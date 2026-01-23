Colombia

Agua sin control en Bogotá: 62 empresas descargan residuos industriales sin tratamiento al alcantarillado

La práctica pone en riesgo la red de alcantarillado y agrava la presión ambiental sobre ríos y humedales de la ciudad

El informe de la Empresa
El informe de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá reveló que 62 empresas mantienen prácticas irregulares en el manejo de aguas residuales - crédito Acueducto de Bogotá

Durante las visitas técnicas no hubo margen para dudas. En varias plantas industriales de Bogotá, el agua que debería recibir tratamiento antes de volver al sistema público sigue fluyendo sin control. Esa es una de las principales conclusiones que dejó el último balance de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), tras dos meses de operativos de inspección a grandes generadores de aguas residuales no domésticas.

El diagnóstico partió de una muestra de 150 empresas pertenecientes, en su mayoría, a los sectores farmacéutico, químico y de alimentos. Son actividades que, por su naturaleza, generan descargas con alta carga contaminante y que están obligadas a cumplir estándares estrictos. Sin embargo, el panorama que encontraron los técnicos dista de ser homogéneo. Al menos 62 compañías mantienen prácticas irregulares; algunas están conectadas de forma indebida al sistema de alcantarillado y otras vierten sus aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento previo.

Al menos 41 industrias en
Al menos 41 industrias en Bogotá vierten aguas residuales directamente al alcantarillado sin ningún tipo de tratamiento previo, aumentando la contaminación hídrica - crédito Marcial Guillén/EFE

Los hallazgos detallan 21 conexiones erradas y 41 casos de vertimientos directos, sin procesos de depuración. A esto se suma un incumplimiento clave: 45 empresas no realizaron la caracterización de sus descargas, un paso obligatorio para medir el impacto real de los residuos líquidos que llegan a la red pública. Sin esa información, advirtió el Acueducto, es imposible evaluar con precisión el riesgo ambiental que representan estas actividades.

Aunque el informe evidencia fallas estructurales, también muestra avances parciales. El 73% de las empresas inspeccionadas cuenta con algún sistema de tratamiento de aguas residuales y el 57% cumplió con la caracterización de vertimientos. Son cifras que reflejan un nivel de cumplimiento intermedio, pero insuficiente frente a las exigencias ambientales de una ciudad que enfrenta presión creciente sobre sus fuentes hídricas.

El rezago es más evidente cuando se revisan las medidas de eficiencia y sostenibilidad. Apenas el 16% de las empresas incorporó tecnologías limpias, como procesos de recirculación de agua o maquinaria de bajo consumo, y solo el 13% aprovecha el agua lluvia en sus operaciones. Este último dato resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que, tras los episodios de racionamiento, la recolección de agua lluvia dejó de ser una práctica opcional y pasó a ser una necesidad estratégica.

El 73% de las grandes
El 73% de las grandes empresas inspeccionadas cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales, pero este nivel se considera aún insuficiente para las exigencias ambientales de Bogotá - crédito Eaab

No todo el balance es negativo. En 93 de las 150 empresas evaluadas no se encontraron conexiones erradas ni inadecuadas, lo que demuestra que es posible cumplir con la normativa sin afectar la productividad. Sin embargo, los casos irregulares generan un impacto desproporcionado. Las descargas sin tratamiento y las conexiones indebidas aumentan la carga contaminante que llega a ríos, quebradas y humedales, y aceleran el deterioro del sistema de alcantarillado, cuyos conductos, en muchos tramos, están diseñados principalmente para transportar agua lluvia, no residuos industriales con alta carga química.

Desde la Eaab advirtieron que las empresas con hallazgos deberán implementar planes de mejoramiento y quedarán bajo seguimiento permanente. Durante las inspecciones, los equipos técnicos entregaron recomendaciones específicas para ajustar procesos productivos, mejorar el manejo de las descargas y reducir los impactos ambientales, con el objetivo de prevenir daños mayores y evitar sanciones. El cumplimiento de estos compromisos será clave para medir avances reales.

El aprovechamiento de agua lluvia
El aprovechamiento de agua lluvia es mínimo en la industria: apenas el 13% de las empresas inspeccionadas utiliza esta fuente estratégica en sus operaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El balance final dejó un mensaje y es que Bogotá avanzó, pero a medias. Mientras una parte del sector empresarial ajusta sus prácticas, persisten comportamientos que ponen en jaque la gestión de las aguas residuales y abren preguntas sobre la efectividad del control en actividades con alto potencial contaminante. La presión sobre la infraestructura y el ambiente no da tregua, y el cumplimiento pleno de las normas sigue siendo una deuda pendiente para la ciudad.

