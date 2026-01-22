Un religioso entre dos narcos: Carlos Lehder narró cómo el padre García Herreros lo salvó de morir en prisión

El religioso viajó hasta Estados Unidos para hablar con Lehder - crédito Minuto de Dios / @Másalládelsilencio/YouTube

En una entrevista para el pódcast Más allá del silencio, el exnarco Carlos Lehder habló sobre cómo son las prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos, puesto que pasó más de tres décadas de su vida privado de la libertad en una de ellas.

Al hablar del caso de Nicolás Maduro, que está preso en Norteamérica, Lehder recomendó al dictador que se declare culpable y recordó cómo esto le ayudó en su proceso, en el que terminó declarando contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega por sus nexos con el cartel de Medellín.

“Esto es historia jurídica de Estados Unidos y de Latinoamérica; al dictador Manuel Antonio Noriega, al que hace 30 años le sucedió algo similar, vivía en una situación distinta a la realidad. Yo estaba sirviendo cadena perpetua y tenía un pequeño televisor en blanco y negro. Yo vi la invasión y en 48 horas el dictador panameño estaba refugiado en la embajada de El Vaticano; para mí eso fue sorprendente. Esa consecuencia es que le traen preso y le ofrecen, estando preso, que se declare culpable y le daban 15 años de prisión en situaciones cómodas, pero no quiso”, narró Lehder al respecto.

El exnarco afirmó que Pablo Escobar prometió no asesinar a su familia - crédito @Másalládelsilencio/YouTube

Para recordar cómo pasó de estar condenado a cadena perpetua a testificar contra un dictador, Lehder recordó que tuvo que pedir permiso para ello a Pablo Escobar, que, según el armenio, le respondió a través de un tercero: “Dígale a Carlos que ya yo solucione mi problema con el Gobierno colombiano, que haga lo que tenga que hacer“.

El colombo-alemán decidió revelar el nombre del tercero que participó en la comunicación con Escobar, que fue el padre Rafael García Herreros, fundador del Minuto de Dios, al que Escobar le prometió no lastimar a la familia de Lehder.

“En Washington me había ofrecido asistir a la fiscalía en el juicio público contra el dictador. Pablo y Noriega estaban peleados porque el general trató de entregar a Pablo a la DEA. Dos días antes del juicio, los abogados de Noriega se pavoneaban porque no había testigos, pero dos días antes, Carlos Leher, el preso 064, ese era yo, firmó un acuerdo con Washington y testificó por cinco días”.

Así conoció Carlos Lehder al padre García Herreros

El religioso también ayudó en la entrega de Pablo Escobar - crédito Minuto de Dios

En la entrevista, el excapo narró cómo fue la primera vez que vio al religioso, al que le solicitó a través de una carta permitirle confesarse ante él en una visita en prisión.

“Me dijeron: ’Lehder, vístase, que vino un clérigo a visitarlo’; yo sabía quién era y el factor fue que el padre García Herreros recibía miles de cartas de miles de personas. Yo le envié una carta también; le escribí que él asistió a Pablo Escobar y ayudó a la paz en Colombia; yo le pedía una visita para confesarme y conversar con él”.

Debido a que confesó que durante más de 30 años estuvo aislado de la sociedad, para Lehder, el contacto que tuvo con García Herreros fue uno de los más especiales de su vida.

“Yo me sentía un privilegiado porque ese apóstol, al que yo veía en televisión, iba a estar allí. Los guardias abrieron y él puso sus manos. Memorable experiencia. Nos concedieron un cuarto de visita y no sé por qué razón, en el cuarto de visita estuvimos en contacto humano y conversamos como tú y yo. Yo escuchaba la mística y la brillantez intelectual de la palabra de alguien totalmente por encima de los otros clérigos que yo conocí. Fue una renovación inmediata en mí y me confesé ante él como católico”.

Lehder indicó que el religioso gestionó la aprobación de Pablo Escobar - crédito Edgar "El Chino" Jiménez

El exnarcotraficante aseguró que el padre lo salvó de morir en prisión, puesto que le cumplió una promesa y se encargó de hablar con Pablo Escobar para que Lehder pudiera testificar contra Noriega.

“Yo no podía cooperar sin preguntarle a Pablo, porque cuando uno testifica contra la organización, pues tiene que mencionar a Pablo. Él me dijo que tuviera fe, porque no podía cambiar mi destino, sino que eso lo haría Dios. Él me dijo que me iba a regresar a Colombia, eso después de que habló con Pablo. Eso me permitió a mí hacer el acuerdo”.

Para Lehder, la ayuda del religioso fue “como cuando el sediento en el desierto encontró agua”, por lo que afirmó tener una deuda con el padre que falleció en 1992, un año después de la captura del dictador panameño.

“Me llevaron a una cárcel normal, para 70 presos, que son cárceles para el programa de testigos de los Estados Unidos. Un día vino migración por mí, en el 2020. El padre pereció un año después de visitarme. Este año se cumplen 70 años del Minuto de Dios, va a haber grandes homenajes y me preguntaron si quería participar; yo acepté y ahí me voy a acercar nuevamente con él”.