CORI llamó a Colombia y Ecuador a frenar la “diplomacia del micrófono” y el uso de redes sociales como salida a las diferencias

El centro de pensamiento se pronunció tras la imposición recíproca de aranceles del 30%, en medio de una disputa comercial y diplomática que incluye temas de seguridad fronteriza y suministro de energía

El centro de pensamiento llamó
El centro de pensamiento llamó a activar de manera inmediata los mecanismos binacionales para evaluar la situación y definir una hoja de ruta conjunta - crédito Visuales IA

El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) se pronunció el viernes 23 de enero frente a los recientes anuncios de imposición de medidas arancelarias y restricciones comerciales entre Colombia y Ecuador, y llamó a ambas partes a no profundizar las diferencias mediante la denominada “diplomacia del micrófono” y el uso de redes sociales.

El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno ecuatoriano, encabezado por el presidente Daniel Noboa, anunciara aranceles a productos colombianos, medida que fue rechazada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que respondió con aranceles equivalentes.

En un comunicado, el centro de pensamiento de carácter privado que promueve el estudio y análisis de temas de la política internacional colombiana, pidió que ante las diferencias “prime el diálogo, la prudencia y la solución negociada”, y que se activen de manera inmediata los mecanismos binacionales para evaluar la situación y definir una hoja de ruta conjunta.

Se deben activar -de forma inmediata- los mecanismos binacionales que permitan hacer una evaluación de la situación actual y trazar una hoja de ruta en materia de comercio, seguridad, cooperación judicial, desarrollo fronterizo, migración, entre otros”. El centro de pensamiento destacó que la seguridad de ambos países constituye un interés nacional compartido y que, en consecuencia, se impone la cooperación en todos los frentes, incluyendo la participación de terceros.

El CORI señaló la necesidad
El CORI señaló la necesidad de cooperación en áreas como comercio, seguridad, cooperación judicial, migración y desarrollo fronterizo - crédito Visuales IA

El comunicado también planteó la necesidad de promover un encuentro entre los dos jefes de Estado en los foros y espacios regionales en los que coincidan en los próximos días, con el propósito de alcanzar acuerdos que beneficien a ambos países, a sus ciudadanos y a los sectores productivos. En ese contexto, el CORI subrayó que las diferencias actuales no deben ser exacerbadas mediante declaraciones públicas y mensajes en redes sociales.

Enfatiza que las diferencias actuales no deben ser avivadas mediante el uso de la denominada diplomacia del ‘micrófono’ y de las redes sociales que solo contribuye a generar tensiones innecesarias e intromisiones indebidas en los asuntos internos de otras naciones”, señaló el documento, que agregó que “una diplomacia profesional y constructiva es el eje rector para una convivencia sana y pacífica entre las naciones”.

Disputa comercial: entre aranceles y suministro de energía

La disputa incluye señalamientos cruzados
La disputa incluye señalamientos cruzados sobre el narcotráfico en la frontera común - crédito Mincit

El pronunciamiento del CORI se produjo en un contexto de medidas comerciales recíprocas entre ambos países. Colombia y Ecuador se impusieron mutuamente aranceles del 30%, lo que intensificó una disputa comercial y diplomática que tiene como uno de sus ejes el tráfico de drogas en la frontera común. Tras el inicio del impasse por parte de Quito, el Gobierno colombiano anunció la suspensión del suministro de electricidad a Ecuador.

Desde Ecuador, el gobierno aseguró contar con capacidad suficiente para cubrir su demanda energética. De acuerdo con autoridades del sector, el país dispone de autonomía para 45 días en condiciones climáticas normales, aunque especialistas han advertido sobre posibles riesgos durante periodos de sequía.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro respondió públicamente a los señalamientos de su homólogo ecuatoriano. “Para responderle aquí al colega presidente de Ecuador, que no me quiere nada (...), le vendimos energía cuando necesitaban, pero ahora como no la necesitan...”, dijo el mandatario colombiano, y añadió que el problema del narcotráfico en la frontera es de responsabilidad compartida.

Colombia es el principal socio
Colombia es el principal socio comercial de Ecuador dentro de la Comunidad Andina y el segundo a nivel mundial - crédito AFP y Presidencia de Colombia

Por su parte, el presidente Daniel Noboa ha acusado a Colombia de no hacer lo suficiente contra los carteles del narcotráfico que operan en la zona limítrofe, en un contexto en el que Ecuador ha enfrentado un deterioro de la seguridad interna. Colombia es el mayor socio comercial de Ecuador dentro de la Comunidad Andina —integrada también por Bolivia y Perú— y el segundo a nivel mundial, después de Estados Unidos.

El presidente de la Corte

Bad Bunny en Medellín: este

Congresista envió duro mensaje al

Gobierno Petro nombró cónsul a

Esta es la lista de
Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: "Veremos a esos criminales en el Senado"

Bad Bunny en Medellín: este sería el 'setlist' del puertorriqueño para sus tres fechas en el Atanasio Girardot

Aliste el bolsillo: este es el precio de la camiseta de Millonarios para la temporada 2026

