Colombia

Abogados de la familia del profesor Neill Felipe Cubides piden reserva del caso, tras divulgaciónde nuevos detalles del crimen

Los apoderados de la familia del docente de la Universidad del Externado hicieron un fuerte llamado a las autoridades para que mantengan la mayor reserva posible sobre el avance de la investigación

Los apoderados de la familia
Los apoderados de la familia del docente Neill Felipe Cubides pidieron cuidar el caso con la no difusión de los avances de la investigación - crédito U. Externado

La firma Riveros Bazzani Abogados confirmó que asumirá la representación judicial de la familia del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, docente de la Universidad Externado de Colombia, luego de que se conocieran detalles sobre las heridas que presentaba su cuerpo que provocaron su muerte. La medida busca proteger los derechos de los familiares y garantizar que la investigación avance de manera rigurosa y con la debida reserva.

Y es que la investigación sobre la muerte del profesor Neill Felipe Cubides sigue en curso, después de que su cuerpo fuera encontrado incinerado en la vereda Los Soches, en la localidad quinta de Usme, al sur de Bogotá.

De acuerdo con el informe inicial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses aportó información preocupante sobre las circunstancias del hecho. Según el documento, el docente presentaba tres heridas producidas con un arma blanca en las piernas. Además, los peritos hallaron señales compatibles con asfixia por estrangulamiento, lo que indica que la víctima sufrió violencia antes de que su cuerpo fuera quemado.

Los abogados de la familia
Los abogados de la familia del docente Neil Cubides hicieron un llamado a las autoridades para que se mantenga la confidencialidad en el manejo de la información y pruebas del caso - crédito X

Frente a estos detalles, los abogados hicieron un llamado a la prudencia frente a la difusión de información e imágenes del caso: “La divulgación de piezas procesales y material probatorio, como ocurrió recientemente con el dictamen de Medicina Legal, no solo puede afectar el curso adecuado de la investigación, sino que además genera un sufrimiento adicional e innecesario a sus familiares”.

Además, la firma de abogados enfatizó que su papel consistirá en asegurar que la familia reciba información clara y precisa sobre el avance de la investigación, al mismo tiempo que se protege la integridad emocional de quienes perdieron a Cubides.

“Como apoderados judiciales, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de la familia”, indicó la firma en su comunicado.

La firma de abogados que
La firma de abogados que representa a la familia del docente Neill Felipe Cubides pidieron discreción en los detalles del caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La misteriosa desaparición del profesor Neill Felipe Cubides que terminó en un crimen que conmocionó al país

La desaparición de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia, encendió las alarmas en Bogotá desde las primeras horas del viernes 16 de enero. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por parte de su familia terminó transformándose en un caso de homicidio que ha sacudido no solo a la ciudad, sino a la comunidad universitaria que lo conocía y respetaba.

El caso, que aún sigue siendo investigado por las autoridades, está lleno de detalles inquietantes que apuntan a un crimen de extrema violencia, pues el cuerpo de Cubides fue hallado días después de su desaparición en una zona rural de la localidad de Usme.

Aunque el hallazgo del cadáver puso fin a la incertidumbre, las circunstancias del crimen abrieron numerosas interrogantes sobre lo ocurrido durante las horas en las que el docente estuvo desaparecido.

Las autoridades analizan indicios de
Las autoridades analizan indicios de que el asesinato del docente universitario podría estar vinculado con un secuestro extorsivo, mientras familiares y miembros de la universidad Externado aguardan respuestas sobre lo sucedido con el profesor - crédito Redes sociales

La última vez que lo vieron: una visita médica y un taxi en Chapinero

La desaparición del profesor Cubides ocurrió la noche del 15 de enero, cuando fue visto por última vez en la Clínica del Country, ubicada en el sector de Chapinero, al norte de la ciudad.

Según reconstruyeron las autoridades con base en las cámaras de seguridad y el testimonio de su esposa, Denis Alfaro, el docente había acompañado a su hijo de 10 años al centro médico debido a una urgencia pediátrica.

Tras finalizar la consulta, y debido a que su hijo debía quedarse en el hospital, el docente se dirigió solo a la carrera 15, donde abordó un taxi para regresar a su hogar; desde ese momento, el rastro de Cubides se perdió.

Se presume que la muerte
Se presume que la muerte del profesor Neil Felipe Cubides se produjo tras tomar un taxi y ser víctima de un “paseo millonario” - crédito Colprensa

Horas después de la desaparición, comenzaron a registrarse movimientos bancarios inusuales, pues en la madrugada del 16 de enero, tres transacciones fueron realizadas desde las cuentas del profesor, por un total superior a los seis millones de pesos.

Los retiros fueron efectuados en diferentes puntos del sur de Bogotá, lo que aumentó la sospecha de que Cubides había sido víctima de un robo bajo la modalidad de “paseo millonario” o que había sufrido una retención forzada. La familia comenzó a temer lo peor, pero hasta ese momento, no había señales claras de lo que realmente había ocurrido.

El 17 de enero, las autoridades finalmente encontraron el cuerpo de Neill Felipe Cubides en una zona rural de Usme, en un terreno apartado y de difícil acceso. Debido a las condiciones en las que fue encontrado, con signos evidentes de violencia, no fue posible identificarlo de inmediato.

El cuerpo del profesor universitario
El cuerpo del profesor universitario fue hallado incinerado en la vereda Los Soches, al sur de Bogotá, en un área rural de Usme - crédito red social X

Fue solo tras los procedimientos forenses que se confirmó que el cadáver pertenecía al docente de la Universidad Externado de Colombia, lo que dio inicio formal a la investigación por homicidio.

El informe forense reveló que Cubides había sido víctima de violencia extrema antes de su muerte. Aunque los detalles exactos siguen siendo materia de investigación, las autoridades no descartan que el crimen haya tenido un móvil relacionado con el robo y la retención.

