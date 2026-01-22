Gasolina bajará 300 pesos desde febrero por caída del dólar y del petróleo, pero el precio podría volver a subir

- crédito Colprensa

Desde el 1 de febrero, los consumidores en Colombia registrarán una reducción de 300 pesos por galón en el precio de la gasolina corriente, tras la confirmación hecha por el Ministerio de Hacienda. El anuncio marca un giro luego de varios meses de incrementos consecutivos y se explica por cambios recientes en variables económicas clave, según informó Semana.

De acuerdo con la información oficial, la decisión no responde a un solo factor, sino a la convergencia de elementos que han modificado el entorno macroeconómico durante el último año. Entre estos, el comportamiento del mercado cambiario ha sido uno de los más determinantes para permitir el ajuste a la baja sin comprometer, por ahora, el equilibrio fiscal.

Uno de los puntos centrales es la caída sostenida del dólar. En el transcurso de los últimos 12 meses, la tasa de cambio pasó de niveles cercanos a 4.400 pesos por dólar a rangos alrededor de 3.700 pesos, lo que representa una disminución superior al 17 %. Esta apreciación del peso ha reducido el costo de importar combustibles y derivados, impactando directamente el precio final que se fija en las estaciones de servicio.

A esta variable se suma el comportamiento del precio internacional del petróleo. En comparación con periodos anteriores, el valor del crudo ha registrado una reducción cercana al 23 %, ubicándose alrededor de los 62 dólares por barril. Este descenso ha disminuido los costos de producción e importación de la gasolina, lo que ha abierto un margen para ajustar los precios internos en el corto plazo.

Otro componente relevante en la ecuación es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este mecanismo ha sido utilizado durante años para cubrir la diferencia entre los precios internacionales y los valores internos. El presidente Gustavo Petro ha señalado que el avance en el cierre del déficit del fondo permite realizar la reducción anunciada sin incrementar la deuda pública, argumento que anteriormente sustentó los aumentos graduales del combustible.

Desde el análisis técnico, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, explicó que, previo al anuncio oficial, el precio de la gasolina en Colombia se encontraba por encima de su referencia internacional. Según indicó, la combinación de un crudo más barato y un peso fortalecido generó un desajuste que hacía que el valor interno superara la paridad internacional.

En ese contexto, la reducción anunciada busca corregir ese diferencial frente a las condiciones actuales del mercado global. López también señaló que ese sobreprecio había cumplido una función adicional dentro del esquema de combustibles, al ayudar a compensar el déficit que persiste en otro segmento del mercado energético.

Ese segmento corresponde al diésel, cuyo precio no ha sido ajustado en la misma proporción que la gasolina. En la práctica, el valor más alto de la gasolina ha contribuido a cubrir parcialmente el desbalance fiscal asociado a este combustible, que continúa generando presiones sobre el FEPC.

No obstante, el ajuste a la baja anunciado para febrero no implica que el precio de la gasolina haya entrado en una senda permanente de reducción. Analistas coinciden en que un cambio en cualquiera de las variables mencionadas podría revertir la tendencia en los próximos meses.

Entre los factores que podrían presionar nuevamente al alza se encuentran una eventual depreciación del peso, un repunte en los precios internacionales del petróleo o un deterioro en la situación financiera del FEPC. Cualquiera de estos escenarios alteraría los costos de importación y la capacidad del Estado para absorber diferencias sin trasladarlas al consumidor final.

Adicionalmente, el contexto fiscal sigue siendo un elemento de vigilancia. Aunque el Gobierno ha señalado avances en la corrección del déficit del fondo, el comportamiento del mercado energético internacional y las decisiones de política económica serán determinantes para definir si la reducción se mantiene o si se retoman ajustes al alza.

El anuncio también se produce en un entorno en el que el precio de los combustibles ha sido objeto de debate público, tanto por su impacto en la inflación como por su efecto en el bolsillo de los hogares y en los costos de transporte. La reducción de 300 pesos representa un alivio parcial, pero no elimina la sensibilidad del tema frente a nuevas fluctuaciones económicas.

De esta manera, el ajuste anunciado para febrero responde a un momento específico del ciclo económico, condicionado por el dólar, el petróleo y el FEPC, variables que seguirán marcando la evolución del precio de la gasolina en Colombia durante el resto del año.