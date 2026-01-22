Katherine Miranda confesó por qué voto por Petro en 2022, pese a que hoy le hace oposición: “La decisión era terrible”

La relación entre el presidente Gustavo Petro y la representante Katherine Miranda ha sido tensa en los últimos dos años - crédito Joel González/Presidencia - Katherine Miranda/Facebook

La representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda expuso en detalle los motivos que la llevaron a votar por Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial de 2022, pese a que hoy es una de las voces más críticas de su administración. La decisión, de la que ha afirmado incluso que se siente arrepentida, sigue siendo utilizada por sus críticos para señalar su equivocación, aunque en su defensa, la congresista ha aceptado tales señalamientos con altura.

Aunque ya era público su desencanto con el jefe de Estado, como lo ha afirmado en sus redes, la congresista de la Alianza Verde explicó por primera vez en profundidad las razones de su decisión y cómo evolucionó la percepción que tiene hacia Petro: que, por lo visto en su ejercicio político, no es la mejor, pues se ha encargado de denunciar una serie de irregularidades en diferentes frentes de acción. Lo hizo en diálogo con Semana, en el que se desahogó.

Para Katherine Miranda era un voto entre la “espada y la pared”

Miranda relató que la contienda de 2022 presentó un escenario especialmente complejo para una gran parte de los ciudadanos. “Muchos de nosotros dijimos en ese momento: ‘ante Rodolfo y Petro, la decisión era terrible’. Creo que fue un momento de difícil decisión, en una época compleja para el país”, reconoció la representante, que aludió a la polarización que marcó la segunda vuelta entre el actual gobernante y el fallecido Rodolfo Hernández.

Así se confirmó en 2022 la adhesión de la representante Katherine Miranda a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia - crédito suministrada a Infobae Colombia

Asimismo, sostuvo que la sensación de estar “entre la espada y la pared” fue compartida por un sector amplio del electorado. Según describió la parlamentaria bogotana, la alternativa que suponía Hernández no representaba, a su juicio, una opción viable para avanzar en reformas estructurales. Por eso, pese a tener reservas serias sobre el proyecto político que encarnaba el líder de izquierda, optó por respaldarlo, como quedó plasmado en aquel momento en las redes.

Así pues, Miranda aseguró que su voto por el entonces candidato del Pacto Histórico no estuvo exento de interrogantes. “Teníamos unas dudas enormes”, confesó, y agregó que “incluso para ese entonces tenía ciertos reparos hacia lo que sería su Ejecutivo”. Explicó que la decisión final estuvo influida por los compromisos concretos que Petro asumió durante la campaña, en temas como salud, trabajo y la promesa de no convocar a una constituyente.

“Nuestra alerta fue enorme y nosotros desde el primer momento dijimos que teníamos que hacer una dependencia deliberativa”, relató la congresista al referido medio. Sin embargo, el desencanto -reconoció- llegó más pronto de lo que hubiera imaginado. “A los tres o cuatro meses del Gobierno, nosotros vemos que todas las promesas fueron mentiras; yo me sentí tan decepcionada como, por ejemplo, cuando a la mujer le montan los cachos y aun así va y se casa con el tipo”.

La representante Katherine Miranda, en múltiples oportunidades, ha recordado el episodio en el que el presidente Gustavo Petro firmó en mármol no convocar una asamblea constituyente - crédito Colprensa - @KatheMirandaP/X

“Una decepción profunda”: Katherine Miranda no ocultó su frustración por haber votado por Gustavo Petro

En sus afirmaciones, Miranda consideró que ese sentimiento de frustración no fue solo de ella, sino de una buena parte de los 11.291.987 de ciudadanos que confiaron en la propuesta progresista. “Eso fue lo que sintieron. millones de colombianos por lo que han hecho hasta el momento el presidente y su Ejecutivo. Una decepción profunda”, apuntó la representante capitalina, que vio cómo la corrupción permeó a su colectividad, a niveles jamás sospechados.

La representante precisó que su apoyo siempre estuvo condicionado a la ejecución de las promesas que consideraba positivas para el país; pero a medida que avanzó la gestión, la distancia con el gobernante se hizo evidente. “Poco después, llegaron los proyectos polémicos y esto empezó a marcar una diferencia entre ella y el Ejecutivo de Petro”, remarcó la política, que promociona su campaña aceptando que el “cambio salió chimbo”, como se lee en sus vallas.

Katherine Miranda es la segunda en la lista abierta del partido Alianza Verde al Senado; una colectividad que se vio perjudicada por los casos de corrupción en la actual administración - crédito Colprensa

Con este panorama, Miranda indicó su postura de independencia y la necesidad de una “oposición constructiva” frente a la manera en que se recibirá al Estado. “Yo siento que la oposición con independencia tiene que ser constructiva, deliberativa y se tiene que poder tener la posibilidad de cambiar ante un buen argumento, pero eso no lo tiene Petro y mucho menos su gobierno”, destacó la mujer durante la entrevista a Semana, que causó diversas reacciones.

La representante, que fue cercana también al exsenador Antanas Mockus, recordó que incluso desde el primer momento después de la victoria de Petro, su entorno político mantuvo una actitud de alerta. “Cuando Petro gana, nuestra alerta fue enorme y nosotros desde el primer momento dijimos que teníamos que hacer una dependencia deliberativa”, explicó la congresista que reiteró el riesgo de que la idea política que hoy gobierna tenga continuidad.