Colombia

El concejal Andrés Barrios habló del atentado en el centro de Bogotá, que dejó un muerto: “La ciudad no puede quedar a merced de los criminales”

Las autoridades no descartan que el ataque haya sido producto de una retaliación de organizaciones criminales con ciudadanos víctimas de extorsión

Explosión en centro de Bogotá
Explosión en centro de Bogotá dejo un fallecido y varios heridos - crédito redes sociales/X

La detonación en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, la noche del 22 de enero de 2026, ocasionó una víctima fatal y más de una decena de heridos, un suceso que reaviva la preocupación por la seguridad urbana.

El concejal Andrés Barrios expresó su rechazo afirmando que “Bogotá no puede volver a los tiempos del terror, el miedo y los ataques con explosivos”, declaración que realizó a través de su cuenta de X.

Frente a la magnitud del ataque con granada, Barrios manifestó: “Rechazo de manera contundente el ataque con granada contra un establecimiento en el barrio Santa Fe, que dejó 14 personas heridas y, lamentablemente, una persona fallecida”, posicionándose contra cualquier intento de que la ciudad quede bajo el control de estructuras criminales.

El funcionario recalcó su apoyo a quienes han resultado afectados por esta agresión: “Toda mi solidaridad con las víctimas y sus familias”. “Esto es inaceptable. La ciudad no puede quedar a merced de los criminales”, insistió.

