

El arribo de estudiantes del colegio Londres de Sabaneta en un carro de bomberos procedente de Jericó, Antioquia, provocó una polémica en redes sociales.

El debate sobre el uso adecuado de recursos institucionales y posibles motivaciones políticas se intensificó tras la viralización del video el jueves 22 de enero de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Jericó explicó que la actividad respondió a un servicio particular contratado por los padres de familia, sin relación política, según declaraciones recogidas por medios locales.

La escena capturada muestra una caravana de estudiantes ingresando al colegio entre bengalas y celebraciones. Muchos usuarios en la red social X cuestionaron el uso no habitual del vehículo y relacionaron el hecho con un presunto favor político para trasladar a la hija de un político local y sus compañeros, o con la intervención del alcalde de Jericó, Sebastián Garcés Piedrahita.

Sin embargo, el comandante Harby Correal Palacios negó que el alcalde hubiera participado y rechazó la existencia de vínculos políticos en el evento.

Las imágenes difundidas en internet motivaron cuestionamientos sobre la finalidad del traslado y desataron especulaciones respecto a intereses ajenos al evento académico, según versiones de usuarios y voceros del cuerpo de bomberos - crédito captura de pantalla / Redes Sociales

El recorrido inició en la madrugada y el grupo llegó a la institución educativa de Sabaneta hacia las 7:00 a. m. El traslado de los estudiantes solo abarcó el ingreso al establecimiento y tuvo una duración máxima de 30 minutos. Posteriormente, el vehículo retornó a Jericó antes del mediodía.

El comandante explicó a Caracol Radio que el servicio fue gestionado bajo la figura de un “convenio de acompañamiento” y precisó que los padres de familia pagaron $500.000 por la actividad.

El trayecto se recorrió dentro del colegio, por un corto tramo, permitiendo a los estudiantes tomarse fotos y grabar videos para su primer día de clases.

La controversia creció en redes sociales, especialmente en X, donde usuarios insinuaron que el evento formaba parte de supuestos favores políticos o era resultado de la anuencia del alcalde.

La discusión se centró en las posibles motivaciones electorales y el uso inadecuado de recursos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Jericó.

La actividad contratada por familias de los alumnos fue criticada en plataformas digitales, donde se planteó la posible conexión con figuras políticas locales, pese a los desmentidos del comandante de bomberos - crédito Alcaldía de Cartagena

Frente a estas versiones, Correal Palacios subrayó que la organización es autónoma de la administración municipal. “El alcalde no me fija un horario ni me dice que esto debe ser así y así; lo que hacemos es atender las emergencias cuando las hay. Él no tiene mando ni propiedad en ninguno de los vehículos de bomberos, pues son de nosotros”, afirmó.

A medios nacionales, Correal reiteró que la actividad no tenía fines políticos y fue un evento privado solicitado y abonado por familias de los alumnos.

Otro punto crucial aclarado por Correal Palacios es la naturaleza jurídica del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Jericó, que opera como entidad privada y no depende de la administración local.

Tal como explicó en ambas fuentes, la legislación permite la prestación de servicios particulares remunerados para el recaudo de fondos. “No es alquiler de carros, yo no alquilo carros. Nosotros hicimos un convenio o un servicio por acompañamiento”, manifestó a Caracol Radio.

Además, el comandante aseguró que la dinámica no afectó la respuesta ante emergencias. Durante la actividad, la estación conservaba otros tres vehículos equipados, por lo que la atención a la comunidad de Jericó se mantuvo garantizada tanto durante como después del evento.

En diálogo con Caracol Radio, Correal Palacios comparó este tipo de servicio con celebraciones donde los bomberos llevan a futbolistas o reinas de belleza, ejemplos que han suscitado discusiones similares sobre el uso de vehículos de emergencia, pero que están permitidos bajo ciertas condiciones.

El suceso que involucró a estudiantes y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Jericó expone las tensiones entre normatividad, autonomía institucional y desconfianza social ante el uso no convencional de recursos públicos - crédito captura de Pantalla

Finalmente, el comandante destacó que actividades como la realizada con los estudiantes son esenciales para reunir los fondos necesarios y mantener el funcionamiento operativo de la institución privada, que no cuenta con un aporte presupuestal suficiente.