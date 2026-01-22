Preocupación en la frontera por aranceles entre Colombia y Ecuador: las empresas alertan por el desempleo que se generaría

El Puente Internacional de Rumichaca se sitúa en el centro del impacto, ya que sobre este paso se sostiene la mayor parte del intercambio bilateral - crédito Leonardo Castro

La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador intensificó las tensiones en la frontera esta semana, luego del anuncio de aranceles del 30% del Gobierno ecuatoriano a productos colombianos. En respuesta, el Gobierno colombiano dispuso la suspensión de las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador. La medida, definida como “de reciprocidad” y no de represalia, suscitó advertencias inmediatas sobre posibles afectaciones al empleo, la economía local y la seguridad en la zona de frontera, sobre todo, en Nariño.

El presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales, Iván Flórez, alertó sobre el riesgo latente en la frontera Colombia-Ecuador. Advirtió, en diálogo con La FM, que “se va a haber afectado el comercio, los precios, posiblemente el empleo, pero además, un riesgo altísimo de que incremente en actividades ilícitas como el contrabando y que esto, finalmente, va a redundar en que incremente la inseguridad en los pasos no autorizados; es decir, va a ser un caldo de cultivo para las actividades ilícitas”.

Y es que el gobierno que preside Daniel Noboa determinó la aplicación de aranceles y otras restricciones a productos provenientes de Colombia. Las nuevas medidas incluyen limitaciones al transporte de crudo colombiano y preocupación inmediata entre los sectores productivos de la frontera.

Ecuador empezaría a aplicar aranceles a productos colombianos desde el 1 de febrero - crédito @DanielNoboaOk/X

Según el dirigente, “hay un paso aproximado de 250 tractomulas diarias en este paso de frontera”, lo que refleja la intensa actividad logística y comercial que caracteriza esta zona estratégica.

A la espera de la hora cero

Frente a esto, el jueves 22 de enero, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, confirmó la suspensión de exportaciones energéticas como medida de reciprocidad ante la decisión ecuatoriana. “Esperamos que la hora cero de esta decisión sea a partir de las seis de la tarde del día de hoy”, declaró al explicar que la decisión fue coordinada con todos los actores clave del sistema eléctrico colombiano.

El funcionario aclaró que “no es una medida que nos guste ni que queramos, porque hemos venido ampliando la oferta de energía hacia el pueblo ecuatoriano, pero es una respuesta a una medida de agresión del gobierno ecuatoriano”. Enfatizó en que la directriz colombiana es buscar el diálogo y la cooperación: “Creemos en la integración, en la cooperación y en el diálogo, no en una guerra arancelaria”, resaltó.

Ecuador es un socio comercial clave para Colombia - crédito Iván Valencia/AP

La región de Nariño depende de manera fundamental del comercio binacional. Las actividades en el Puente Internacional de Rumichaca mantienen un intercambio anual que supera los USD2.000 millones, de acuerdo con estimaciones de los gremios recogidas. Flórez resaltó que “somos una plataforma logística para llevar las exportaciones y las importaciones de Colombia a Ecuador y Ecuador a Colombia. Esto evidentemente genera un tema de desempleo y también de riesgos al empleo directo e indirecto que genera el comercio internacional en nuestra zona”.

Condiciones económicas adversas

Por otro lado, luego de una reunión el 22 de enero, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, Andrés López Eraso, precisó que “en el año 2024 hablamos de USD2.160 millones comercializados, 2025 estuvo cerca de ese valor, por ello instamos al Gobierno nacional que de forma inmediata ponga cartas en el asunto y, a través del diálogo, podamos resolver esto que hoy golpea, no solo al departamento de Nariño, sino que genera condiciones comerciales económicas adversas para Colombia”.

Las afectaciones trascienden las cifras económicas. Flórez manifestó que la disminución de la actividad comercial genera “un tema de desempleo”, mientras que el flujo restringido de mercancías alimenta el riesgo de actividades ilícitas y contrabando, una preocupación compartida entre los líderes locales.

La Alcaldía de Pasto y el Comité Intergremial de Nariño se reunieron y acordaron solicitar a los gobiernos que acudan a la diplomacia para evitar daños a la economía binacional - crédito Alcaldía de Pasto

Entretanto, el alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, advirtió que la economía local atraviesa un momento crítico: “Juntamente con el Comité Intergremial estamos revisando los efectos negativos para el departamento de Nariño y el municipio de Pasto, de este cierre comercial, político, social que habría con la República del Ecuador. Recordemos que nosotros tenemos esa hermandad que se traduce en un intercambio económico bastante fuerte”, apuntó el mandatario.

Reuniones para analizar la gestión diplomática

En reacción ante la escalada del conflicto, las autoridades de Pasto y el Comité Intergremial de Nariño celebraron reuniones para analizar posibles gestiones diplomáticas. Toro Muñoz señaló que “el día lunes (26 de enero) será un comité ampliado con la presencia del gobernador (Luis Escobar) y, posiblemente, con la presencia de la ministra (Rosa Villavicencio) o delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores en Pasto”.

El panorama se complica con restricciones adicionales en el transporte energético y petrolero. El ministro Palma recordó que desde diciembre el crudo colombiano ya enfrenta obstáculos para transitar por Ecuador, lo que ha implicado buscar rutas y alternativas logísticas. “Habrá que abrir una oportunidad para restablecer el oleoducto transandino y revisar los puertos que tenemos cerca para movilizar ese crudo”, puntualizó el funcionario en rueda de prensa. En la zona fronteriza, el refuerzo de controles a combustibles y la lucha contra el narcotráfico forman parte de las prioridades, según precisó Palma.

“Hemos apretado en las fronteras, no solo en el sur del país, también en el Catatumbo y en La Guajira”, puntualizó el ministro de Minas y Energía. Y aclaró que la suspensión de las exportaciones de energía no representa una pérdida financiera inmediata para el Estado colombiano, aunque sí generará restricciones para el sistema eléctrico ecuatoriano, con repercusiones en la vida cotidiana y la economía de ese país.