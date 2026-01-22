Los mejores memes por los incrementos millonarios del hospedaje en Medellín por el concierto de Bad Bunny: “Rento sofá en $10 millones”

Usuarios reaccionaron con humor ante las tarifas, asegurando que “es más barato irse a Europa que quedarse en Medellín esos días” - crédito Foto AP/Alejandro Granadillo

El regreso de Bad Bunny a Medellín, con su Debí Tirar Más Fotos World Tour programado para los días 23, 24 y 25 de enero, ha generado una fuerte expectativa entre sus seguidores, pero también un notable impacto en los precios de alojamiento en la ciudad.

De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales y plataformas de hospedaje, los costos de estadía para esas fechas alcanzaron niveles extraordinarios, con denuncias de aumentos de hasta cien millones de pesos por pocas noches y cancelaciones de reservas confirmadas con el fin de ofertar a valores elevados.

La creadora de contenido @kabdalag compartió en TikTok uno de los ejemplos más comentados: “Apartamento en El Lleras, cuatro habitaciones, cuatro camas, $98.240.000. ¿Me están diciendo que le van a cobrar a una persona eso por cuatro noches en Medellín? Se están pasando”. Otros usuarios en X y TikTok también reportaron situaciones similares, con casos de apartamentos que, tras ser cancelados de manera unilateral y a última hora, reaparecen en las plataformas de alquiler con precios considerablemente más altos.

La situación ha sido confirmada por la secretaria de Turismo de Medellín, Ana María López, quien señaló que la Alcaldía ya recibió varios reportes: “Eso nos preocupa, e invitamos a todos los operadores a que realmente seamos los anfitriones que somos, que cuidemos a nuestros visitantes, a nuestras comunidades y nos ayudemos a posicionarnos como esa gran capital de turismo y entretenimiento en Latinoamérica”.

Según datos de la Secretaría de Turismo, los conciertos de Bad Bunny se prevé dejarán una derrama económica superior a los 36 millones de dólares en Medellín y reunirán a más de 120.000 asistentes, reflejando el impacto que los grandes eventos musicales tienen sobre la economía y el mercado turístico de la ciudad.

La situación, que ha generado molestias para cientos de asistentes al evento musical, también fue tomada con humor por otro grupo de internautas en redes sociales que dejaron varios memes, publicaciones y comentarios de doble sentido que se hicieron virales.

Uno de los posts más comentados muestra la imagen de una habitación diminuta donde la cama, la cocina, el baño y la ducha comparten el mismo espacio, resaltando con humor el contraste entre el alto costo del alojamiento y las comodidades reales ofrecidas. “Arriendo habitación en Medellín para el concierto de Bad Bunny. COP $7.000.000 la noche más tarifa de limpieza”, escribió el usuario, a lo que se le sumaron comentarios como: “Yo rento sofá en 10 millones la noche”.

Por la misma línea, una publicación con más de 2 mil interacciones escribió: “Aprovechando el tema, estamos alquilando este hermoso y acogedor aparta estudio en el barrio Laureles, para que vengan a ver a Bad Bunny este finde… Tan solo $12’500.000 por noche”, mensaje acompañado junto a unas fotos de un lugar en mal estado y sucio.

Otros continuaron con el humor poniendo en arriendo una habitación ficticia del juego Grand Theft Auto con la descripción: “Se renta Airbnb en Medellín, la noche 23′000.000, info al dm".

El famoso streamer Westcol también fue usado como un meme, después de que lo acusaran en forma de burla como uno de los responsables de cancelar las reservas de los turistas para el concierto.

“Este tipo canceló mi reserva que tenía hecha desde desde hace 6 meses en Medellín, un día antes del concierto de Bad Bunny. Para que no les pase: NO reserven con él. Cuidado”, escribió el usuario en forma irónica junto a la foto del paisa.

Otro creador de contenido que bromeó con la polémica fue Camilo Gaviria, conocido como “Dios te pague” en redes sociales. Gaviria compartió una foto del sofá de su casa en Medellín y escribió: “Rento sofá en Medellín por fin de semana de Bad Bunny. Caben 6 bien organizados”.

Como parte de las reacciones de asistentes al concierto e internautas, también se conocieron denuncias por cancelaciones irregulares y sobrecostos en los alojamientos de Medellín que se multiplicaron en los días previos a los conciertos de Bad Bunny.

Influencers como Valeria Gutiérrez y Pepa Lopera, conocidas por su canal de TikTok @nosomoshermanas11, relataron que les cancelaron su reserva apenas dos días antes de viajar, con la excusa de una “fuga de gas”. “Nos quedamos sin dónde dormir en Medellín. Nosotras viajamos el 21, el concierto es el 23, 24 y 25, vamos a ir al del 23, y la reserva, nos la cancelaron el 19. O sea... En la noche”, contó Pepa.

Las creadoras de contenido expresaron dudas sobre la veracidad de la justificación y señalaron que el mismo problema afectó a varias personas. “A nosotras sí nos parece bastante sospechoso”, mencionó Pepa, mientras Valeria invitó a otros afectados a buscar soluciones colectivas: “Este es un espacio para desahogarnos… comenten si alguien tiene una habitación, algo, nos podamos también ayudar entre todos”.

La situación generó una ola de testimonios similares en redes sociales y reavivó el debate sobre la ética en el turismo y la imagen del país ante visitantes.