El Gobierno abre diálogo con los transportadores de carga: anuncia ajustes en el sistema de tarifas

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas asegura que el principio de reconocer el "verdadero valor" del transporte guía cada decisión de política pública

En un movimiento dirigido a calamar las aguas y reconstruir la confianza con un sector vital para la economía, el Ministerio de Transporte confirmó este jueves 22 de enero que avanza en el fortalecimiento del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-Tac).

El mensaje, cargado de reconocimiento al gremio transportador, busca dejar atrás tensiones pasadas y marca la voluntad del Gobierno de Petro de cumplir con lo pactado en las mesas de diálogo.

El anuncio, fechado el 22 de enero de 2026, llega en un momento clave. El sector del transporte de carga, históricamente se ha quejado de que las tarifas reguladas no cubren sus costos reales de operación, llevando a protestas y paros que han golpeado la logística nacional.

Ahora, el Gobierno nacional quiere cambiar esa dinámica. Asegura que está trabajando de manera “técnica y responsable” para que herramientas como el Sice-Tac reflejen de forma “real y transparente” lo que cuesta mover la mercancía por las carreteras del país.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, fue contundente al alinear esta gestión con la directriz del presidente Gustavo Petro: “Todas las herramientas e instrumentos regulatorios deben reflejar el verdadero valor del trabajo del transporte de carga y reconocer, de manera justa, la labor que realizan las y los transportadores”. Según la cartera, este principio es el eje central de su política pública y guía cada una de sus decisiones.

Un mensaje claro de tranquilidad y compromiso

El sector transportador es vital para la economía nacional y su labor está en el centro de las negociaciones

Más allá de las palabras, el comunicado oficial pretende ser un bálsamo para los empresarios y trabajadores del volante. El Ministerio no solo ratificó su compromiso con los acuerdos construidos a través del “diálogo permanente”, sino que destacó acciones concretas ya en marcha, como la reglamentación del Decreto 1079 sobre cargas. Este decreto es fundamental para el sector, ya que establece normas técnicas y de seguridad para las operaciones.

El tono del mensaje es conciliador y constructivo. Reconoce que el Sice-Tac, un instrumento técnico que sirve de referencia para calcular tarifas y costos eficientes, aún está en “proceso de construcción y ajuste”.

Esta admisión es significativa, porque abre la puerta a modificaciones solicitadas por los transportistas, quienes argumentan que las fórmulas y datos actuales no capturan la complejidad y los gastos reales de su actividad, desde el precio de los combustibles y los repuestos hasta los peajes y el desgaste de los vehículos.

Al enviar este “mensaje de tranquilidad”, el Gobierno busca desactivar posibles conflictos y demostrar que opta por la negociación sobre la imposición. La estrategia parece clara: consolidar al Sice-Tac no como un decreto frío desde un escritorio en Bogotá, sino como una “herramienta construida con el sector y para el sector”.

La próxima semana hay cita en una nueva mesa técnica

Las mesas de diálogo técnico entre el Gobierno y los gremios son el espacio para construir soluciones

Las promesas se materializarán pronto en una nueva instancia de diálogo. El Ministerio de Transporte convocó a una nueva mesa técnica para la próxima semana. En este espacio, se presentarán “propuestas concretas” para avanzar en los ajustes solicitados al sistema.

Estas mesas técnicas han sido el escenario donde gremios como la Asociación Colombiana de Transporte de Carga (ACTAC) y la Asociación Nacional de Transporte de Carga (ANTC) han planteado sus preocupaciones.

La expectativa ahora es que las propuestas del Gobierno en esa reunión aborden puntos neurálgicos: una actualización realista de los costos operativos, mecanismos de revisión periódica más ágiles que respondan a la volatilidad de la economía, y la inclusión de variables que hoy podrían estar subvaloradas.

El éxito de esta mesa será crucial para medir la verdadera disposición al cambio. Los transportadores esperan ver avances sustanciales, no solo gestos de buena voluntad. Un Sice-Tac robusto y creíble es visto por ellos como la base para una remuneración justa que dignifique su oficio y garantice la sostenibilidad de sus empresas.