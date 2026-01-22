Estiwar G recorrió la calle del Bronx en Bogotá diez años después de la intervención y tras superar las drogas: “Caminaba por aquí”

Algunas personas que entraron a esa calle no volvieron a salir vivos - créditos @estiwar.g/IG | @deseconomicobog/IG

El popular creador de contenido colombiano Estiwar G ha decidió dar un giro definitivo a su vida: en 2023 optó por dejar completamente el consumo de sustancias, una determinación motivada, explica, por el ejemplo de jóvenes en situaciones vulnerables que conoció a través de sus experiencias en El Redentor, el centro de reclusión para menores de Bogotá.

Esta experiencia que compartió en entrevista a finales de febrero de 2024 con Los 40, volvió a dar de qué hablar por cuenta de la visita que el influencer y participante del reality de cocina MasterChef Celebrity: Colombia, en 2022, hizo junto a funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá a un lugar donde, literal, muchos consumidores vivieron un infierno en vida: la calle del Bronx.

“Acompáñeme a conocer la calle del Bronx. Tristemente, hace más de diez años yo caminaba por aquí en busca de lo que no se me había perdido”, inicia la grabación el artista musical y publicista, que se ganó el corazón de los televidentes con su forma particular de expresarse y lo que hay detrás de su historia de vida.

Más adelante el influencer que se hizo famoso en redes por realizar los “toxitours”, dejó una sentida reflexión sobre lo que significó este lugar, también llamado la “L”: “Algunos lo cuentan con orgullo, yo lo hago como un recordatorio de hasta dónde nos pueden llevar las malas decisiones aún teniéndolo todo en casa”.

El creador de contenido confesó que años atrás, cuando estaba sumido en el consumo de drogas, visitó en varias oportunidades este sitio - créditos @estiwar.g/IG | @deseconomicobog/IG

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Estiwar G relató que “hoy solo quedan dos edificios en pie” en la antigua calle del Bronx, un lugar que concentraba a la mayoría de consumidores de droga y habitantes de calle antes de la intervención de la administración distrital.

El creador de contenido compartió un dato inquietante sobre el lugar, marcado por las historias que lo rodean: “Dicen que por las noches asustan, que se escuchan pasos y voces, pero hoy no vine a lamentarme de mi pasado”, afirmó Estiwar G.

El influencer también destacó el trabajo de las autoridades en Bogotá para recuperar un sitio que durante años fue considerado uno de los más peligrosos de la ciudad y del que muchas personas no lograron salir con vida.

crédito @estiwar.g/IG

“Justo al lado del Bronx queda el Centro de Talento Creativo y gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico tuve la oportunidad de compartir con los emprendedores sobre publicidad en redes sociales”, relató el creador de contenido, quien participó en la jornada de lanzamiento del programa Innovers, orientado a ofrecer formación y asistencia técnica gratuita a jóvenes emprendedores.

Al finalizar, Estiwar G precisó que “este video no tiene fines políticos ni publicitarios, simplemente es para demostrar que nuestros errores no nos definen y que, por difícil que sea la situación, siempre es posible cambiar”.