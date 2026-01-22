Revelan la fecha en que los colombianos podrán consultar si fueron designados jurados de votación para las elecciones de 2026

La información fue confirmada por el director de gestión electoral, Rafael Vargas - crédito Lina Gasca/Colprensa

Revelaron la fecha en la que los colombianos podrán consultar si fueron escogidos como jurados de votación para las elecciones.

A partir del 27 de enero de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil permitirá a los ciudadanos de Colombia verificar si han sido seleccionados como jurados de votación, de acuerdo con el anuncio realizado por el director de gestión electoral, Rafael Vargas.

El director indicó a medios de comunicación que el proceso de consulta estará disponible en la página web de la entidad. Además precisó que serán 856 mil personas designadas.

“Más de ochocientos cincuenta y seis mil jurados de votación prestarán el servicio en las mesas”, declaró Vargas, quien hizo énfasis en la magnitud del operativo y la importancia del rol que cumplen los designados en cada mesa electoral.

De igual manera, el funcionario invitó a la ciudadanía a utilizar la herramienta digital que habilitará la Registraduría.

“Se invita a todos los ciudadanos a consultar, a partir del 27 de enero, la página web de la Registraduría para verificar si fueron designados como jurados, así como el día, la hora y el lugar de su capacitación”, expresó.

Respecto a la capacitación, Vargas detalló: “Es fundamental asistir a esta capacitación y presentarse el 8 de marzo para cumplir con el deber como jurado de votación. La asistencia no solo responde a la posible sanción, que puede oscilar entre uno y diez salarios mínimos para ciudadanos del sector privado o para funcionarios públicos hasta la institución, sino también porque el rol del jurado es clave en el proceso electoral”.

Según el director, los jurados designados serán la máxima autoridad en cada mesa y tendrán a su cargo el conteo de votos y la diligencia de las actas para su posterior consolidación por parte de las comisiones electorales.

Calendario electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia publicó el calendario electoral para 2026, estableciendo que las elecciones legislativas se celebrarán el 8 de marzo y las presidenciales el 31 de mayo.

El titular de la entidad, Hernán Penagos, comunicó la incorporación de tecnología biométrica facial y dactilar en más de 60.000 mesas electorales, lo que representa el doble de la cobertura alcanzada en procesos anteriores. Esta innovación apunta a reforzar la autenticidad en la identificación de los votantes y a reducir la suplantación en los comicios.

Otra de las novedades anunciadas es la digitalización total de los formularios E-14. Esta herramienta permite que los ciudadanos accedan en línea a más de 700.000 actas del Congreso y 360.000 de las elecciones presidenciales, facilitando la comparación entre los resultados preliminares y los documentos oficiales de los jurados de votación.

Penagos informó también sobre un aumento en el número de mesas y puestos de votación. Para las elecciones al Congreso, la cifra pasó de 112.000 a 127.000 mesas, mientras que para la contienda presidencial subió de 102.000 a casi 125.000. Las autoridades aseguran que esta ampliación tiene como finalidad incentivar la participación y reducir los índices de abstención, un desafío persistente en el país.

El periodo de inscripción para quienes deseen modificar su puesto de votación quedó delimitado: para el Congreso, entre el 8 de marzo de 2025 y el 8 de enero de 2026; para la elección presidencial, desde el 31 de mayo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.

Asimismo, el plazo para el registro de comités inscriptores y la recolección de firmas se abrió desde el inicio de la inscripción hasta el 8 de noviembre de 2025 para el Congreso, y hasta el 17 de diciembre de 2025 para la presidencia.

El proceso electoral contempla auditorías externas a los sistemas informáticos y la presencia de misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, buscando fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en cada etapa del escrutinio.