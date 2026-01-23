Colombia

El juez que lleva el caso de Nicolás Petro denunció que su hija y él recibieron amenazas

El togado indicó que esta exposición mediática incrementó de forma notoria su nivel de riesgo


El juez de Barranquilla admite
El juez de Barranquilla admite como testigos a varios cantantes vallenatos en el caso de Nicolás Petro Burgos - crédito Colprensa

El juez Hugo Carbonó, encargado del caso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue clasificado en situación de “riesgo extraordinario” tras denunciar amenazas que afectaron tanto a él como a su hija. La Unidad Nacional de Protección (UNP) dispuso asignarle escoltas, chaleco antibalas y un vehículo blindado.

Esta decisión se da como respuesta al incremento en la exposición y peligrosidad desde la realización de audiencias públicas en julio de 2025, lo que llevó a que diversos medios hicieran pública la identidad y rutina del juez, elevando su vulnerabilidad, de acuerdo con el detalle conocido por Caracol Radio.

El documento presentado por Carbonó ante la UNP relata que “fue objeto de amenazas e intimidaciones mediante seguimientos durante sus trayectos y en su entorno residencial en Barranquilla, situaciones que, según indicó, se intensificaron después de la práctica de las audiencias realizadas los días 29 y 30 de julio de 2025, dentro del juicio seguido contra el señor Nicolás Petro Burgos, hijo del Presidente de la República”.

Además, el togado indicó que esta exposición mediática incrementó de forma notoria su nivel de riesgo. El informe revela que no solo el juez ha sido blanco de las amenazas. El 30 de julio de 2025, su hija, residente en Bogotá, fue interceptada al salir de su apartamento por dos mujeres, quienes, en actitud amenazante, le aseguraron conocer la identidad de su padre y sus actividades.

Según Hugo Carbonó, este episodio resultó especialmente inquietante por el tono en que fue transmitido el mensaje. El historial de amenazas contra el juez no es reciente. Según documentación recogida por Caracol Radio, Carbonó ya había recibido intimidaciones atribuidas a alias Tommy Masacre y alias El Negro Ober, ambos reconocidos delincuentes, como represalia por sentencias condenatorias emitidas en procesos previos, incluidas penas dictadas a la esposa de uno de ellos. La reiteración de estos actos motivó la actualización del esquema de protección personal y familiar.

La UNP fundamentó la asignación de recursos excepcionales al considerar la gravedad de las circunstancias. El caso contra Nicolás Petro, hijo del Presidente, despertó una amplia atención pública y mediática, cuyos efectos sobre la seguridad del juez se hicieron evidentes a partir de la difusión masiva de su identidad y datos personales, según los registros del proceso conocidos por Caracol Radio.

Temas Relacionados

Nicolás PetroHugo CarbonóJuez del caso de Nicolás PetroAmenazasUNPUnidad Nacional de ProtecciónColombia-Noticais

